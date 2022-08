NTNU-professor: – Ønsket om billigere strøm er en utopi

Håper du at nye tiltak fra politikerne skal få ned strømprisen nå? Det kan du glemme, mener NTNU-professor Asgeir Tomasgard.

Strømprisene har nådd rekordhøyder, med store forskjeller mellom nord og sør.

Regjeringen er under hardt press, og jobber med nye tiltak mot strømkrisen. Fra opposisjonen har det blant annet kommet krav om eksportrestriksjoner, og pålegg til bransjen om å fylle vannmagasinene.

Nå vurderer regjeringen særlig tiltak for magasinfylling og eksportrestriksjoner for å sikre forsyningssikkerheten. Tidligere har Statnett varslet om risiko for strømrasjonering i vinter.

Men disse tiltakene vil bare fungere mot rasjonering og for å sikre forsyningen av strøm, understreker Tomasgard, som er direktør for NTNU Energy Transition Initiative.

De vil ikke gjøre strømmen noe billigere – kanskje tvert imot.

– Disse tiltakene handler om beredskap. Ønsket om billigere strøm er egentlig en utopi, gitt situasjonen i Europa og at vi ikke har bygget ut mer fornybar energi for tre-fire år siden, sier han til VG.

Fulle magasiner kan øke prisene

I flere tyske byer har lys og fontener blitt skrudd av for å spare på kilowatttimene i frykt for konsekvensene av russisk gass-stans. Skulle det bli behov for rasjonering av strøm i Norge, ville det være første gang i moderne historie.

Når kraftselskapene holder igjen mer vann i magasinene, minsker risikoen for å ikke ha nok strøm senere. Men da produserer de samtidig mindre strøm nå, forklarer Tomasgard.

– Jeg tror at mange vil at det skal holdes tilbake vann i magasinene for å få billigere strøm, men egentlig handler det om å unngå rasjonering, sier han, og fortsetter:

– Det å holde tilbake mer vann er en forsikring man ikke har hatt bruk for tidligere. Da blir det også mindre vann å produsere strøm av, og det kan føre til at strømmen i snitt blir dyrere.

Forskjell på eksportrestriksjoner

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa.

Noe av dette går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

– En av grunnene til at Norge har disse kablene, er at man ønsker å selge strøm dyrt til Europa når man har overskudd, og importere hvis man har knapphet. En annen grunn er at de skal sikre oss når vi trenger det. Det er klart at det systemet er basert på tillit og forutsetter at markedet fungerer, også i krisetider, sier Tomasgaard.

VG skrev onsdag at regjeringen nå vurderer eksportrestriksjoner for å sikre forsyningssikkerheten. Det vil sannsynligvis ikke ha særlig innvirkning på prisene, mener han.

– Det ville være mer kontroversielt enn å se på fyllingsgraden i magasiner. Mest sannsynlig ville man måtte begrunne eksportreduksjoner med å unngå rasjonering og fortsatt ha høye priser, sier han.

Skulle Norge derimot strupe eksporten enda mer for å gi en prisreduksjon på strøm her, samtidig som Europa har et kraftunderskudd etter Russlands invasjon av Ukraina, tror han det ville bety trøbbel.

– Det ville være et kraftig signal fra Norge. Europa har jo skyhøye priser, mens Norge har de laveste av de høye prisene. Skulle vi strupe eksporten basert på at vi ønsker en prisreduksjon, ville det nok oppfattes svært negativt, sier han, og legger til:

– Da kan det være at andre land ønsker å innføre samme type restriksjoner. Hvis det fører til vedvarende begrenset handel med Europa vil Norge også tape penger på sikt og få svekket leveransesikkerhet.

– Rett og slett mangel på strøm

– Er det noe som kan gjøres med strømprisen på kort sikt?

– Grunnen til at jeg ikke tror vi kan gjøre noe for å få ned prisen nå, er at det rett og slett er mangel på strøm, og da blir prisen høy. Det er egentlig ingen kortsiktige løsninger, sier Tomasgaard.

Han mener det er en konsekvens av for lite utbygging av fornybar energi at Norge vil merke det på prisene i tørre år.

– Nye vedtak for vindkraftprosjekter sluttet å komme for 3–4 år siden, omtrent på det tidspunktet der vindkraft ble konkurransedyktig uten subsidier, fordi det var svært kontroversielt, påpeker han.

KRAFTKAMERATER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) jobber med tiltak for strømkrisen.

Tror på strømstøtte

Utover tiltakene som handler om å sikre strømforsyningen, jobber regjeringen med å få på plass en ordning for bedre strømstøtte til bedrifter og private husholdninger. Det skal gjøre det enklere å betale for den dyre strømmen.

Tomasgard tror den type tiltak vil fungere bedre enn forsøk på å prøve å få ned prisene i seg selv.

– Slike ordninger kan, om de utformes riktig, ha incentiv for energieffektivisering og energisparing, mens næringsliv og befolkning kan kompenseres for den ekstraordinære byrden med den spesielle situasjonen vi er i nå med energikrise i Europa kombinert med lite magasinfylling i sør.

– Ikke mulig å stoppe

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight ser mener heller ikke det er noen tiltak som ser ut til å kunne få strømprisen ned med det første. Og han mener eksportrestriksjoner ikke ville fungere:

– Det mange tror er at bare vi får stoppet eksporten, faller prisen. Men i det vi starter med det, vil de i den andre enden få en annen pris, sier han.

Han sier det ikke er mulig å stoppe all flyt av kraft mot Europa.

– For å stoppe eksport fra Norge må prisen i være høyere enn Tyskland er villig til å betale, sier han og fortsetter:

– Det er grunnen til at Sør-Norge i løpet av den siste måneden har løftet prisene - det er markedets måte å begrense eksporten på. I de siste dagene har man importert mye kraft til Sør-Norge.

Han mener tiltak i europeiske land over tid kan rette på kraftbalansen, men at prisene vil holde seg høye en god stund.

– Situasjonen er såpass kritisk at land setter klimaambisjoner på vent. Men disse prisene stimulerer jo også til nye investeringer og til å redusere forbruket