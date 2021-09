VAKSINE: Barn ned til 12 år skal nå få tilbud om en dose, har regjeringen bestemt.

Ett av fem barn mister luktesans, viser ny studie: − Et stort handicap

En ny studie fra Storbritannia har kartlagt barns senvirkninger av covid-19. Ett av fem rammede barn mangler luktesans etter tre måneder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Over 20 prosent av barn og unge mellom 11–17 år rapporterte om tap av luktesans etter tre måneder, viser en ny britisk studie, som har fulgt 17.000 ungdommer over tid.

Til sammenligning rapporterte 1,5 prosent av de som ikke hadde hatt corona et tap av luktesans. Forskjellen er dermed stor, og tyder på at dette er en reell senvirkning av en coronainfeksjon, mener både Helsedirektoratet og FHI.

– Et helseproblem

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier studien er god og at tallet er høyt:

– Det er et godt argument ovenfor ungdommer å unngå å bli smittet før man er vaksinert og det er et helseproblem det er viktig å følge med på, fordi vi ikke vet hvor lenge det vedvarer, sier han til VG.

– Ett av fem betyr flere i en skoleklasse?

– Ja, det er et stort handicap å tape smak- og luktesans over tid. Det ser ut som disse sansene kommer tilbake hos de fleste, men man vet ikke hvor mye som kommer tilbake.

I studien, som ikke er fagfellevurdert (kvalitetssikret) ble barn og unge spurt om symptomer da de ble testet og symptomer nå. På testtidspunktet hadde de som var positive en god del flere symptomer enn test-negative. Tre måneder etterpå klaget begge grupper på en del symptomer.

De ble spurt om symptomer som tungpust, smerter i brystet, manglende luktesans, tretthet og hodepine.

De som hadde vært testpositive, hadde flere symptomer å klage på enn de som var testnegative - og forskjellen var altså størst når det gjaldt luktesans.

Studien Studien har forespurt 220.000 barn, hvorav 17.000 svarte (svarprosent 13 prosent).

Den inkluderte ungdom i alderen 11-17 år som testet positivt på covid-19, og sammenlignet med de som testet negativt. Ungdommene ble invitert etter at de hadde testet seg og fulgt opp med spørreskjema 3 måneder etterpå.

Studien foregikk i tidsrommet fra januar til mai i år, da pandemien og tiltakene var på sitt mest intense i England. Ungdommene ble spurt om ulike kroppslige symptomer og om psykisk helse, livskvalitet og utmattelse. Vis mer

Tap av luktesans er også en kjent senvirkning hos noen voksne. En norsk studie fra juni, publisert i Nature, fant at 25 prosent av de spurte hadde redusert luktesans.

FHI: Luktesansen kommer nok tilbake

Folkehelseinstituttet (FHI) mener luktesans er det mest konkrete man kan lese ut av studien når det gjelder senvirkninger.

-- Det er en bekymring knyttet til det, for det er et ubehagelig symptom. Og det vet man ikke langtidsprognosen på hos barn, sier barnelege og overlege Pål Surén i FHI.

FHI: Tap av luktesans er ganske covid-spesifikt, som man ikke ser ved andre virusinfeksjoner, forteller Pål Surén.

Samtidig legger han til at det er gjort studier på dette blant voksne, og der fikk nesten alle studiedeltagerne tilbake lukt og smak innen et år.

-- Det er et høyt tall. Er det grunn nok til at barn bør unngå å bli smittet?

-- Det kommer an på prisen for å unngå smitte. Hvis det trengs inngripende tiltak i barnas liv, eller i samfunnet generelt, er det ikke verdt det.

Overlegen trekker frem en annen britisk studie fra det anerkjente tidsskriftet Lancet, der det frem at tap av luktesans var vanlig i akuttfasen av infeksjonen.

– Hos noen varte symptomet lenger, men de fleste var kvitt det innen to måneder. Den britiske studien inkluderte barn og ungdom i alderen 5-17 år.

Vaksine til barn

Nå som store deler av den voksne befolkningen er fullvaksinert, er det for det meste barn og ungdom som blir smittet.

Regjeringen bestemte forrige uke at de vil tilby vaksine til barn ned til 12 år. Noen kommuner har allerede begynt, mens Oslo begynner neste uke.

Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

– Én dose til aldersgruppen 12-15 år vil både redusere risiko for alvorlig covid, og for bivirkningene i hjertemuskelen, som først og fremst skjer etter andre dose, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på forrige ukes pressekonferanse.