TIDLIGERE LEDER: Dag Terje Andersen (Ap), her under den åpne høringen om NAV-skandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ap-veteran ber regjeringen gi ut dokumenter: − Bør ikke være nødvendig å bruke Grunnloven

Tidligere stortingspresident og leder av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) sier at enhver regjering bør være behjelpelig med å frembringe de dokumenter som Stortinget trenger for å undersøke saker.

Av Eiliv Frich Flydal

– Som avgått tidligere leder og komitémedlem, vil jeg være forsiktig med å gi kommentarer til konkrete saker. Men med utgangspunkt i de sakene vi behandlet i min tid, så er det viktig å si at det norske demokratiet er tjent med at Stortinget får utføre sin kontroll på en ordentlig måte, sier tidligere statsråd og stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

Andersen ledet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fra 2017 til 2021 og var stortingspresident fra 2009 til 2013.

Nekter å gi ut dokumenter

VG skrev forrige uke at Finansdepartementet nekter å gi ut dokumenter som kan belyse hvordan tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ba embetsverket utsette behandlingen av innsynskrav fra pressen av hensyn til valginnspurten i høst. Samtidig forhåndsstemte flere hundre tusen velgere.

Dokumentene dreide seg om Oljefondets fremtidige forvaltning. VG avslørte at Sanner ga følgende beskjed til embetsverket:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Deretter avslørte VG at embedsverket i departementet advarte mot Sanners innblanding i en annen innsyns-sak.

Avslaget om innsyn fra Finansdepartementet kom etter at en samlet kontrollkomité stilte spørsmål og ba om alle saksdokumenter etter VGs avsløringer i høst.

– Sterkt signal

Andersen har fulgt oppslagene i mediene om Sanner-saken.

– Når det i denne saken er en enstemmig kontrollkomité som ber om informasjon, så er det et veldig sterkt signal. Stortinget har også mulighet til å fatte vedtak i plenum om å pålegge regjeringen om å utlevere dokumenter. Men i et velfungerende demokrati så bør det ikke være nødvendig å bruke grunnloven for å få tilgang til slike dokumenter, sier Andersen.

– Enhver regjering bør være behjelpelig med å frembringe de dokumenter som Stortinget trenger for å undersøke enhver sak.

BEKLAGET: Jan Tore Sanner (H) har beklaget saken.

Finansdepartementet begrunner avslaget med at dokumentene er interne:

«Av hensyn til å verne om fortroligheten i Finansdepartementets interne avgjørelsesprosesser oversendes ikke de interne saksdokumentene.», står det i brevet signert finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Jan Tore Sanner har tidligere beklaget håndteringen i et intervju med VG.

– Dersom kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener de trenger dokumenter fra et departement for å utføre sine oppgaver, så bør de få dem. Slike dokumenter kan selvfølgelig hemmeligholdes internt i komiteen om det finnes behov for det, sier Andersen.

Tidligere i år leverte Harberg-utvalget sin rapport om Stortingets kontrollfunksjon.

– I utvalget var vi enige om at det er et grunnleggende prinsipp at kontrolløren, ikke den kontrollerte, må få definere hvilke dokumenter som er nødvendige for å gjøre sitt arbeid, sier Andersen.