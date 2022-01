– NØDVENDIG: «Jeg føler på at dette er inngripende tiltak som treffer folk, som påvirker arbeidsdag og hverdag, familieliv og trygghet. Men det som styrer oss, er at tiltakene er nødvendige i lys av det vi står overfor nå: En ukjent variant», mener statsministeren.

Stort intervju med statsministeren: Slik forsvarer han de strenge tiltakene

Jonas Gahr Støre (Ap) mener både sårbare grupper og næringslivet ville blitt hardere rammet om de mistet fullstendig kontroll på smitten. Men innrømmer at det er usikkerhet og at de kan gjøre feil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det jeg minner meg selv på hele tiden, er at de som kommer til å lide mest av ukontrollert smitte, er de svakeste, sier statsministeren til VG.

Det stormer rundt hans regjering og de strenge coronatiltakene som ble innført før jul. Mest får regjeringen gjennomgå for å holde på et skjenkeforbud for hele landet.

VG har bedt statsministeren forklare om det er sikkert at tiltakene hjelper mer enn de skader, hvem tiltakene skal beskytte, hvorfor de ikke vil lette opp nå – og hvorfor de mener en skjenkestopp er nødvendig.

– Vi har sett fra andre land, det har vi kunnskap om, at der hvor smitten slapp ordentlig løs og man måtte komme etter med ganske dramatiske tiltak, var det de sårbare som ble rammet. Nederland er et slikt land, som minner om vårt på veldig mange områder. Det er stengt ned, sier Støre.

– Med de strenge tiltakene som er innført, vet dere sikkert at dere hjelper samfunnet mer enn dere skader det?

– Jeg føler meg veldig trygg på at – basert på kunnskapen vi hadde i midten av desember – var dette det ansvarlige og riktige å gjøre. For å hjelpe samfunnet mer enn det kunne bli skadet, svarer Støre.

Disse mener han tiltakene skal beskytte

– Tidligere i pandemien ble folk bedt om å følge tiltak for å beskytte svake eldre mot å dø av corona. Hvem er det disse tiltakene skal beskytte?

– Jeg mener fortsatt det er å sørge for at vi beskytter et helsevesen som kan levere helsetjenester til nordmenn. Det skjer først i kommunene, med fastleger, kommunehelsetjeneste og sykehjem – det kommunen har ansvar for. Og så er det i sykehusene, svarer Støre.

Han sier altså at det første tiltakene skal beskytte, er helsevesenet, og at det andre er sårbare grupper.

– Det å holde smitten under kontroll, er å beskytte dem. For en smitte som vi mister kontrollen over, vil ytterligere ramme de sårbare gruppene, mener statsministeren.

– Det er ikke bare eldre, syke og dem som kan ta skade av corona, men det er barn som ikke får gå på skolen, det er folk med handikap/utviklingshemming som ikke får de tjeneste de har krav på og behov for og det berører ensomhet, sier Støre, og viser til den isolasjonen og psykiske belastningen en full nedstengning medfører.

– Det er usikkert, mye av dette

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa på nyttårsaften at det forskes for lite på effekten av tiltak, at vi vet for lite om effekten av hvert enkelt tiltak som innføres og at det «egentlig er uakseptabelt».

– Har dere vært åpne nok om den usikkerheten?

– Punkt én: Det er usikkert, mye av dette. Punkt to: Vi kan gjøre feil. Det å si at vi ikke kan gjøre det, mener jeg er uansvarlig og uærlig, så jeg er ærlig på å si det: Det er usikkert og vi kan gjøre feil. Men vi tar beslutninger basert på grundige gjennomganger av det beste informasjonstilfanget vi kan få. Både fra våre egne fagmyndigheter, som jeg fortsatt mener vi har grunn til å ha tiltro til, og nå en mye større kunnskapsbase når vi ser på land rundt oss, sier Støre.

Om protestene mot skjenkestoppen: – Vi hører dem i full skala

– Forklar hvorfor dere mener det var og fortsatt er nødvendig med akkurat nasjonalt skjenkestopp?

