Drapssaken i Lier: − Han har forklart seg i detalj

Politiet vil be om to ukers varetektsfengsling i full isolasjon for mannen som er siktet for drapet i Lier natt til lørdag.

Mannen vil samtykke til fengsling og samarbeider med politiet, skriver Dagbladet.

Mannen avga forklaring lørdag kveld. Søndag var mannen i nye avhør, hvor han redegjorde for sine bevegelser lørdag ettermiddag og kveld, forut for hendelsen, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.







– Han har forklart seg i detalj. Nå skal forklaringen kontrolleres opp mot andre objektive funn, blant annet resultatene av de kriminaltekniske undersøkelsene, sier Skei Kostveit.

Politiinspektøren vil ennå ikke uttale seg om politiets teorier om motiv eller dødsårsak, eller om det har vært våpen involvert.

– Mannen har forklart hvordan det skjedde. Det er ikke noe åpenbart på åstedet som tilsier at det han sier er feil, men vi konkluderer ikke ennå. Det er et mer sammensatt bilde, sier politiinspektøren søndag ettermiddag.

Det var natt til lørdag at en kvinne i 60-årene ble funnet død på en privatadresse i Lier. En mann i 40-årene er siktet for drap. Det var mannen selv som varslet politiet om dødsfallet

– Ikke tilfeldig

Politiet har opplyst at siktede skal ha sagt noe om en relasjon til avdøde, ifølge Drammens Tidende. De har ikke ønsket ikke å si noe nærmere om hva opplysningene går på, men bekrefter at det ikke er snakk om et tilfeldig drap.

Ettersom mannen samtykker til fengsling, vil prosessen gå som en såkalt kontorforretning. Det innebærer at det ikke blir avholdt rettsmøte når fengslingsbegjæringen skal behandles. Det skal skje i løpet av mandagen, opplyser Kostveit til NTB.

Politiet vil be om isolasjon, brev- og besøkskontroll og medieforbud under fengslingsperioden.

– Vi må ha kontroll på hvem han har kontakt med, og vi må ha kontroll på hva slags info han får fra saken. Da kan han ikke lese dette i media, sier Kostveit til DT.