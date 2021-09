VALGKAMP: Silje Karine Muotka er sametingsrepresentant fra Nordre valgkrets. Hun representerer partiet Norske Samers Riksforbund (NSR), og stiller som presidentkandidat i år.

Faren døde i dramatisk ulykke: − En grusom start på valgkampen

Hun mistet faren på dramatisk vis i starten av valgkampen. Da måtte politiker Silje Karine Muotka kombinere begravelse og sorg med kampen om å bli sametingspresident. Det å trekke seg var aldri et alternativ.

Silje Karine Muotka (NSR) var klar for ta velgerne hjem i begynnelsen av sommeren. Av sine 46 år har hun brukt 33 av dem på samepolitikk, men det som skulle være en vanlig valgkamp ble brått snudd på hodet.

Hjemme i Alta sitter politikeren ved kjøkkenbordet, og har disket opp til lunsj. Over kaffekoppen snakker hun med iver om samisk språkpolitikk, sin kjærlighet til byen og at man må innføre tiltak mot mobbing i skolegården.

Så trekker hun pusten, og tar sats idet hun sier:

– Men det ble jo en grusom start på valgkampen.

Muotka er kandidaten som ifølge siste måling er soleklar favoritt til å ta over presidentvervet etter nåværende sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Dette er Sametinget Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ.

Tinget ble opprettet i henhold til sameloven, og ble offisielt åpnet av kong Olav 9. oktober 1989.

Sametingsvalget holdes hvert fjerde år på samme dag som stortingsvalget. Sametinget er øverste valgmyndighet til sametingsvalget.

Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning berører den samiske folkegruppen.

Tinget forvalter dessuten en del ansvarsområder delegert fra staten, og konsulteres av myndighetene i flere saker.

Sametinget har sitt hovedsete i Kárášjohka (Karasjok) i Finnmark, men har også kontorer andre steder. Kilde: Sametinget.no og Store norske leksikon Vis mer

Presten kom syklende

Fredag 4. juni i år er Muotka hjemme, da nyheten om at en eldre mann har omkommet blir slått opp i flere medier. Bilen hans havnet i Jakobselva i Vadsø kommune. Alderen og stedet passet, og tanken snek seg inn etter en bekymret telefon fra søsteren.

«Kan det være pappa?».

– Jeg skjønte det da presten kom syklende. Det var hit han kom først, forteller Muotka og ser mot oppkjørselen.

STORT SAVN: Jack Sture Muotka var en engasjert mann med interesse for slektsforskning, kunst og Finnmark. Han var tidligere rådmann i kommunene Sør-Varanger, Nesseby og Skjåk.

Jack Sture Muotka ble 67 år gammel.

– Det var veldig dramatisk. Eller, alle bilulykker er jo dramatiske, men det var veldig uventet, sier hun.

Hva som skjedde før han kjørte ut, fremkom ikke i obduksjonen, men han ble erklært død ved drukning, forteller hun. Muotka er usikker på om han kan ha vært bevisst da det hendte.

– Det var en lang bane han kjørte i. Vitner som så det har fortalt at bilen hadde skumpet borti ting, så jeg tror han hadde merket det om han var bevisst, sier hun.

– Sorg er ikke en sykdom, men skjer alle

Muotka beskriver faren som en engasjert og karismatisk mann, som hadde mange planer. Han ville få seg en ny hund, og var kunstinteressert. Derfor skulle han stille ut flere av maleriene han hadde malt til høsten.

Nå står mange av dem i stua til datteren. Selv var hun aldri i tvil om å fortsette i jobben, selv om sorgen er stor. Det kommer den også til å være i fremtiden.

MINNER: Silje Karine Muotka viser frem tegninger hennes far hadde laget til henne. Han skrev også notater gjennom hennes oppvekst.

– Sorgen blir ikke borte. Folk sier: «Du må tenke på å bruke masse tid på sorg», men jeg tror at du må gjøre dine vanlige ting og akseptere at du har dårligere prestasjoner i noen øyeblikk. Sorg er ikke en sykdom, men den er ikke enkel og den skjer oss alle, sier hun.

For henne har naturen betydd mye. Å kunne ta på seg tursko, og lufte tankene alene. Men Muotka sier det aller viktigste er å treffe folk, og akseptere at det tar tid.

NATUREN HJELPER: Muotka forteller at hun har opplevd mye stor sorg i livet, og at det gjør at hun lever så mye som hun kan. Turer langs fjæra hjelper godt i både gode og tunge stunder. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Engasjert som 13-åring

Jack Sture Muotka var den typen som snakket engasjert om det som rørte seg i samfunnet rundt kjøkkenbordet, minnes datteren. Selv meldte hun seg inn i NSR som 13-åring.

Det skal faren ha del av takken for.

– Han var skikkelig opptatt av samepolitiske saker. Det var nok ikke en oppdagelse jeg gjorde helt av meg selv. Det var for eksempel han som tok tilbake Muotka-navnet, som min familie ikke hadde brukt på mange år, sier hun.

Det å trekke seg var aldri et alternativ, selv da valgkampplanlegging og begravelsesforberedelser overlappet.

– Nei, det hadde nok han hadde hatt meget sterke meninger om, sier hun og smiler.

Muotka mener det ville være oppsiktsvekkende å trekke seg i hennes alder.

– Jeg er 46, og det er litt tidlig å miste foreldrene mine, men mange opplever stor sorg. Du får ikke mulighet til å stoppe opp livet. Jeg har tenkt at det kanskje er noen som synes det er litt vanskelig å kritisere, om man har en motstander som er i en sårbar situasjon. Men stygge personangrep er noe man uansett ikke trenger, resonnerer hun.

Skal være glad for et fredelig tiår

Muotka har reflektert mye over hva man lærer av å stå i sorgen.

– Du blir mer klar over hva som er en god dag, og lærer å sette pris på fravær av sykdom, bekymring og lidelse. Man skal være glad om man får et fredelig tiår i et menneskeliv. Og hva gjør det med meg? Jeg er ganske sikker på at jeg kan lede politiske prosesser like fullt, i alle fall, sier hun.

Nå er fokuset på politikk, og å vinne valget. Like før valget ligger Muotka godt an til å bli den neste sametingspresidenten.

NSR kan få inn 19 mandater i Sametinget, om man skal tro den nyeste målingen. Nordkalottfolket ligger på annenplass, med syv mandater.

POLITISK HJEM: På veggen i gangen henger en samisk grene med flere pins som viser Muotka-familiens politiske engasjement.

– Hva er den viktigste saken for deg?

– Det er viktig at Sametinget styrkes og at vi får til gode prosesser rundt tilflytting, og få folk til å bosette seg i samiske områder. Vi har lansert 16 punkter vi mener kan bidra til det. De mener jeg også er så gode at de kan gjøres gjeldende omså for Sør-Norge på innlandet, med unntak av fiskekvotene, sier hun og fortsetter:

– Men de viktigste enkeltsakene er nok oppfølgingen av hjertespråket og sannhets- og forsoningskommisjonen, samt samiske rettigheter i en tid der arealinngrepene er så omfattende. Det er helt sentralt.

Muotka sier hun drømmer om at alle opplever å bli godt tatt imot når de har en sak der de trenger Sametinget.

– Vårt folk har ikke alltid hatt gode erfaringer med kontakt med skolesystemet, kommunene eller i helsevesenet. Da er det ekstra viktig at vi på Sametinget ser og hører folket vårt. Det ønsker jeg sterkt å bidra til.