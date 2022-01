SLUTTET: Student Karianne Folkvord Furset (21) sluttet i sin deltidsstilling i frykt for å miste medlemskapet i folketrygden.

Studenter dropper deltidsjobb – ønsker tydeligere regler

Norske studenter risikerer i dag å miste medlemskapet sitt i folketrygden om de jobber ved siden av studiene i utlandet. Karianne (21) sa opp deltidsjobben i Nederland.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Medlemskapet i folketrygden sikrer blant annet retten til helsetjenester i Norge, hjelp fra NAV og støtte fra Lånekassen.

– Det er vanskelig å få ting til å gå rundt uten å ha jobb, alle venene mine i Norge har jobb ved siden av studiene, sier student Karianne Folkvord Furset (21) til VG.

«Hvis du skal arbeide i utlandet i mer enn 12 måneder eller arbeide for utenlandsk arbeidsgiver, opphører medlemskapet ditt i folketrygden», skriver er NAV på sine hjemmesider. Regelen er for å hindre at folk utnytter velferdsgoder, men den rammer studenter hardt.

Regelen har i lang tid bekymret studenter som tar utdanningen utenfor Norge. ANSA, samskipnaden for norske studenter i utlandet, ønsker et tydelig regelverk. Det uklare regelverket gjør at studenter dropper deltidsjobber i og utenfor Europa.

For ett år siden dannet stortingspartiene Frp, Ap og Sp flertall for å endre regelverket.

Ønsker endring

Stortingspolitiker Jan Tore Sanner (H) mener norske studenter i utlandet burde ha muligheten til å ha en jobb ved siden av studiene, slik som studenter i Norge.

– Vi må sikre at regelverket er tydelig, rettferdig og ikke er til hinder for at norske studenter i utlandet får verdifull jobberfaring, sier han.

Stortinget ba i februar 2021 regjeringen utrede og komme tilbake med nødvendige forslag på regelen.

Nå har Sanner sendt et skriftlig spørsmål til regjeringen hvor han spør hva dagens regjering gjør for å følge opp Stortingets vedtak om å sikre at norske studenter i utlandet som ønsker det kan ha mulighet til å ha en deltidsjobb.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver til VG at de har mottatt spørsmålet og er i prosess med å utforme et svar. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) legger frem svaret 10. januar.

MULIGHET: ANSA-president Sebastian Hytten synes studenter i utlandet burde få jobbe ved studiene om de ønsker det.

– Studenter i utlandet burde ha de samme mulighetene til deltidsarbeid ved siden av studiene som studenter i Norge. Vi forventer nå at regjeringen følger opp vedtaket fra Stortinget, sier ANSA-president Sebastian Hytten.

– Uten studielån har jeg ikke sjans

Karianne Folkvord Furset (21) studerer i Nederland ved universitetet i Leiden.

Etter å ha studert i to år bestemte hun seg for å få en deltidsjobb. Hun ønsker å ha litt startkapital før hun var ferdig med bachelorgraden og ikke lenger mottar studiestøtte.

– Da jeg fikk deltidsjobben merket jeg hvor mye det hjalp meg med språket og med å forstå nederlandsk kultur. Så fortalte en venn av meg om regelen som gjør at vi ikke kan jobbe i utlandet og være medlem i folketrygden.

De uklare reglene gjør mange studenter usikre. VG har tidligere skrevet om studenter som studerer utenfor Europa.

21-åringen er født med en hjertefeil som ikke skaper noen problemer i hverdagen, men det er betryggende for henne å beholde legen i Norge hvor hun går til årlig kontroll.

– Jeg vil ikke miste legen jeg har nå. Dessuten fant jeg ut at om jeg også hadde mistet muligheten til å søke penger fra Lånekassen. Uten studielån har jeg ikke sjans til å få en utdanning.

Få er klar over regelen

Det er rundt 12.000 norske studenter i utlandet, av disse er om lag 10.000 i EU/EØS ifølge ANSA.

ANSA-leder Hytten forteller at deltidsjobbing er en tilbakevende problemstilling som de fleste studentene møter på et eller annet tidspunkt.

– Dessverre er de færreste klar over dette regelverket før det er for sent. Dette medfører blant annet at man ikke har rett på stipend fra Lånekassen, sier han.

– Mange som trenger sparepenger

De første årene av utdanningen har nederlandstudent Furset hatt småjobber på universitetet som har gitt henne ekstrainntekter.

Hun forteller at flere rundt henne er i samme situasjon. En norsk kompis av henne som også er i utlandet er den eneste på studiet sitt fra Norge, og den eneste som ikke har deltidsjobb.

– Det er mange som trenger sparepenger eller hjelp fra foreldrene for å ta ting til å gå rundt, og det gjelder ikke bare her i Nederland. Jeg tror det er en tap-tap situasjon både for oss, og for det norske arbeidslivet vi skal inn i når vi flytter tilbake, sier studenten.

I Norge må syv av ti studenter jobbe for å få det til å gå rundt økonomisk.

MINISTER: Jan Tore Sanner var finansminister før valget i 2021. Her er han i Stortinget med statsbudsjettet.

Jan Tore Sanner (H) håper det nå kommer forslag til endringer slik at norske studenter i utlandet kan ha deltidsjobb uten å miste medlemskapet i folketrygden.

– Dette var også et problem da Høyre satt i regjering, hvorfor ble det ikke endret da?

– Spørsmålet kom opp i arbeidet med stortingsmeldingen om; «Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning». I Stortinget pekte blant annet Høyre på at dette var noe som måtte utredes og finnes en løsning på. Det arbeidet fikk vi dessverre aldri fullført før landet fikk en ny regjering, men vi har store forventninger til at de følger det opp og legger frem et forslag til en løsning.

Avdelingsdirektøren for medlemskap og avgift i NAV har tidligere oppfordrer utenlandsstudenter som får jobb på studiestedet til å kontakte dem.

Det fordi det er ulike regler for studenter innenfor og utenfor EØS.