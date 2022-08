ULYKKE-UTSATT: Her fra en ulykke i 2020 på E6 ved for Støren, en av strekningene Statens vegvesen ønsker å senke fartsgrensen. Ingen omkom i ulykken.

Vil sette ned fartsgrensen flere steder: − Det har vært en utrolig tung og trist sommer

Så langt i år har 73 mennesker omkommet i trafikken. Dette er 33 flere enn på samme tidspunkt i 2021. Likevel tar det tid før reduserte fartsgrenser blir et faktum.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært en utrolig tung og trist sommer for alle som jobber med trafikk – den har gjort dypt inntrykk. Bak enhver ulykke er en enorm tragedie, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.

I juni og juli i år har 27 omkommet i trafikken. I 2021 var tallet for samme periode 16.

Senest onsdag skrev VG om en dødsulykke i Valdres.

I slutten av juni hadde Statens vegvesen og andre instanser et «krisemøte», hvor de kom frem til ulike tiltak som skulle motvirke den negative trenden.

Da VG gjorde en statusoppdatering på de ulike tiltakene for litt under tre uker siden, kom det frem at det vurderes å gjennomføre fartsnedsettelse på følgende veier:

E6 ved Støren i Trøndelag – fra 90 til 80 km/t på en fire kilometer lang strekning

E6 i Bardu i Troms og Finnmark – fra 80 til 70 km/t gjennom Brandvollkrysset

E6 i Troms og Finnmark – fra 90 til 80 km/t på en 8,5 kilometer lang strekning fra Larsbergtunnelen til Indre Nordnes

E39 i Agder – fra 80 til 70 km/t på en 14,2 kilometer lang strekning fra litt nord for Flekkefjord-krysset og nordover til broen som krysser elven Sira

Prosessen for fartsnedsettelsen er enda ikke fullført, forteller Vinje. Utover disse strekningene kan ikke Vegvesenet konkretisere andre steder hvor det vurderes fartsnedsettelse.

– Vi er i dialog med fylkeskommuner og lokalt politi, med tanke på å fullføre dette.

Vinje forteller at Vegvesenet kan sette ned fartsgrensen på riksveier hvor farten er 90 kilometer i timen eller lavere. Likevel er det prosedyrer som må følges, så det «er ikke fort gjort».

– Vi følger utviklingen fra dag til dag og vurderer strakstiltak. Vi analyserer nøye alle dødsulykker i trafikken, og det er den kunnskapen vi bruker for å fortsatt ha den beste trafikksikkerheten i Europa. Dette er ingen «quick fix».

I sommer har det også vært flere fart-, rus- og beltekontroller, i tillegg til at det har blitt permanent lengre oppetid på fotobokser ved risikoutsatte strekninger.

– Utrykningspolitiet har prøvd å være så synlig som mulig for trafikantenes trygghet, og som en advarsel om at ulovlig atferd vil bli slått ned på. Vi i vegvesenet har prøvd å forsterke oss i informasjon- og kampanjearbeidet.

FARLIG MANØVER PÅ E6 - SE VIDEO: