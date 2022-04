EKSPERT: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og mener studien er oppmuntrende.

Immunolog om ny vaksine: − Ser ut som det beste vi har så langt

Moderna har blandet to ulike coronavarianter i en vaksine. Resultatet lover godt, mener Anne Spurkland.

Av Line Fausko

Ekspertene spår en høstbølge og FHI antar det blir behov for en andre boosterdose til de eldre før vinteren. Da er spørsmålet hvilken vaksine Norge da skal tilby.

Hittil har det vist seg at omikron-vaksiner fra selskaper som Pfizer og Moderna ikke har gitt bedre resultater enn den opprinnelige vaksinen vi har fått.

Men nå har Moderna prøvd noe nytt: En kombinasjonsvaksine som inneholder spikeproteinet fra både det opprinnelige wuhan-viruset og fra beta-viruset, som har flere like mutasjoner som omikron.

Spikeproteinet, taggene som stikker ut av coronaviruset, er «hovedingrediensen» i vaksinene.

Og da ble resultatet et annet:

Personer som fikk den kombinerte vaksinen har best antistoffrespons på både gamle og nye varianter.

Det økte nivået av antistoffer varer også lenger enn for de som bare fikk en tredje dose med den opprinnelige vaksinen.

– Dette er lovende resultater. Det viser at det er mulig å justere mRNA-vaksinene slik at de passer bedre til varianter av viruset som sirkulerer nå. Det ser ut som det beste vi har så langt når det gjelder alternative variantvaksiner, immunolog, professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

KOMBO: Vaksineselskapene konkurrerer nå om å være den første til å lansere en bra variant-vaksine før høsten.

Kombinasjonsvaksinen kalles bivalent, fordi den har mRNA for to ulike spikeproteiner som immunforsvaret kan reagere på.

De fleste nordmenn er vaksinert med Moderna- eller Pfizer-vaksinen, som begge beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom. Men da omikron-varianten dukket opp, klarte ikke vaksinene å beskytte de fleste mot å bli smittet.

Info Slik var studien Deltagere fra denne studien fikk en tredje vaksinedose med enten den samme Moderna vaksinen som sist (i halv dose) eller en halv eller hel dose av en ny kombinert vaksine som inneholder en blanding av den opprinnelige vaksinen og en justert vaksine som tilsvarer beta-varianten av viruset.

Denne 3. vaksinedosen fikk deltagerne minst 6 måneder etter den 2. dosen, og de er blitt fulgt nå i inntil 12 måneder fra de fikk denne 3. dosen.

Kan sørge for færre smittede

Det er altså her denne kombinasjonsvaksinen kan være en redning, fordi den klarer å holde antistoff-nivåene høye over tid. Disse antistoffene hindrer deg i å bli smittet i utgangspunktet.

– En ting er at vaksinene nå gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men ikke like godt mot infeksjon. Så man kan håpe at ved å få dratt opp mer antistoffer mot varianter, får man bedre beskyttelse også mot infeksjon, forklarer immunologen, og utdyper:

– Effekten vil være at hvis man gir denne boosterdosen til ganske mange, i hvert fall eldre og helsepersonell, kan man få mindre spredning av virus på sykehus og sykehjem. Og det er positivt.

Kan være på plass innen høstbølgen

Moderna legger i en pressemelding til at de holder på med å teste en annen versjon av denne kombinasjonsvaksinen som de tror kan gi enda bedre beskyttelse. De resultatene kan komme i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

Håper er at vaksinen blir produsert i sommer slik at den er på markedet innen høstbølgen.

Modernas studie er liten, med 896 deltagere. Artikkelen der de publiserte funnene er en preprint, som betyr at studien ikke er fagfellevurdert av uavhengige fagmiljøer.

Spurkland understreker at Moderna ikke har testet vaksineeffektivitet i denne studien, bare sett på antistoff-respons i blodprøver.

– Men antistoff-nivåene pleier å være en bra indikasjon på hvor godt beskyttet man er.