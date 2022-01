ETTERLYSER NYE TILTAK: Sandra Bruflot etterlyser nye kvinnehelse-tiltak fra regjeringen.

Mener kvinnehelse er underprioritert: − Opprørende

– Jeg blir forbanna, sier Sandra Bruflot, nestleder i Høyres kvinneforum. Hun mener det er på tide med handling – og ikke ord fra regjeringen.

Av Malene Birkeland

– Det er uholdbart og flaut at det skal være sånn. Jeg er forbanna på deres vegne.

Det sier Sandra Bruflot, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres Kvinneforum, etter å ha lest saken «Kampen for kvinnehelsen». I saken forteller blant annet Jenny Førde Aarskog (42) om et helt liv fylt av skam og sykdom.

Fra hun var 13 år slet hun med store smerter.

Diagnosen endometriose fikk hun ikke før hun var 41 år gammel.

Bruflot reagerer kraftig etter å ha lest saken.

– Det er opprørende.

Hun mener kvinnehelse er underprioritert i Norge.

– Sånn kan det ikke være

– Jeg hører ofte fra kvinner som ikke er klar over at diagnosen de har finnes før de tilfeldig snakker med venninner eller googler seg frem. Som ikke har fått god nok hjelp. Sånn kan det ikke være.

Bruflot legger til:

– Det har så ekstremt mye å si for livskvaliteten til folk. Endometriose er også så vanlig. Det sier litt om hvor tabubelagt det har vært og hvor mange som har levd et helt liv i smerter uten å vite hva som er galt.

Etterlyser nye tiltak

Nå mener Bruflot at det er på tide med handling fra regjeringen.

I saken VG skrev tidligere uttalte blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at de skal prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester.

Hun medga også at kvinners helse har vært underprioritert i Norge.

Helseministeren påpekte at det kommer en utredning fra Kvinnehelseutvalget i mars 2023. Den skal gi informasjon om kvinners helse i Norge og skal belyse helseutfordringene deres.

Kjerkol la til at de i regjeringsplattformen har varslet at det skal utarbeides en ny strategi om kvinners helse.

– Det er etablert et Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo universitetssykehus. I regjeringsplattformen har vi varslet at senteret skal styrkes, skrev Kjerkol via e-post.

Bruflot mener det er viktig at dette ikke blir en hvilepute for regjeringen – men en start.

– Det trengs mye mer enn dette. Vi har tre vulvaklinikker i Norge, og de har lange ventetider. Statusen disse lidelsene har er lav, og tilbudet er ikke bra nok. Alle tingene helseministeren peker på ble satt i gang av vår regjering.

– Hva mener du konkret de skal gjøre?

– Det bør settes i gang flere pakkeforløp, og kvinnesykdommer bør prioriteres. Mistenkes en diagnose skal du vite hva som skal skje – og behandling skal starte raskt.

Mener samfunnet har en jobb å gjøre

Helseminister Kjerkol har opplyst om at regjeringen finansierer en satsing på kvinners helse og kjønnsperspektiver gjennom Forskningsrådet på «vel 20,5 millioner kroner per år».

– Det er nødt til å forskes mer på, sier Bruflot.

Hun refererer også til en rapport fra 2018 om kvinnehelse fra kjønnsforskning.no og sier at rapporten viser at kvinner ofte har et dårligere møte med helsevesenet enn menn.

– Vi vet at det har blitt forsket mest på menn. De har vært utgangspunktet i utvikling av forløp, av medisiner og hvordan diagnostisere.

Trenger sikker kunnskap

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til VG at flere av deres pågående satsinger er særlig viktige for kvinner:

– Deriblant arbeidet med å styrke føde- og barseltilbudet over hele landet, satsingen på kompetanse, gode arbeidsvilkår og flest mulig faste heltidsstillinger i helsetjenesten og ikke minst gjennomgangen av abortlovens bestemmelser og oppfølgingen av kvinner som tar abort.

Han fortsetter med å si at de også arbeider med å utvikle pasientforløp for sykdommer som ofte rammer kvinner, som utmattelsessykdom og muskel- og skjelettsykdommer.

– Høyres talsperson har rett i at forrige regjering har satt i gang noen av disse tiltakene, men de har blitt til etter press fra blant annet oss, og endringene i bioteknologiloven er som kjent et resultat av et flertall mellom AP, SV og Frp.

Han tilføyer at de trenger sikker kunnskap for å få treffsikre tiltak som løfter kvinnehelsefeltet.

– Det omfattende arbeidet som er i gang med en NOU om kvinners helse vil gi oss kunnskap som blir et viktig grunnlag for vår nye kvinnehelsestrategi. Vi endret på mandatet og tok inn blant annet jordmorkompetanse i dette utvalget for å spisse arbeidet inn mot kvinners helse.