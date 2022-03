MER PENGER TIL FORSVAR: Partilederne Sylvi Listhaug (til venstre) og Guri Melby ber regjeringen komme raskt til Stortinget med behov for penger til Forsvaret.

Venstre og Frp klare for nytt forsvarsforlik

Frp-leder Sylvi Listhaug og Venstre-leder Guri Melby sier nå rett ut at Norge må bruke mer penger enn planlagt på Forsvaret. Bakteppet er både Russlands invasjon i Ukraina, og offiserenes alarm om mangel på våpen og ammunisjon.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– En helt ny situasjon for Europas sikkerhet gjør at vi åpenbart må investere mer i forsvar. Det må komme en økning i forsvarsbudsjettet, og den må være større enn det som ligger inne i Forsvarets langtidsplan, sier Guri Melby til VG.

Sylvi Listhaug er helt på linje med Melby:

– Forsvaret og regjeringen må gjøre en rask vurdering av hva som kan gjøres på veldig kort sikt. Vi må ta varselet om store mangler på våpen og ammunisjon på største alvor, og Frp venter at regjeringen komme raskt til Stortinget. Den gjeldende forsvarsplanen tar ikke høyde for dagens akutte situasjon med invasjonen i Ukraina, sier Frp-lederen.

Hastemøte

Regjeringen oppnevnte i vinter en tverrpolitisk forsvarskommisjon for å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer de neste 10 til 20 årene. Rapporten kommer ikke før i mai 2023.

Men nå har kommisjonens leder, tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) hasteinnkalt kommisjonen til et ekstraordinært møte onsdag.

– Vi påvirkes sterkt av den akutte situasjonen etter Russlands angrep mot Ukraina. Derfor samles kommisjonen nå for å bli oppdatert på det dagsaktuelle, sier Storberget til VG.

Han tror imidlertid ikke at det kommer noen rask delrapport. Utvalget har frist til mai 2023:

– Vi er en kommisjon som skal se på langsiktige utfordringer, men blir selvsagt påvirket av det som skjer i Europa akkurat nå, sier Storberget.

Offisers-krav

Tirsdag morgen slo Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og spesialistforbund alarm i VG:

** Det norske forsvaret er i kronisk mangel av våpen, ammunisjon, uniformer og reservedeler. Og det mangler personell til å bestille og fylle opp lagrene.

** Det vil koste et ukjent antall milliarder kroner å fylle opp lagrene - langt ut over de to milliardene i årlig vekst som ligger inne i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.

Dansk forlik

– Stortinget må få informasjon raskt over hvilke behov som kan dekkes på kort sikt. Så vet vi at å anskaffe tyngre materiell tar tid. Men jeg savner at den norske regjeringen utviser samme handlekraft som den danske regjeringen har vist de siste dagene, sier Sylvi Listhaug.

Hun viser til det danske forsvarsforliket mellom den sosialdemokratiske statsministeren Mette Frederiksen og fire andre partier i Folketinget søndag.

Partiene i Danmark, som har et stort flertall i Folketinget, er blant annet enige om at det danske forsvaret skal få 7 milliarder kroner ekstra i 2022 og 2023.

– Vi er definitivt klare til å sette oss ned, og jeg er helt sikker på at det er andre partier på Stortinget som er klar til å delta i lignende samtaler, sier Frp-lederen.

Guri Melby støtter også ideen om et bredt forsvarspolitisk forlik :

– Venstre er klar til å ta en diskusjon partiene imellom om dette, sier Venstre-lederen.

Mer enn planlagt

Også Høyre vurderer et større forsvarsbudsjett:

– Vi må nok bruke mer penger på forsvar enn vi hadde planlagt på noen områder, sa Høyre-leder Erna Solberg til NTB mandag.

– Ammunisjon og utstyr til lager kan anskaffes raskt, mens tyngre våpensystemer tar lengre tid, utdyper Høyres forsvarstalsmann Hårek Elvenes overfor VG.

– Men jeg forutsetter at det utstyret som Norge har gitt til Ukrainas væpnede styrker blir raskt gjenanskaffet. Det bør nærmest skje av seg selv, sier han.

Drar til Danmark

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal onsdag møte sin danske kollega Mette Frederiksen i København.

Torsdag sa han dette i Stortinget:

«Jeg har bedt forsvarsministeren raskt sette i gang et arbeid, slik at regjeringen allerede i vårsesjonen kan komme til Stortinget med våre vurderinger og anbefalte tiltak. Vi vil blant annet se på umiddelbare tiltak for å styrke Forsvarets reaksjonsevne og evne til mottak av allierte.»