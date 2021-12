LIERSKOLE: Heia skole på Lierskogen er en av skolene som blir stengt frem til jul.

Flere kommuner innfører hjemmeskole før juleferien

Lier kommune stenger skoler og SFO frem til juleferien, og innfører hjemmeskole. Det samme gjør Indre Østfold og Stavanger for 5.-10. trinn, mens flere kommuner kan ta samme beslutning.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble enstemmig vedtatt å stenge skolene og SFO da kommunestyret i Lier samlet seg til digitalt møte tirsdag formiddag. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) trodde på forhånd at kommunens høyeste organ ikke ville motsette seg forslaget.

– Vi har vurdert det som ikke mulig å holde skolene åpne for vanlig drift, derfor blir det nok flertall for å innføre digital hjemmeundervisning, sa Ringdal til VG tirsdag morgen.

Hun fikk rett. Kommunestyret vedtok enstemmig å stenge skolene fra og med onsdag i sitt møte like før klokken 11 tirsdag.

STENGES: Korsgård skole i Askim i Indre Østfold kommune stenges, og elevene går over på digital hjemmeundervisning fra onsdag.

Stavanger og Indre Østfold

I går bestemte også kriseledelsen i Indre Østfold kommune at det innføres hjemmeskole fra onsdag 15. desember for alle elever i grunnskolen.

For å gi lærerne anledning til å omstille seg for denne perioden gis opplæringen fra klokken 11.00 på onsdag, men elevene er hjemme fra onsdag morgen, i følge kommunen.

Tirsdag formiddag ble det også kjent at skolene i Stavanger går over til hjemmeundervisning for elever i 5. til og med 10. trinn fram til jul, i følge Stavanger Aftenblad. Barnehagene får kortere åpningstider.

VG kjenner til at også bystyret i Drammen kan vedta skolestenging når lokalpolitikerne der møtes tirsdag ettermiddag. De venter på den siste anbefalingen fra kommunedirektøren og kommuneoverlegen.

ORDFØRER: Gunn Cecilie Ringdal (H) er ordfører i Lier kommune i Viken.

På en av de største skolene i Lier kommune, Høvik skole, var det over 30 ansatte med sykefravær mandag.

I alt er det 14 barneskoler og ungdomsskoler som nå stenges i kommunen.

Kommunestyret samlet seg om beslutningen etter tydelig anbefaling fra kommuneoverlegen. En av de viktigste grunnene til forslaget var at kommuneoverlegen viste til at skolestenging også hindrer smittespredning, ifølge lokalavisen Lierposten, som omtalte saken først.

les også Dette er de nye tiltakene

Fra førstkommende onsdag og fram til og med 21. desember blir det digital hjemmeundervisning. Skolene og SFO skal holde åpent for de elevene som har krav på et tilbud.

Barneombud Inga Bejer Engh er imidlertid tydelig på at barn og unge ikke må betale prisen for at vaksinering går for sakte og at intensivkapasiteten i helsevesenet er under press. Hun advarer mot hjemmeskole og rødt nivå.

– Nå må politikere både lokalt og nasjonalt ikke la seg presse til å gå over til rødt nivå i grunnskolen uten at det er nødvendig og forholdsmessig, sier hun til nyhetsbyrået NTB.

I løpet av helgen, ble det registrert 66 nye smittetilfeller i Lier. Hittil i desember har det vært 300 smittetilfeller inntil mandag, da det ble registrert 55 nye tilfeller.

Satt langt inne

– Vi har hatt doblet smitte fra uke 48 til uke 49. Barnas smittekurve har skutt rett i været. Dette har gjort det vanskelig å holde tritt med smittesporingen, samtidig som flere i karantene vil øke fraværet kraftig, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i sin begrunnelse til kommunestyret tirsdag for at hun går inn for stenging av skolene og SFO.

Hun sier det var en vanskelig beslutning å anbefale skolestenging.

– Det sitter langt inne for meg å anbefale stenging. At vi går over til digital hjemmeskole er også et signal til foreldrene om at barna skal ha færrest mulig nærkontakter, sier kommuneoverlegen.

Vil unngå jul med karantener

Rektor Terje Fredriksen på Korsgård skole i Askim (Indre Østfold kommune), sier han må hive seg rundt for å organisere hjemmeskole, men støtter skolestengingen.

– Kommuner med høyt smittetrykk kan gjøre lokale vedtak om dette. Jeg synes dette var en riktig beslutning. Alternativet var å dra med seg mange karantener inn i julen, sier Fredriksen til VG.

– Jeg var forberedt på at det kom på våre skoler, men det er klart det er litt kort tid til å forberede seg. Men vi hiver oss rundt, sier rektoren med drøyt 300 elever på skolen.

– Nå blir det dårlig med juleavslutninger?

– Ja, det må eventuelt skje digitalt, svarer rektoren.