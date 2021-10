Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forteller om en krevende evakuering.

Søreide tar Afghanistan-grep: − Vi prioriterer barn

Nesten to måneder etter at Taliban tok over makten, jobber norske myndigheter fortsatt på spreng med å hjelpe nordmenn ut av landet.

Av Harald Berg Sævereid

– Vi sender flere norske diplomater til Pakistan for å bistå norske statsborgere og de med gyldig oppholdstillatelse i Norge med å komme ut av Afghanistan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG

En av det siste store oppgavene Ine Eriksen Søreide har påtatt seg, før hennes tid som utenriksminister er over om noen uker, er å fullføre den storstilte evakureringen av norske borgere fra Afghanistan da Taliban inntok hovedstaden Kabul 15. august.

Utenriksdepartementet ledet operasjonen som gjorde at over 1100 mennesker ble evakuert under farlige og kaotiske forhold.

– Selv om vi ikke kunne hjelpe alle, var noe av det siste jeg sa til de som ikke ble en del av evakureringen den gang, at vi ville fortsette arbeidet og kom til å holde kontakt med dem. Det er det vi nå gjør, sier utenriksministeren.

– Hvordan foregår utvelgelsen av de som nå får anledning til å komme tilbake eller blir gjenforent med sine i Norge?

– Dette dreier seg om norske statsborgere eller personer som har gyldig oppholdstillatelse i Norge og dermed rett til innreise til Norge. Vi prioriterer barn. Vi driver nå og kartlegger personer som er i denne kategorien, ringer rundt og får snakket med de som ønsker å komme til Norge. Det kan være flere som av ulike årsaker ikke ønsker det, sier utenriksministeren.

Kartleggingen av folk som ikke kom med flyene til Norge under evakueringen fra flyplassen i Kabul for seks uker siden, skjer nå fra den norske ambassaden i Pakistan.

Men også fra utenriksdepartementet i Norge jobbes det iherdig med å kontakte folk som på et tidligere tidspunkt har bedt om bistand og hjelp til å komme seg ut av Afghanistan.

Årsaken til at regjeringen nå styrker den norske ambassaden i Islamabad i Pakistan, er at ambassaden i Afghanistan fremdeles er stengt.

– Derfor må de som nå ønsker hjelp til å komme seg fra Afghanistan til Norge, komme seg til og over grensen til Pakistan på egenhånd. De må selv gjøre sine risikovurderinger. Norske myndigheter har ikke ansvar for sikkerheten til mennesker på reise, men vi ønsker å bistå med det vi kan bistå med i denne situasjonen, sier Søreide.

– Hvordan vil det være for disse menneskene å formelt kunne ta seg over grensen og inn i Pakistan?

– Først og fremst må de overfor pakistanske myndigheter kunne fremvise dokumenter på at de er norske statsborgere, eller har gyldige papirer på at de har oppholds- og innreisetillatelse til Norge.

Pakistan gir ikke norske eller andre lands diplomater adgang til å ta seg helt opp til grensen. Derfor må det være avtalt møtesteder på forhånd. Deretter må de som er kommet over grensen fra Afghanistan til Pakistan sørge for egen transport med rutefly ut av Pakistan.

– Og hva skjer med de som ikke har penger til å kjøpe flybillett?

– Vi vil da kunne bistå med et såkalt nødhjelpslån. Men det er også begrensninger i det vi kan gjøre og spesielt i denne vanskelige situasjonen, og så er det det viktig å understreke at man alltid har ansvaret for egen reise, sier utenriksministeren.

Utenriksministeren forventer at dette kan bli en langvarig og møysommelig prosess før alle som ønsker å komme til Norge fra Afghanistan, er i Norge.

– Det har også å gjøre med de reglene som finnes på pakistansk side og andre faktorer som er tidkrevende. Og vi vet jo at sikkerhetssituasjonen kan endre seg brått. Det har vi sett før. Det kan påvirke hastigheten og hva som er mulig å få til. Skulle den sivile flyplassen i Kabul åpnes, vil prosessen gå raskere, sier Søreide og fortsetter:

– Og så er det viktig å understreke at ambassaden i Islamabad har fått instrukser om å prioritere barn og de med oppholdstillatelse, men skulle det være saker med norske borgere som er relativt enkle å behandle, så må disse selvfølgelig gå parallelt, sier Ine Eriksen Søreide.

I tillegg til visum til Pakistan, må norske myndigheter kunne bekrefte at hver enkelt person har oppholdstillatelse i Norge. Andre land opplever akkurat det samme, noe som gjør at prosessen blir veldig tidkrevende, ifølge Søreide.

– Vi er i en liknende situasjon nå som under den store evakueringen. At alle land prøver å finne praktiske løsninger for å bistå sine borgere i en veldig vanskelig situasjon, sier den norske utenriksministeren.