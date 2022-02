KONTROLLØR: Høyres Peter Frølich leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Flere partier planlegger kontroll-spørsmål om ny sentralbanksjef

En rekke partier signaliserer at de vil stille spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om ansettelsen av ny sentralbanksjef, uavhengig av hvem som får jobben. Frps Carl I. Hagen tror sjansene er store for at det blir en kontrollsak.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil fredag utnevne ny sentralbanksjef.

Et flertall av partiene på Stortinget har allerede uttalt seg kritisk til en eventuell utnevnelse av tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg.

Kontrollkomiteens leder, Høyres Peter Frølich, bekrefter at det kan bli sendt spørsmål om prosessen, men han vil vente med å starte arbeidet til utnevnelsen er gjort.

– Når utnevnelsen er klar, er det naturlig at kontrollkomiteen lufter alle spørsmål og bekymringer man måtte ha, sier kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H), til VG.

Den andre kandidaten er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

PARTINESTOR: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen sier at sjansene er store for at det også blir kontrollsak.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan ikke endre regjeringens beslutninger, men skal kontrollere om det er begått feil.

– Flere partier har signalisert bekymring for tilliten til sentralbanken dersom en eksstatsminister får stillingen. Det har også vært medieoppslag og meningsmålinger som viser at mange velgere ikke har tillit til at ansettelsen skjer på en ryddig måte. Grundig kontroll kan både styrke tilliten til ansettelsen, eller avdekke eventuelle feil og overtramp, sier Frølich.

Tror det blir kontrollsak

Frps Carl I. Hagen tror sjansen er stor for at det også blir en kontrollsak.

– Jeg tror at komiteen kommer til å sende en del spørsmål, uavhengig av hvem som blir utnevnt. Sjansen for at dette også blir en kontrollsak er stor, sier Hagen.

I en kontrollsak kan det avholdes en åpen høring for å finne ut hva som har skjedd. Det er nok at en tredjedel av komiteen ønsker å opprette sak.

– Jeg har reagert på meldinger om i mediene om at to ble anmodet om å søke på stillingen av departementet. Hvis jeg blir bedt om å søke, så vil jeg anta at de kun oppfordrer meg. Jeg mener det er uryddig, hvis det stemmer, sier Hagen.

KANDIDAT: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache har doktorgrad og mangeårig erfaring med pengepolitikk i Norges Bank.

Krever å se innstillingen

Hagen sier at kontrollkomiteen må få se innstillingen og begrunnelsen fra Finansdepartementet for hvem som blir valgt.

Han mener at begrunnelsen også bør offentliggjøres.

– Vi må se hvordan Finansdepartementet har vektlagt kvalifikasjonene. Hvis det blir Stoltenberg, så må vi få vite om de har lagt positiv vekt på hans partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikke er tillagt vekt, sier Hagen.

MIDDAGER: Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har var på hver sin middag med Knut Brundtland og Nicolai Tangen i fjor.

Han er er kritisk til båndene mellom Jens Stoltenberg og regjeringen - og at Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i fjor var på hver sin middag hvor stillingen ble diskutert med Gro Harlem Brundtlands sønn, Knut Brundtland, og oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Det må være en objektiv, korrekt behandling av kandidater. Det skal ikke avgjøres av noen sene middager over en god rett og et par glass vin, sier han.

VENTER: Venstre Grunde Almeland sier at mye tyder på at de kommer til å sende spørsmål til regjeringen om prosessen, men han vil først høre hva de selv har å si på fredag.

Ligger an til spørsmål

Venstre, Frp og Rødt bekrefter alle at de kan komme til å sende spørsmål om prosessen innen kort tid.

– Det ligger godt an til at vi kommer til å sende spørsmål, sier Venstres Grunde Almeland.

Han sier at det først er opp til regjeringen å svare på spørsmål på fredagens pressekonferanse. SV ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg skulle ønske at det hadde vært mer åpenhet frem til nå, men jeg skal la regjeringen levere på det i morgen, sier Rødts Seher Aydar.