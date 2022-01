Støre og Vedum: - Øker strømstøtten til 80 prosent

Ut over økningen til 80-prosent støtte, er ordningen den samme som Stortinget sluttet seg til før jul.

Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere 80 prosent av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Gårdsbruk, både driftsbygninger og husholdning, samt fellesmålt forbruk i boligselskap skal omfattes av ordningen.

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og administreres gjennom nettselskapene. Den endrede stønadsgraden gjelder for forbruket i januar til og med mars og kommer for første gang fram på fakturaen som mottas i februar. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Regjeringen vil legge frem endringen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

Oversikt over strømtiltak (05.01.22)

Midlertidig stønadsordning til husholdningene over nettleien (5,5 mrd.

kroner). Støtten gis til husholdninger når gjennomsnittlig spotpris over

kalendermåneden overstiger 70 øre per kWh. Støtten utgjør 55 pst. av

spotprisen over terskelverdien (multiplisert med kraftforbruk).

Det gis ikke støtte til forbruk over 5 000 kWh pr måned. Det legges opp til at

landbrukseiendom skal inngå i ordningen, og OED vurderer en løsning for støtte til husholdninger med fellesmålere. OED har varslet at de vil måtte komme tilbake til Stortinget med bevilgningsmessige konsekvenser av utvidelse av ordningen for å omfatte disse gruppene. Ordningen skal gjelde for perioden desember 2021 til mars 2022.

Redusert elavgift (2,9 mrd. kroner).

For 2022 er det vedtatt en vesentlig reduksjon på 2,9 mrd. kroner i elavgiften. For månedene januar-mars er elavgiften nesten halvert ved at det er innført en lavere alminnelig sats i disse månedene, som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). I tillegg reduseres elavgiften (den alminnelige satsen) med 1,5 øre per kWh for månedene april–desember.

Økt bostøtte (1,2 mrd. kroner).

Regjeringen har foreslått endringer i bostøtten i perioden januar til mars på 851 mill. kroner, for å dekke høye strømutgifter for dem som trenger det mest. Stortinget skal etter planen behandle saken 11. januar. Dette kommer i tillegg til vedtatt ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakere i desember på 118 mill. kroner og 202 mill. kroner i november i 2021.

Økt støtte til studenter (196 mill. kroner).

Det er foreslått en ekstraordinær støtte til studenter med strømutgifter på 3 000 kroner, hvorav 1 200 kroner vil omgjøres til stipend. Støtten utgjør 196 mill. kroner «over streken» - låneutgifter kommer i tillegg.

 Økt støtte til kommunene (400 mill. kroner).

Regjeringen har foreslått å øke rammetilskuddet til kommunene med 300 mill. kroner i 2022 for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Stortinget skal etter planen behandle saken 11. januar. I tillegg har Stortinget allerede vedtatt å kompensere kommunene med 100 mill. kroner i 2021 for merutgifter til sosialhjelp.

Støtte til enøktiltak (100 mill. kroner).

Det er i budsjettet for 2022 øremerket 100 mill. kroner til enøktiltak gjennom Enova.

Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen (170 mill. kroner).

Regjeringen vil innføre en tilskuddsordning for dokumenterte merkostnader til strøm på 50 pst. over 70 øre/kWh for veksthusprodusenter i perioden desember 2021 til mars 2022. Ordningen skal være søknadsbasert. Tilskuddet er anslått å

utgjøre 170 mill. kroner.

I tillegg vil regjeringen kalle inn kraftselskapene for å komme frem til hvordan man

kan gi strømkunder som har behov, muligheten til å fordele regninger utover året.

Provenyeffekter

Provenyeffekten for stønadsgrad på 55 prosent i desember med faktisk pris og 80 prosent i januar-mars med terminpriser: 8,9 mrd. kroner.

Det er 2,0 mrd. kroner høyere enn hva provenyet ville vært ved å holde ordningen på 55 prosent.

Prisene som ligger til grunn er følgende:

Desember: 177 øre/kWh

Januar: 143 øre/kWh

Februar: 143 øre/kWh

Mars: 113 øre/kWh

Typeeksempler – forbruk i januar

Enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2 463 kroner i stønad.

Leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1004 kroner i stønad.

Dette er ganske likt det som er faktisk stønad for desember, men da var prisene 177 øre/kWh. Her er terminpris 143 øre/kWh.

Dersom man hadde holdt satsen på 55 % ville støtten for januar vært på hhv. 1 694 kr og 690 kr, gitt terminprisene.