REAGERER: Arbeiderpartiets Martin Kolberg (72).

Ap-veteran om regjeringens hemmelighold: − Uakseptabel situasjon

Ap-veteraner oppfordrer regjeringen til å dele dokumenter med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke akseptabelt at Finansdepartementet holder tilbake dokumenter som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber om. At man forsøker å etablere en praksis der departementene skal overprøve Stortinget er alvorlig og en uakseptabel situasjon, sier tidligere stortingsrepresentant og komitéleder Martin Kolberg (Ap).

VG skrev forrige uke at Finansdepartementet nekter å gi ut dokumenter som kan belyse hvordan tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ba embetsverket utsette behandlingen av innsynskrav fra pressen.

Sanner: – Ikke tjent med

Dokumentene dreide seg om Oljefondets fremtidige forvaltning. VG avslørte at Sanner ga følgende beskjed til embetsverket:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Mens dokumentene ble liggende forhåndsstemte flere hundre tusen velgere.

– Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen, uttalte jusprofessor Christopher Eriksen ved Universitetet i Oslo til VG.

Deretter avslørte VG at embedsverket i departementet advarte mot Sanners innblanding i en annen innsyns-sak i valginnspurten.

Avslaget om innsyn fra Finansdepartementet kom etter at en samlet kontrollkomité stilte spørsmål og ba om alle saksdokumenter etter VGs avsløringer i høst.

FINANSDEPARTEMENTET: Nekter de folkevalgte innsyn i saksdokumenter.

– Dersom ikke departementet tar ansvar, så bør stortingsflertallet sørge for et flertall i plenum som vedtar at dokumentene utleveres, sier Kolberg.

– Stortinget er selv øverste myndighet i spørsmål om hva de folkevalgte skal få innhente av dokumentasjon til å ettergå forvaltningen og alle må jo se med sitt blotte politiske øye at denne saken er problematisk og viktig, sier Kolberg.

– Sterkt signal

Tidligere stortingspresident og statsråd Dag Terje Andersen (Ap) påpeker at det var en samlet komité som ba departementet om dokumentene.

TIDLIGERE LEDER: Dag Terje Andersen (Ap), her under den åpne høringen om NAV-skandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Som avgått tidligere leder og komitémedlem, vil jeg være forsiktig med å gi kommentarer til konkrete saker. Men med utgangspunkt i de sakene vi behandlet i min tid, så er det viktig å si at det norske demokratiet er tjent med at Stortinget får utføre sin kontroll på en ordentlig måte, sier Andersen.

Andersen ledet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fra 2017 til 2021.

Han har fulgt oppslagene i mediene om Sanner-saken.

– Når det i denne saken er en enstemmig kontrollkomité som ber om informasjon, så er det et veldig sterkt signal. Stortinget har også mulighet til å fatte vedtak i plenum om å pålegge regjeringen om å utlevere dokumenter. Men i et velfungerende demokrati så bør det ikke være nødvendig å bruke grunnloven for å få tilgang til slike dokumenter, sier Andersen.

– Enhver regjering bør være behjelpelig med å frembringe de dokumenter som Stortinget trenger for å undersøke enhver sak.

BEKLAGET: Jan Tore Sanner (H) har beklaget saken.

Vil «verne om fortroligheten»

Finansdepartementet begrunnet avslaget med at dokumentene er interne:

«Av hensyn til å verne om fortroligheten i Finansdepartementets interne avgjørelsesprosesser oversendes ikke de interne saksdokumentene.», står det i brevet signert finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Jan Tore Sanner har tidligere beklaget håndteringen i et intervju med VG.

– Dersom kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener de trenger dokumenter fra et departement for å utføre sine oppgaver, så bør de få dem. Slike dokumenter kan selvfølgelig hemmeligholdes internt i komiteen om det finnes behov for det, sier Andersen.

Tidligere i år leverte Harberg-utvalget sin rapport om Stortingets kontrollfunksjon.

– I utvalget var vi enige om at det er et grunnleggende prinsipp at kontrolløren, ikke den kontrollerte, må få definere hvilke dokumenter som er nødvendige for å gjøre sitt arbeid, sier Andersen.