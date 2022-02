Utdanningsministeren: Vil bedres når studentene kommer tilbake

Studenter har ikke satt pris på den digitale hjemmeundervisningen under pandemien, viser en fersk undersøkelse. Utdanningsministeren sier noen studier er vanskelig å gjøre gode på nett.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag ble Studiebarometeret for 2021 publisert. Undersøkelsen viser at studentene fortsatte å slite under pandemiens andre år.

Studenter slakter den digitale hjemmeundervisningen under pandemien. Under halvparten mener det ble laget gode opplegg. Det viser den fersk undersøkelsen.

Minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, sier at tallene i undersøkelsen viser en grad av stabilitet.

– Både 2020 og 2021 var unntaksår. Under ett så har det vært to like år preget av pandemi og nedstengning, noe som åpenbart har satt sitt preg på studentenes hverdag, sier Ola Borten Moe (Sp) til VG og legger til:

– Vi er i en tidsalder der vi alle tenker at alt skal bli digitalt. Nå har vi fått et fullskala forsøk som viser at en digital undervisning ikke er godt mottatt. At vi nå kommer tilbake til fysisk oppmøte og møtes ansikt til ansikt er viktig. Sosialt interaksjon mellom studenter og veiledere er veldig bra for utdanningen.

– Opptatt av å møtes

Hvordan skal dere sikre at undervisningen fremover blir fysisk igjen?

– Min opplevelse at det er stor glede for at det ser ut som vi er på vei ut av pandemien, og at institusjonene er tilbake i tilnærmet normal drift. Jeg tror tallene kommer til å se bedre ut neste år. Det er ingen grunn til å overdrive hvor mye som blir digitalt etter dette. Det er tydelig at studenter og studiestedene er opptatt av å møtes.

I den ferske utgaven av Studiebarometeret oppgir under halvparten av studentene å ha blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø.

– Flere av studentene som har svart skal gå flere år på universitet/ høyskole. Hvordan skal dere sikre at flere blir integrert i et sosialt studentmiljø?

– Vi ser noe variasjoner. De studiestedene som har vært best på å skape et sosialt studiemiljø fortsetter å være best. Håpet mitt er at kombinasjonen av gjenåpningen og at vi ikke får coronaen tilbake gjør at det ordner seg selv.

Misfornøyd med tilbakemeldinger

Studentene fortsetter også å være misfornøyd med antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte.

Siden 2013 har Studiebarometeret tatt tempen på studenters hverdag. I flere år har tilbakemelding og veiledning fra ansatte på studiestedet vært noe av de studentene har vært minst fornøyd med, det gjelder også i 2021. 1 av 3 er ikke tilfredse med antallet tilbakemeldinger de får, viser årets undersøkelse.

– Tilbakemeldinger er viktig for læring, så her kan det være forbedringspotensial. Det er viktig at institusjonene bruker undersøkelsen og tar tak i de områdene der studentene uttrykker at de er mindre fornøyde med, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje som står bak Studiebarometeret.

– Hva skal regjeringen gjøre for å forbedre dette?

– Det skal vi ta med oss. Jeg tror en del av de kontinuerlige tilbakemeldingene vil bedres når studentene kommer tilbake til fysisk undervisning etter to år, sier utdanningsministeren.

Samtidig tror han dagens studenter har andre forventninger nå.

– Den generasjonen som er i studieløpet nå har andre forventninger enn jeg hadde da jeg studerte. Det må vi ta med oss i vår dialog med institusjonene og sørge for at de blir bedre på.

De studenten som er minst tilfreds i hverdagen studerer til å bli lektor, grunnskolelærer og sykepleie. Alle er yrker hvor det er varslet mangel på utdannede i fremtiden.

– Hva vil dere gjøre for at de trives bedre?

– Det er jo undervisningsopplegg som krever at man er til stede fysisk, noe som ikke har vært mulig. Det er mye praksis og har sikkert vært mye krøll med det under pandemien slik at det har vært vanskelig å få til.

Han tror resultatet speiler at det er utdanninger hvor det er vanskelig å få til gode løsninger på nett.