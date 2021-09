HØYRE-STJERNE: Sandra Bruflot har vært Unge Høyre-leder og kan komme inn på Stortinget. Her sammen med Høyre-leder Erna Solberg på Unge Høyres sommerleir i 2018.

PR-topp lanserte politikerkona overfor kunde – uten at hun var klar over det

Både ektemannen og broren til Høyre-politikeren Sandra Bruflot jobbet med Vang kommune for PR-byrået Kruse Larsen. Da foreslo de at Bruflot kunne tale kommunens sak i kampen for ny vei.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er første gang jeg hører om dette. Jeg har ikke snakket med kommunen eller andre om det, sier Sandra Bruflot til VG.

– Heller ikke med mannen eller broren din?

– Nei. Jeg visste at de jobbet med Vang, og de har åpne kundelister. Men utover det, ingenting.

Bruflot er tidligere Unge Høyre-leder, sitter på fylkestinget i Viken og som Høyres 2.-kandidat i Buskerud ligger hun an til å bli stortingsrepresentant etter valget.

Og hun har en ektemann og en bror som jobber i PR-byrået Kruse Larsen.

STORTINGSAKTUELL: Sandra Bruflot fra Høyre.

I 2019 ble Kruse Larsen leid inn av Vang kommune for å få rassikringsmidler og legge E16 Kvamskleiva i tunnel.

Vang kommune brukte 125.000 kroner på hjelp til politisk påvirkning fra PR-byrået. Kruse Larsen satt fire rådgivere på saken, og øverst på listen sto:

Christopher Amundsen Wand, Sandra Bruflots ektemann.

Dag Fredrik Bruflot, Sandra Bruflots bror.

Det fremkommer i tilbudet Kruse Larsen sendte til kommunen, som VG har fått innsyn i.

Kruse Larsen lagde også en digital presentasjon PR-byrået laget for kommunen, med en rekke forslag for hvordan de skulle gå fram for å få gjennomslag for rassikring av E16 Kvamskleiva.

Et av lysbildene i PR-byråets presentasjon til Vang kommune.

– Selger tilgang på sine nærmeste

Der foreslår PR-byrået tiltaket «bygge Vang-ambassadører» og lister opp fire navn:

Torstein Lerhol, Sp-politiker i Vang kommune

Høyre-politiker Sandra Bruflot

Komiker Robert Stoltenberg

Friidrettsutøver Karsten Warholm

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Kjell Arne Røvik, reagerer på at de to PR-rådgiverne foreslår kona og søsteren som Vang-ambassadør.

– Jeg mener det passerer en grense hvis man selger tilgang på sine nærmeste. Det er ikke bra. Men eksemplet illustrerer godt hvordan PR-rådgivere bruker sine nettverk. Det er ikke ulovlig, men går på bekostning av legitimiteten til politikerne, sier Røvik.

SKEPTISK: Professor i statsviten Kjell Arne Røvik er kritisk til at PR-rådgivere bruker sine nære kontakter i myndighetskontakt og PR-rådgivning.

Bruflot: Ville sagt nei til Kruse Larsen

VG har vært i kontakt med Sandra Bruflot – som ikke var kjent med at Kruse Larsen hadde foreslått henne som «Vang-ambassadør». Hun er fra Lier, men familien hennes har hytte i Vang.

– Jeg tror alle som har hytte der er opptatte av hva som skjer med veien, men utover det har jeg ikke visst noen ting, sier hun til VG.

– Ville du stilt opp som Vang-ambassadør?

– Jeg er opptatt av å holde skillet veldig tydelig mellom politikk og kommunikasjon. Hvis det kom fra Kruse Larsen, ville jeg nok ikke det. Hvis det kom fra kommunen, så kanskje. Jeg er jo glad i kommunen og har en sterk tilknytning til Vang, sier Bruflot.

EKTEMANN: Christopher Amundsen Wand er gift med Sandra Bruflot.

Kruse Larsen: Har ikke solgt kona si

VG ar vært i kontakt med Christopher Amundsen Wand, som nylig ble partner i Kruse Larsen, og Dag Fredrik Bruflot. Begge viser til Kruse Larsen-sjef Jan-Erik Larsen, som forsvarer selskapets fremgang i saken.

– Her har vel ikke Christoffer solgt kona si. Så vidt jeg husker var dette en svært omfattende strategi med utrolig mange tiltak, og et av dem var å bygge Vang-ambassadører som kunne snakke om bedre vei i Kvamskleiva, sier han til VG.

Kruse Larsen fungerte også som sekretariat for arbeidsgruppen i kommunen, som også bidro med tiltak til planen.

SJEF: Jan-Erik Larsen er partner og daglig leder i Kruse Larsen.

– Både de og vi foreslo noen mulige ambassadører som har hjerte for regionen, kjenner den godt og har tilknytning. Sandra Bruflot har så vidt jeg vet, tilbrakt utrolig mye tid der, siden familien har hatt hytte der siden tidenes morgen, så å si, sier Larsen.

– Det ville vært rart å utelukke henne fordi hun er gift med Christopher Wand.

SLEKT: Dag Fredrik Bruflot er broren til Sandra Bruflot.

Larsen mener PR-byrået ikke har opptrådt kritikkverdig i saken, men svart på kommunens bestilling.

– Her har ikke noen solgt hverken nettverk eller familie, men svart på spørsmål om hvem som kan være Vang-ambassadør. Vi har foreslått flere, hvor en av dem er i slekt med to av våre rådgivere. Det var opp til kommunen å spørre og opp til Sandra Bruflot å svare. Vi har ikke solgt noe som helst annet enn forslag til hvem de kan ta kontakt med.

Ville hyre inn «Pirka»

Å tilknytte seg «Vang-ambassadører» var et av flere tiltak foreslått av Kruse Larsen. De foreslo også å engasjere komiker Rober Stoltenberg til å lage en videosnutt hvor han kjører gjennom Kvamskleiva og kommenterer forholdene som karakteren «Pirka», på motorsykkel.

De foreslo også å engasjere politikere i Frp, Venstre, Høyre og KrF som «kan vinne velgere i Vang om Kvamskleiva prioriteres» – og en rekke stunts kommunene kunne gjennomføre.

Bla for å se noen av forslagene fra presentasjonen til Kruse Larsen:

Foreslo jobben til pappa og svigerfar

Kruse Larsen-rådgiverne Wand og Bruflot foreslo også at kommunen involverte bygdeutviklingsselskapet Innovangsjon, hvor deres svigerfar og far, Dag Inge Bruflot jobber som næringsutvikler.

– Det viktige er om Innovangsjon har noe å bidra med for å flytte saken. Da vi foreslo det var vår vurdering at de hadde det, sier Larsen til VG.

VG har vært i kontakt med Dag Inge Bruflot. Han sier at de allerede har et tett samarbeid med kommunen, og at han synes det var naturlig av kommunen å engasjere et kommunikasjonsbyrå i saken.

– At det ble de to var vel tilfeldig, eller hadde noe med innsalg å gjøre. Jeg hadde hvert fall ikke noe med dem å gjøre i denne saken, sier han.