– Det er et entydig råd fra helsemyndighetene om at det tiltaket, sammen med de andre tiltakene, hører hjemme i en pakke som skal begrense nærkontaktene, svarer Støre

– Det er klart at der det serveres alkohol er folk nærmere hverandre. Det er flere mennesker sammen i tettere sammenhenger, som vi ønsker å være i, det er det som tiltrekker det å være ute å spise, gå på pub og diskotek. Jeg skjønner både hvor tungt det er for de som jobber der å oppleve dette en gang til, de kan ha blitt permittert både for andre tredje gang, og for de av oss som er glade i å gå ut og ikke kan gjøre det, sier Støre.

– Men i en helhet hvor målet er å få nærkontaktene ned, er dette et tiltak som er blitt veldig klart anbefalt, sier han.

NY RUNDE: Støre sier at etter fire uker må vurdere om skjenkestoppen er treffsikker nok, opp mot konsekvensene det har, men vil ikke oppheve den tidligere.

Folkehelseinstituttet leverer smittevernfaglige råd til regjeringen, og de får også råd fra Helsedirektoratet, som har ansvar fra helsevesenet. Disse rådene har regjeringen vist til, når de har forsvart en nasjonal skjenkestopp.

– Så sitter dere på toppen og skal gjøre den helhetsvurderingen av skjenkestoppen og konsekvensene for samfunnet. Hvordan gjør dere den?

– Vi hører de stemmene fra næringsorganisasjoner og arbeidsorganisasjoner veldig tydelig, sier han, og lister opp LO, NHO, Virke og restauranteiere.

– Vi hører dem i full skala. Men jeg hører også fra dem en veldig tydelig forventning om at vi klarer å kontrollere smitten, sier Støre.

– Så vi må høre begge deler og igjen har vi sett fra andre land at de som har valgt å la smitten gå, med målet om å holde økonomien åpen, har fått en veldig bråstopp når smitten har tatt av, sier Støre.

– Jeg føler det er et ansvar for oss å hindre at vi kommer dit, for det rammer igjen det samme næringslivet, arbeidslivet og sårbare grupper så mye som det gjør, sier han videre.

– Vet dere at smitten og eventuelt innleggelser hadde vært høyere hvis dere hadde åpnet for at folk kan ta et glass vin til maten med bordservering frem til klokken 22?

– Det vi vet, er at hvis det hadde vært flere nærkontakter og mindre kontroll på samværet mellom folk, så ville sjansen for smitte gått opp. Og med det bildet vi hadde i midten av desember om økningen i smitte, var dette et av tiltakene som fikk nærkontaktene ned, svarer statsministeren.

Slik forsvarer at de ikke letter på tiltakene nå

– Kunne dere ikke, når det ikke kom noe økt press på sykehusene gjennom julen, og de lokale helsetjenestene, justert og tatt det ned litt?

– All lærdommen som FHI og Helsedirektoratet gir oss, er at tiltakene må vare en 3–4 uker for å se effekten av dem. Og når 2 uker i midten av de 3–4 ukene er jul og nyttår, så er det litt vanskelige uker å måle utviklingen i. Vi er ikke på jobb, mange av oss, vi reiser til familie, det er en annen type sosial kontakt, sier Støre.

– Så å gjøre justeringer på dette mellom jul og nyttår, det ville være for kort tid både for effekten av det som er igangsatt, men kanskje enda viktigere: Hva det er omikron har i vente for oss, sier Støre.

De valgte å lande på en strengere linje:

– Det valget du har som regjering er: Skal usikkerheten falle ned på den litt strengere siden eller den litt mildere siden. Og stilt overfor det vi så som bilde i andre land, og det FHI ga oss i midten av desember, valgte vi å bruke usikkerheten litt mer på den strenge siden, sier Støre.

– Hvordan leser du stemningen i befolkningen nå rundt disse tiltakene?

– Vi er alle møkk lei corona og det at vi går mot andre året med dette, fortsatt, med nye pressekonferanser med inngripende tiltak, svarer statsministeren.