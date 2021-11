STORT: Ahus Nordbyhagen ligger i Lørenskog og er et områdesykehus for omkring 570.000 innbyggere.

– Liten ekstra bufferkapasitet i moderne sykehus

Flere norske sykehus slår alarm om at akuttmottakene er fulle og at pasienter blir liggende i timevis. En krevende situasjon, medgir Espen Nakstad.

Tidligere denne uken uttalte både ledere og ansatte i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus i Lørenskog at de opplever en enorm pågang og at sengepostene på resten av sykehuset er så fulle at de sliter med å sende folk videre.

– Vi står med ryggen mot veggen nå. Vi har pasienter som blir liggende lenge, i tillegg til at det strømmer inn nye pasienter, sa Christina Svae til VG mandag. Hun er tillitsvalgt for legene i spesialisering på akuttmottaket.

På St. Olavs hospital i Trondheim opplever de en lignende situasjon. Helseforetaket besluttet tirsdag å heve beredskapen til gult nivå - som medfører at noe planlagt virksomhet blir utsatt. Sykehusdirektøren medgir at pasientsikkerheten er truet.

Det er kommet inn mye pasienter med luftveisinfeksjoner og Ahus er blant sykehusene som opplever at det kommer mange coronasmittede pasienter.

– Det er ingen tvil om at situasjonen ved Ahus og mange andre sykehus er krevende i pandemien. Vi har stor forståelse for dette og ser at Ahus jobber godt med utfordringene de har akkurat nå med stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Han legger til at Helsedirektoratet er kjent med situasjonen på St. Olavs hospital og at de bistår med å avhjelpe situasjonen sammen med Folkehelseinstituttet.

NESTEN FULLT: Espen Nakstad er ikke overrasket over at Ahus driver med det som kalles et gjennomsnittlig belegg på opp mot 91 prosent - som betyr hvor fullt sykehuset vanligvis er. Her er han avbildet i Helsedirektoratets lokalet i vår.

Ahus-sykehusene Nordbyhagen og Kongsvinger hadde tirsdag til sammen 33 coronasmittede pasienter innlagt. På St. Olav hadde tirsdag syv coronasmittede pasienter innlagt.

Slike pasienter tas i mot i akuttmottaket. De ansatte ved Ahus sier til VG at de er slitne av belastningen de har stått i de siste ukene - sammenholdt med at de har jobbet for fullt i over ett og et halvt år med pandemi.

Ansatte på akuttmottaket på Ahus har begynt å gråte på jobb og ledelsen er gjort kjent med at en ansatt kastet opp før vakt knyttet til arbeidsbelastningen.

– Har du et budskap til de ansatte som er slitne nå?

– Vi vet at de fleste ansatte i helsetjenesten har hatt tøffe halvannet år, og gjør det vi kan sammen med dem for å holde pandemien under kontroll. De fleste har stått på mer enn forventet og gjør det fortsatt - til tross for en usikker situasjon, sier Nakstad.

Omgjort ambulansehall

På Ahus gjøres sortering av mistenkt smittede og ikke smittede pasienter i en omgjort ambulansehall. Slik har det fungert siden pandemien fikk alle sykehusene til å massivt øke beredskapen. I ambulansehallen er det mye støy og tidvis vanskelig å holde varmen.

– Veldig mange sykehus i verden har måttet ta i bruk midlertidige løsninger utenfor akuttmottakene sine for å teste og «sortere»pasienter riktig med tanke på smitte. Det er relativt få sykehus som har en infrastruktur som er tilpasset en pandemi, dessverre, sier Nakstad.

– Ahus har de siste månedene drevet med et belegg på opp mot 91 prosent. Er du trygg på at det gis forsvarlig helsehjelp når det er så fullt?

– Mange sykehus i Norge driver med høyt belegg hele året, ofte over 90 prosent, svarer han og legger til at de får løpende rapporter fra de regionale helseforetakene.

– Opplever du at akuttmiljøene i Norge drives med for liten margin til å ta unna en slik økning som Ahus har sett de siste ukene?

– Det er liten ekstra bufferkapasitet i moderne sykehus. Det er et helsepolitisk spørsmål om kapasiteten bør økes over tid, svarer Nakstad.