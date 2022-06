SVAKHETER: I en fersk rapport kommer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen med kraftig kritikk mot myndighetene for deres innsats mot vold i nære relasjoner.

Myndighetene får kritikk i ny rapport: Alvorlige svakheter

– Barn får ikke så god beskyttelse som de burde ha, slår Riksrevisoren fast. I en ny rapport får myndighetene kritikk for innsatsen mot vold i nære relasjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Samlet viser undersøkelsen alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, fastslår de i rapporten.

Kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes for slik vold i Norge årlig, ifølge Riksrevisjonen.

Politiets oppklaringsprosent har gått ned og brudd på besøksforbud får ikke alltid konsekvenser, er noen av funnene i undersøkelsen.

Mange er usikre, særlig på forholdet mellom taushetsplikt og avvergingsplikt, slår rapporten fast. Dette gjelder for lærere, barnehageansatte og fastleger.

– Om det er en ting jeg håper fester seg med denne rapporten, så er det at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Usikkerheten kan føre til at vold ikke blir stoppet, og at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Avvergingsplikten handler om å avverge ved å varsle og gjelder for alle til enhver tid, og opphever eventuell taushetsplikt, ifølge politiets nettsider.

– Barna for ikke så god beskyttelse som de burde ha, slo Schjøtt-Pedersen fast da han torsdag la frem rapporten.

I rapporten kommer det frem at politiet prioriterer arbeidet med vold i nære relasjoner, men at oppklaringsprosenten har gått ned med 15 prosent fra 2015 til 2021.

– Det er bra at politiet prioriterer disse sakene, men innsatsen er langt fra tilstrekkelig når vi ser at oppklaringsprosenten går kraftig ned, sier Schjøtt-Pedersen.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til departementene og gis i tillegg til Stortinget.

– Riksrevisjonens rapport er alvorlig og avdekker flere forbedringsområder både innenfor justissektoren, men også når det gjelder tverrsektorielt arbeid mot vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

ALVORLIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun skal følge opp rapporten med politi og påtalemyndigheter.

Hun viser til at regjeringen skal lage en såkalt opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn. Planen skal utarbeides av åtte departementer under ledelse av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Regjeringen mener vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Jeg vil følge opp Riksrevisjonens rapport med politiet og påtalemyndigheten og relevante departementer, sier Mehl.