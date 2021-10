BØR PRIORITERES: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener helsepersonell også bør få tilbud om en tredje vaksinedose så snart de eldre er vaksinert.

Mener helsepersonell bør få tredje dose

FHI anbefaler en boosterdose til de eldre. Flere mener helsevesenet bør være neste i køen.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

– Vi nærmer oss tiden hvor det har gått 6 måneder siden folk i helsevesenet fikk andre stikk. Etter at de eldre har fått en tredje vaksinedose, er det helsepersonell som bør så fremst i køen, sier leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) åpnet mandag for at de over 18 kan få en tredjedose, seks måneder etter fullvaksinering med Pfizer. Bakgrunnen for anbefalingen er en studie de har gransket, der de ser en økning i antistoff-nivåer med en tredjedose når den er gitt et halvt år etter andre dose, i data fra aldersgruppen 18–55 år.

I dag leverte FHI sin faglige vurdering til regjeringen, hvor de anbefaler en tredje dose av vaksinen Pfizer til den eldre delen av befolkningen.

Vil ha ny dose til

En tredjedose gis i dag til de med svekket immunforsvar, som har hatt lite effekt. Da kalles det ikke en boosterdose, men en ekstra dose som en del av grunnvaksinasjonen. Danmark, som allerede har rullet ut vaksinen, har valgt å legge seg på alternativ én. Lill Sverresdatter Larsen mener at også norsk helsepersonell bør få dette tilbudet snarest mulig.

– Nå er det de i risikogrupper samt de eldre som må få en tredje dose først, og deretter er det helsepersonell som bør stå først i køen.

FHI sier de også vil vurdere tilbud om boosterdose til helsepersonell for å redusere risikoen for videre smitte til spesielt utsatte personer. Dette er en av grunnene som Sverresdatter Larsen trekker frem som argument for at helsepersonell bør få en tredje vaksinedose.

– Det er både for å unngå å smitte pasienter, og for å unngå smitte og karantene internt i en sektor som fra før av har en stor bemanningsproblematikk.

Ikke nødvendig for alle

Hun understreker at det ikke betyr at det vil være nødvendig for hele befolkningen å få en tredje dose, ut fra et globalt perspektiv.

– Helsepersonell er i utgangspunktet frisk, og forskningsmessig har vi fortsatt ikke nok data som tilstrekkelig viser virkningen av en tredje vaksinedose for friske mennesker. Men for å sikre næringslivet med tanke på nedstenging og oss som samfunn kan det være aktuelt for enkelte arbeidsgrupper, deriblant helsepersonell, å bli ytterligere vaksinert.

– Når det er sagt er vi glade for at myndighetene tar seg tid til å se på risikofaktorene ved koronavaksinen. Med bakgrunn av AztraZeneca-vaksinen er det viktig å se på risikoen knyttet til vaksinering av friske mennesker opp mot nytten av en tredje boosterdose.

ENIG: Iren Mari Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial hos Fagforbundet, mener også at helsepersonell bør få en tredje boosterdose, etter at de eldre har fått det samme.

– Rett vurdering av FHI

Iren Mari Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial hos Fagforbundet, mener også at helsepersonell bør prioriteres for en tredje dose i tiden fremover, etter de eldre.

– Vi ser på disse undersøkelsene at eldre får antistoffene mest redusert, men samtidig er helsepersonell i kontakt med så mange mennesker at jeg mener det vil være rett å tilby de som ønsker det en tredje dose. Ut fra resultatene vi ser, ser det ut som denne boosteren bør gis etter 6–7 måneder, sier hun.

I tillegg til å beskytte seg selv, vil det også være for å beskytte andre, legger Luther til. Hun mener riktignok at FHI gjør rett i å først prioritere de eldre.

– Det er samme vurdering som de gjorde sist, hvor helsepersonell ble vaksinert før den øvrige befolkningen.

Samtidig understreker Luther at det er viktig at FHI ser på alle typer helsepersonell denne gangen.

– Det er langt flere enn to yrkesgrupper innenfor helse. Sist gang hadde de ikke tatt med ambulansepersonell i vurderingen, og de og andre helsepersonell vet jo aldri hva de møter på jobb, sier hun.