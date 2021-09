SLÅS: En ny VG-måling viser at Erna Solberg slår Ap-leder Jonas Gahr Støre på arbeid og næringsutvikling, mens Støre slår Solberg på både helse og eldreomsorg – og sosial utjevning.

VG-måling: Høyre slår Ap på arbeidspolitikk

En fersk VG-måling viser at velgerne mener Høyre har best politikk på arbeid og næringsutvikling. MDG gruser de andre partiene på miljøpolitikk.

Statsminister Erna Solbergs Høyre slår Ap på Aps hjemmebane; arbeid og næringsutvikling, hvor Ap tradisjonelt har hatt stor tillit i folket.

Men Høyre blir gruset når det gjelder å få til sosial utjevning.

Det viser en meningsmåling Respons Analyse har utført på vegne av VG. I den er velgerne spurt hvilket parti de mener er best til å løse fire ulike saker, som er blant de viktigste i denne valgkampen:

Helse og eldreomsorg, arbeid og næringsutvikling, klima og miljø – og sosial utjevning.

– Penger vokser ikke på trær

33 prosent av de spurte mener Høyre er best på arbeid og næringsutvikling, mens 27 prosent svarer Ap.

– Det er en stor seier for oss at vi anses å være best på arbeid og næringsutvikling, sier Solberg til VG og peker på hva hun tror er årsaken.

– Grunnen til at vi gjør det godt på det feltet, mener jeg er fordi velgerne ser at vi faktisk må skape for å kunne fordele: Penger vokser ikke på trær.

Støre: – Ikke opptatt av Høyre

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer følgende når VG konfronterer han med tallene:

– Sånne målinger legger ikke jeg vekt på i innspurten. Ap og jeg vil jobbe knallhardt de siste dagene for å vinne velgernes tillit. Vi mener det å sørge for at flere kommer inn i arbeid, særlig unge mennesker, er viktig, sier Støre.

– Gitt at arbeid er en av deres viktigste saker, synes du ikke Ap burde ha skåret høyere enn Høyre der?

– Vi mener Ap har den beste politikken for å få flere i jobb, så det må vi jobbe med å vise velgerne. Jeg er ikke så opptatt av Høyre.

Best på sosial utjevning

Støre kan imidlertid glede seg over at Ap kommer desidert best ut når velgerne blir spurt om hvilket parti som er best på sosial utjevning. 27 prosent svarer Ap, mens 17 prosent svarer SV.

Høyre og Rødt følger etter med henholdsvis 10 og 9 prosent.

Solberg vedgår at Høyre har en jobb å gjøre her.

– Der dere er svakest er på sosial utjevning; det ser ut som om velgerne mener at dere ikke er et parti for de svakeste?

– Det må vi jobbe mer med. Veien til å få folk ut av fattigdom, er å få folk i arbeid. Heldigvis viser nye tall at ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber, sier Solberg.

MDG best på klima

Når velgerne blir spurt om hvilket parti som er best på klima og miljø, stikker Miljøpartiet De Grønne (MDG) av med en klar seier: 25 prosent av velgerne peker på MDG.

Videre peker velgerne på Høyre (12 prosent), SV (9 prosent), Ap (9 prosent), Venstre (8 prosent) og Senterpartiet (7 prosent).

– Det er en veldig hyggelig tillit. Det betyr at veldig mange forstår at når du skal gjøre noe som er veldig stort og vanskelig, er det ikke lurt å prøve å gjøre mange andre ting samtidig, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.

HYGGELIG: Une Bastholm, leder av Miljøpartiet De Grønne.

Ensakspartiet MDG?

Samtidig som flest velgere mener MDG har best klimapolitikk, er det så godt som ingen som svarer at MDG har best politikk på de tre andre saksområdene.

– Det ser ut som dere blir oppfattet som et ensaksparti. Er dere det?

– Jeg skjønner godt at vi oppfattes sånn, men vi er ikke det. Vi går til valg på hele partiprogrammet vårt, sier Bastholm og legger til:

– Hvis man som et lite parti skal endre historien, må man klare å være målrettet. Vi har ambisjoner på klima som er i tråd med FNs klimapanels kriseforståelse. Da prøver vi ikke å gjøre mye annet foreløpig, men prioriterer natur og klima i forhandlinger i år.

Støre: Partier med én sak får høy score

Støre svarer følgende på at kun én av ti mener at Ap har den beste klima- og miljøpolitikken. Han peker på at klima henger sammen med andre saker.

– Det er gjenkjennelig at partier som har én sak som den viktigste, får høy score i slike spørsmål, sier Støre.

– For Ap handler ikke klimapolitikk bare om en sak, men er en ramme rundt all politikk. Vi skal kutte utslipp i alle deler av samfunnet og i alle sektorer, jeg håper velgerne ser at Arbeiderpartiet har en helhetlig klimapolitikk, legger han til.

Valgforsker: Sårbart for MDG

Valgforsker Svein Tore Marthinsen mener at MDG gjør seg sårbare ved at partiet faller helt gjennom på andre saker enn miljø.

– Det er et ensakspreg. De er sårbare i den forstand at en del velgere legger vekt på helhetlige hensyn, og ikke stemmer ut fra enkeltsaker. Man kan tenke at MDG har best klimapolitikk, men ikke skole- eller helsepolitikk, og dermed velger SV eller Ap, sier Marthinsen.

SÅRBART: Valgforsker Svein Tore Marthinsen.

– Burde være Aps paradegren

Marthinsen sier at Ap gjør det dårligere enn han hadde trodd – og peker særlig på at partiet havner bak Høyre når det kommer til arbeid og næringsutvikling.

– Dette er et felt Ap egentlig burde ha som paradegren. De har hatt en dominerende posisjon på sysselsetting. Når det er jevnt og Høyre ligger foran, er det ganske svake tall for Ap. De burde ha vært foran der, sier Marthinsen.

Han tror imidlertid at måten spørsmålet er stilt på, ved at næringsutvikling er slått sammen med arbeid, tjener Høyre.

Videre peker valgforskeren på at Ap gjør det svakt på miljø

– Miljø er en veldig dårlig sak for Ap, og forklarer lekkasjen de har til MDG og SV. De burde nok hatt bedre tall enn dette for å gjøre et godt valg. For Ap handler det om å komme så nært mulig 2017-resultatet, og å begrense nederlaget. Disse tallene hjelper dem ikke i det hele tatt, snarere tvert imot.

Frp sliter på helsepolitikk

På helse og eldreomsorg stikker Ap av med seieren med 26 prosent, foran Høyres 19 prosent.

Verdt å merke seg er at Sylvi Listhaug ser ut til å mislykkes i arbeidet med å profilere Frp på helse og eldreomsorg.

Da hun ble valgt som leder av Frp i vår, pekte hun på helse som en hovedsak for partiet.

Men ifølge målingen er det kun 6 prosent av velgerne som mener Frp er best på dette saksområdet.