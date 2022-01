SØKTE LY: Mathias Jensen søkte i likhet med flere andre ly ved en bensinstasjon utenfor Harstad torsdag ettermiddag på grunn av ekstremt vanskelige kjøreforhold.

Snøkaos i nord: Nå kommer snøen sørover

Det siste døgnet har snøen lavet ned i enorme mengder i store deler av Nord-Norge. Fredag kommer snøkaoset til Sør- og Østlandet.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

I Harstad, som er blant stedene det har snødd mest, har hjemmesykepleierne hatt utfordringer i snøen.

– Vi har sikkert sittet fast åtte ganger med de kommunale tjenestebilene og allerede før lunsj var det ti pasienter som ikke hadde fått sitt planlagte besøk. Glatt føre og mye snø er våre største fiender, sier hjemmesykepleier Victoria Willumsen til VG.

KOMMER IKKE FREM: Hjemmesykepleierne i Harstad har problemer i all snøen. Victoria Willumsen har fotografert sine kolleger torsdag: Tanja Fredriksen (til venstre), Ylva Kristoffersen, Tonje Nordhaug, Emma Eriksson og Ann Kristin Ottestad.

Flertallet av pasientene har ikke mulighet til å måke snø, så fremkommeligheten til husene er vanskelig. Victoria og kollegene har måttet parkere langt unna og vasse i snø fram til husene, noe de heller ikke har bekledning til.

– Vi gjør det beste vi kan for å komme til dem som trenger oss, men det er vanskelig å komme til. Ikke alle har pårørende som kan hjelpe til med snørydding så vi oppfordrer folk med snøfreser til å hjelpe sine eldre naboer i slike ekstremtilfeller som nå.

– EKSTREMT: Hjemmesykepleier Victoria Willumsen (32) tror ikke det har snødd så mye i Harstad på tre år.

Victoria forteller at det har snødd i Harstad hele torsdag.

– Vi bor jo i Nord-Norge og må regne med mye ulikt vær, men jeg tror ikke det har snødd så mye her siden 2018, sier hun.

Opp mot 60 centimeter

– Områdene rundt Harstad og Narvik har hatt aller mest snø, men det har kommet mye over store deler av Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, sier vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hunnes ved Meteorologisk institutt.

Det har vært snømengder opp mot 30 centimeter på de offisielle målestasjonene, mens det lokalt har vært målt helt opp mot 60 centimeter.

– Det skyldes lokale forskjeller som gjør at det hoper seg opp, og når det kommer vind i tillegg, kan det legge seg ganske tykke lag noen steder, forklarer meteorologen.

Torsdag morgen var det vanskelige kjøreforhold over hele Harstad og bilister på vei til jobb fikk kjenne på snøkaoset, skriver Harstad Tidende.

Men det finnes også noen som jubler over all snøen.

– Vi har solgt 22 snøfresere før lunsj, sier Kenneth Granås Johansen til avisen. Han er daglig leder i butikken Trama Harstad og beskriver salget av snøfresere som spinnvilt.

– Jeg måtte selv dra tidligere på jobb i morges for å måke meg fram til butikken. Allerede før vi åpnet dørene sto det kunder på utsiden og ventet på å slippe inn. Siden da har det gått så det suser, og jeg ser ikke bort ifra at de siste kundene i dag blir ekspedert etter stengetid, forteller han.

Liv Anja Øynes bor også i Harstad og håper snøkaoset snart er over. Hun forteller at hun ikke kommer seg ut av huset sitt på grunn av all snøen. Torsdag ettermiddag mottok hun dette bildet fra en venninne som også synes det begynner å holde:

Og det kan se ut til at det verste snøværet er over for nordlendingene nå. Solen skal titte frem flere steder fredag og senere i helgen, lover Meteorologisk institutt.

– I ytre strøk skal det komme noe snø også på lørdag, men ikke i nærheten av de mengdene som har vært. For Nord-Norge er det nå stort sett over for denne gang, sier meteorolog Elise Gloppen Hunnes.

Snøen kommer til sør

Og når finværet kommer nordover, blir det landets sørligere deler som overtar snøværet. Fra og med fredag blir det endring i hele værsituasjonen. Det vil skye til og komme mye snø sør for Stad og Dovre.

– Spesielt fredag vil Rogaland, Sørlandet og Østlandet, få en del snø. Det vil begynne allerede i natt, og skal man kjøre til jobb fredag morgen, bør man legge inn litt ekstra tid, råder den vakthavende meteorologen.

– Vi er midtvinters og folk har fått på vinterdekk, så i utgangspunktet bør det ikke bli helt kaos, men det blir jo ofte litt ekstra kø slike dager, sier hun.

– Det kan være lurt å bli på hjemmekontoret?

– Akkurat fredag kan det kanskje være noen fordeler med hjemmekontor, ja.

Elise Gloppen Hunnes forteller at temperaturene kommer til å øke noe fredag.

– Ute på kysten i sør vil den snøen som kommer etter hvert gå over til mer sludd og regn, men på Østlandet vil det være snø og holde seg kaldt.

Både Vestland og Møre og Romsdal vil stort sett få en fin fredag, men noe regn på kysten.

Det samme gjelder Trøndelag, der det blir en flott start på helgen med sol, bare med unntak av litt nedbør i form av snø i den sørligste delen av fylket.