TRAGEDIE: Minnested etter skoleskytingen i Uvalde, Texas nylig der 19 elever og to lærere døde.

Dette dør unge av i Norge

Den vanligste dødsårsaken blant unge under 19 år i USA er skytevåpen. Hva tar flest liv blant unge i Norge?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hovedsvaret på det er: Svært lite.

– Det har vært en fantastisk utvikling. Dødstallene er på et veldig lavt nivå historisk og internasjonalt, sier forsker Guttorm Raknes i FHI.

Selv om det er få unge som dør i Norge, var det 258 mellom 0 og 19 år som døde i fjor. Raknes understreker at hvert dødsfall selvsagt er en tragedie for dem som rammes, men rent statistisk kan det knapt bli tryggere å vokse opp, enn det er i Norge nå.

– En nullvisjon på døde fra 0 til 19 år er nok ikke realistisk, sier han.

I 2020 døde 39 unge av ulykker. I 2021 er tallet 37.

– Ulykker er typisk trafikkulykker, fall, drukning, brann, forgiftning og den type ting, forklarer Raknes.

I statistikken står ytre årsaker til død oppført med flere undergrupper. En av dem er selvmord og villet egenskading. Av de 258 mellom 0 og 19 år som døde i fjor, var det to årsaker: Sykdom eller selvmord.

– De aller yngste er veldig overrepresentert. Det skyldes nok en blanding av komplikasjoner i forbindelse med fødsel, medfødte misdannelser og alvorlig sykdom det er vanskelig å gjøre noe med, sier Raknes.

De nye tallene fra dødsårsaksregisteret viser at 107 av de 258 under 19 år som døde i fjor , var under ett år.

Tall fra SSB viser at dødeligheten blant nullåringer har stupt med 87 prosent siden 1966.

For dem mellom 15 og 19 år er selvmord den vanligste dødsårsaken, i følge en artikkel i barnelegetidsskriftet PAIDOS.

Overlege Sveinung Larsen ved St. Olav hospital i Trondheim stiller i den samme artikkelen spørsmål om inntrykket av at det er en øking i psykiske lidelser blant unge, stemmer.

Av alle under 19 år som døde i 2021, var 39 av dem selvmord. Det er litt høyere enn i 2020, men tallet har vært ganske jevnt de siste fem årene.

Det var mye farligere å være ung i Norge før enn det er i dag.

– Dødeligheten blant barn og unge har sunket ekstremt mye de siste ti-årene, sier Raknes.

I 1951 døde 2412 personer mellom 0 og 19 år i Norge.

Forsker Guttorm Raknes FHI

Han påpeker også at når de fleste unge i USA dør av skytevåpen, er det ikke bare fordi antallet som blir skutt går opp.

– Det er også fordi det som tidligere var den vanligste dødsårsaken, nemlig trafikkulykker, har gått dramatisk ned. Dermed har de to årsakene byttet plass som nummer en og to.

Men skuddskader som vanligste dødsårsak for barn og unge oppleves likevel dramatisk, også for dem som prøver å redde dem. I den amerikanske podcasten Pediatric Emergency Playbook, forteller barnelege Tim Horeczko om hvordan kuler gjør mye større skader på barn enn voksne, og at dødeligheten dermed er høyere.

Overlege og skribent Sveinung Larsen påpeker at den virkeligheten Horeczko beskriver fra akuttmottak der barn som er skutt kommer inn, er ganske annerledes enn den vi har i Norge.

– Jeg jobber i akuttmottaket for barn. Tanken om at vi skulle forberede oss og trene på skuddskader hos barn er heldigvis fryktelig fremmed.

Det forekommer både drap og død av skytevåpen i Norge også, men det er sjelden.

Med unntak av 2011, da tragedien på Utøya skjedde, har tallene gått merkbart ned siden 2009.

– Det er vanskelig å si hvorfor, men vi fikk en ny våpenlov i 2009, som gjorde det påbudt å oppbevare våpen i låsbare våpenskap. Det kan ha spilt en rolle, antyder Raknes.

Tallet på unge som bruker skytevåpen ved selvmord, er også blitt lavere. Hvis amerikanske tall for dødsårsak form unge skulle overføres til Norge, betyr det at mellom 60 og 70 unge ville dø av skuddskader i Norge hvert år.