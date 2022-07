GLOVARMT: Synshemmede Gry Berg legger hånden på asfalten for å sikre at førerhunden Narnia ikke brenner seg.

Synshemmede Gry må avlyse planer: − Narnia tåler ikke varmen

Førerhunden Narnia er et viktig hjelpemiddel for synshemmede Gry Berg (44). Når temperaturene blir for høye for Narnia, må Berg avlyse planer.

De fleste av oss vil ut og nyte varmen når temperaturene kryper over 20-tallet. For synshemmede Gry Berg blir derimot varmen en begrensning.

– Jeg må gjøre om på planene mine. Jeg velger vekk lange arbeidsøkter for Narnia, sier Berg.

KJØLEDEKKEN: Førerhund Narnia får på seg en «kjøledekken», som er en sele dynket i kaldt vann. Denne hjelper Narnia å holde seg nedkjølt.

Berg anslår at Narnia ikke kan jobbe lengre enn en time av gangen i varme temperaturer.

– Når det begynner å bli 24 grader, merker jeg Narnia er veldig sliten.

Dette betyr at Gry må flytte planene sine til dager med lavere temperaturer, eller la Narnia ligge igjen hjemme.

Ble ingen handletur

Onsdag hadde Berg tenkt seg til en butikk på Colosseum senter på Majorstua. Dette er litt over en kilometer å gå fra jobben som rådgiver hos Norges blindeforbund. Handleturen ble lagt på hylla straks Berg så at onsdagens temperaturer ville bli 27 grader.

– Narnia ville blitt veldig sliten.

INNE: Narnia har det godt når hun kan slappe av inne på Bergs kjølige kontor hos Norges Blindeforbund.

Når Berg ikke kan ha med seg Narnia på tur, må hun ta taxi eller orientere seg med en mobilitetsstokk.

– Det er ikke krise, det løser seg alltid. Men det kan oppleves litt begrensende når jeg ikke kan ta med meg Narnia, forklarer hun.

– Jeg sparer mye energi

– Narnia gjør det lettere å orientere meg. Jeg sparer mye energi når jeg går ute, hvis jeg har Narnia med meg, forteller hun.

Berg får hjelp av førerhunden Narnia til å finne gangfelt, fortau, trapper og veier, med enkle kommandoer. «Narnia, søk felt venstre», «Narnia, søk fortau». I tillegg oppdager Narnia hindringer på veien.

POTER: Berg må tenke på Narnias poter når hun skal planlegge varme dager.

Avhengig av hjelpemidler

Da Berg var 27 år, fikk hun påvist øyesykdommen Retinitis pigmentosa, som medfører at synet gradvis forverres. Nå har hun kun lyssans, som betyr at hun kan skille lys og mørke. Utendørs er hun avhengig av hjelpemidler som mobilitetsstokk eller førerhund.

LYSSANS: Berg kan se lyset og mørket, men kan ikke bruke synet til å orientere seg.

Berg er tydelig på at ikke alle hunder er like sensitive for varmen som Narnia. Hennes tidligere førerhund tålte varmen bedre. Om ett års tid skal også Narnia pensjoneres og Berg håper at hennes nye førerhund også vil tåle litt høyere temperaturer.

– Det finnes ingen perfekt førerhund, men Narnia begynner å bli gammel nå. Enn yngre hund vil kanskje tåle varmen bedre.