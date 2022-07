JOGGESKO: Utstyrsmangel fører til at vernepliktige må ta med egne joggesko. Dette bildet fra en tidligere reportasje.

Vernepliktige må ta med egne joggesko

Forsvaret opplever utstyrsmangel på skytebriller, joggesko og håndklær. Vernepliktige som møter til førstegangstjeneste i høst, bes ta med egne joggesko.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det gjelder vernepliktige som møter opp fra oktober. Årsaken er at det nesten er tomt for enkelte av joggesko-størrelsene, og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) klarer ikke levere flere, ifølge et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i.

FLO oppfordrer forsvarsgrenene til å vurdere om de må endre på noen av aktivitetene sine som følge av utstyrsmangelen.

De ber også forsvarsgrenene om å vaske håndklærne ettersom lagrene sannsynligvis blir tømt i løpet av neste år. Det kommer en leveranse med 25.000 par skytebriller til høsten. I mellomtiden skal Forsvaret gjenbruke skytebrillene de allerede har.

– Generelt er leveranseavvik en uønsket situasjon som kan påvirke innrykk og videre tjeneste, sier stabssersjant, Aleksander Engborg Hage ved Forsvarets kommunikasjonsenhet.