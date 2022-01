ÅSTEDET: Politiet sperret av dette området i Tolga etter den dramatiske hendelsen, hvor en 20 år gammel mann ble beskutt og deretter bortført fra hans foreldres private adresse.

Politijakt etter Tolga-bortføringen: Etterlyser en tredje siktet mann

Totalt tre menn er siktet etter bortføringen av en 20 år gammel mann i Tolga natt til søndag. Den tredje er ikke pågrepet, men siktet og etterlyst.

Den tredje mannen har vært i politiets søkelys i flere dager, får VG opplyst.

Politiet opplyser torsdag ettermiddag at mannen er siktet, men ikke pågrepet.

De opplyser samtidig at han er etterlyst.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til bortføringssaken, hvor en mann i 20-årene ble beskutt og bortført natt til søndag.

Politiet undersøker om mannen hadde gjeld, og om dette kan være motivet.

Den første pågripelsen i saken fant sted tirsdag kveld. Da meldte en mann i 20-årene seg for politiet og erkjente sin delaktighet i kidnappingen av den jevnaldrende mannen.

Han skal ha meldt seg fordi han hadde empati med ofrene, og fordi han ønsket å bli ferdig med saken så fort som mulig. I går ble han varetektsfengslet i fire uker.

UNDERSØKELSER I OSLO: Politiet gjorde undersøkelser på en av de siktedes adresser onsdag.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet at en andre mann i 20-årene var pågrepet og siktet for frihetsberøvelse. Han ble ifølge VGs opplysninger pågrepet i Oslo.

Han erkjenner ikke straffskyld, og har forklart til politiet at han ikke har noen befatning med bortføringssaken, som har preget mediebildene de siste dagene.

Han ble pågrepet på jobb, noe han beskriver som en vanskelig opplevelse:

– Det var en stor påkjenning da politiet pågrep meg inne på kontoret foran alle kollegene mine og setter meg i et dårlig lys, sa mannen under fengslingsmøtet.

Dramatisk bortføring

Saken fremstår svært spesiell, og alvorlig:

Rundt klokken 2 natt til søndag fikk politiet meldingen om bortføringen, som skjedde i Vingelen i Tolga.

– Vi hørte lyder av at det skjedde ting i bakgrunnen og skjønte raskt at vi måtte reise dit fordi de trengte hjelp. Da var det fremdeles en pågående situasjon. Det var en kort oppringning før det plutselig ble lagt på, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til Dagbladet.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz er bistandsadvokat for den 20 år gamle mannen.

Da politiet kom til stede, fant de ut at en mann i 20-årene, samt hans foreldre, var blitt angrepet på deres private adresse. Mannen ble beskutt, og deretter bortført, ifølge politiet, som da opplyste om at de jaktet minst to mistenkte.

Foreldrene ble sendt til helsesjekk, men kom fra det hele uten større skader.

Men sønnen deres var forsvunnet. Og kidnappernes og offeret ferd nedover Østerdalen skal ha vært dramatisk:

Ifølge VGs opplysninger kjørte fluktbilen av veien etter en tids kjøring. Der skal den ha havnet rett i potetåkeren til Hans Håkon Westlund på Friland gård i Stor-Elvdal.

– De har deretter kjørt opp på gårdsveien og bak på tunet, og gjemt bilen mellom på potetkjelleren og garasjen, sier gårdeier Westlund da VG møter ham på Friland gård.

GJEMT HER: Her gjemte kidnapperne bilen, på gården til Hans Håkon Westlund.

Dukket opp på tog

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal gjerningspersonene deretter ha tatt taxi fra Koppang-området, før de nok en gang skal ha byttet bil og fortsatt ferden. VG får bekreftet de samme opplysningene. Bortføringen skal ikke ha vært tilfeldig, da mannen i 20-årene angivelig skal ha hatt gjeld.

Sent søndag kveld opplyste politiet at mannen i 20-åren var kommet til rette. Han meldte seg selv, etter å ha dukket opp på et tog på Gardermoen.

– Vedkommende kom på toget på Gardermoen med avgang Lillehammer 21.59 og identifiserte seg for konduktøren, og sammen kontaktet de familie og politiet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Bortføringen fremstår altså ganske kaotisk, og dårlig planlagt:

De mistenkte skal ha tatt i bruk en leiebil som var utstyrt med GPS-sporing. Dermed har politiet hele kjøreruten deres.

– Data over kjøreruten er overlevert politiet, på bakgrunn av en utleveringsbegjæring, opplyser daglig leder i Bilkollektivet Morten Munch-Olsen til VG.