VALGTE SIDE: Ronny Hollevik (43) har støttet fetteren til Birgitte Tengs hele veien siden drapet i 1995.

Fetterens bestevenn: − Opptatt av at historien ikke gjentar seg

I 26 år har Ronny Hollevik (43) stått side om side med fetteren til Birgitte Tengs. Forrige uke kunne han ta den etterlengtede telefonen da en ny mann ble siktet i drapet.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept knappe 500 meter hjemmefra lørdag morgen 6. mai 1995.

Hennes fetter ble dømt for drapet i 1997. Han anket dommen og ble frikjent i lagmannsretten. Samtidig ble han dømt til å betale 100 000 kroner i erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs.

Erstatningsdommen gjorde at fetteren aldri fikk ristet av seg stempelet som mulig drapsmann, selv om han var strafferettslig frifunnet.

Nyheten om at politiet onsdag siktet en mann i 50-årene for drapet, ga fetteren nytt håp om at den tilsynelatende uløselige saken kanskje kan bli løst.

Hollevik beskriver det som en lettelse, både for ham selv og fetteren.

– På den andre siden er han selvfølgelig veldig opptatt av at historien ikke skal gjenta seg, sier barndomskameraten.

– At man ikke på folkemunne dømmer en mann før det foreligger en rettskraftig dom.

Nekter straffskyld

Mannen i 50-årene, som også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen(20) i Stavanger i 2000, nekter straffskyld.

Foreldrene til Birgitte Tengs har i årene som fulgte holdt fast ved at det måtte være nevøen som sto bak drapet på datteren. Først nå, etter den nye siktelsen, har de åpnet opp for at de kanskje kan ha tatt feil.

– Håper fetteren at dette kan føre til en gjenforening med familien til Birgitte Tengs?

– Det har jeg ikke snakket med ham om, så det vil jeg ikke uttale meg om, sier Hollevik.

VG har forsøkt å få kontakt med fetteren men har fått opplyst både av faren og hans advokat at det er uønsket.

BOR PÅ KARMØY: Mens fetteren til Birgitte Tengs har flyttet utenlands, ble Ronny Hollevik boende på Karmøy.

43-åringen har kjent fetteren siden de var smågutter. De bodde en knapp kilometer fra hverandre, på samme sted som Birgitte Tengs og hennes foreldre.

Som tenåringer var begge guttene ivrige i idrettsmiljøet. Karmøyhallen, den lokale treningshallen, ble deres andre hjem, minnes Hollevik.

– Han var kanskje ikke fullt så sosial som meg, men morsom på sin måte. Litt selvironisk og klovn på noen områder, men samtidig veldig solid, forteller han om fetteren.

– Absolutt en man kunne stole på.

Var sammen drapskvelden

Hollevik var sammen med fetteren drapskvelden. Det var en helt vanlig fredag i Kopervik, forteller han.

– Vi møttes hos en kompis som bodde nede i sentrum, og så gikk vi i samlet flokk på kino. Etterpå gikk vi gjerne en tur på gatekjøkken og fikk oss en milkshake, forteller han.

Deretter bar det videre på ungdomsklubben, U99, der ungdommer under 18 kunne feste alkoholfritt. På den tiden var Kopervik en smeltedigel av folk fra hele Karmøy i helgene. Det var mye fest og det hendte at politiet måtte rykke ut på grunn av bråk i sentrum, husker Hollevik.

Men drapssaken, som fikk massiv mediedekning nasjonalt, rystet lokalsamfunnet på vestlandsøya. Tidlig i etterforskningen av drapet florerte det rykter om hvem som kunne stå bak. Fetteren ble raskt en hovedmistenkt blant folk på øya.

– Den eneste gangen jeg tvilte, var da jeg sjekket tekst-TV og det sto svart på hvitt at han hadde tilstått, sier Hollevik.

– Det husker jeg var den verste dagen under hele saken. Da hadde jeg ingen motargumenter lenger. Som alle andre, tenkte jeg at man tilstår jo ikke hvis man er uskyldig.

DREPT: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept 6. mai 1995.

Flyttet utenlands

Fetteren trakk senere tilståelsen tilbake. Avhørsmetodene politiet brukte mot ham skapte mye kontrovers da de ble kjent. Politiet endret i etterkant praksis som følge av kritikken.

Da fetteren slapp ut av fengsel, skjønte han fort at han vanskelig kunne unnslippe stempelet som mulig drapsmann, forteller Hollevik.

– Det har vært mange konspirasjonsteorier. Folk har kanskje vært litt lite kildekritiske underveis, sier han.

I dag bor fetteren i Spania sammen med kone og barn.

– Jeg tror ikke han kommer til å flytte tilbake til Norge. Barna har funnet seg veldig til rette der de bor. Han snakker språket flytende, og det gjør jo barna også, sier Hollevik.

Til tross for sakens nye utvikling, er barndomskameraten forsiktig med å ta gleden på forskudd.

– Det har vært så mange oppturer og nedturer i denne saken. Etter 26 år med en prosess som dette, vil man ikke ta noe for gitt før det er konkludert, sier han.