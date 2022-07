DØDSULYKKE: To personer mistet lørdag morgen livet i en trafikkulykke ved Skattøra i Tromsø.

Ulykkessommeren: Varsler flere kontroller og lavere fartsgrenser

Lørdag har det vært to alvorlige trafikkulykker på norske veier. Veimyndighetene sliter med å finne klare forklaringer på hvorfor antall dødsulykker stiger.

Tidlig lørdag morgen ble nok en dødsulykke en realitet, etter at flere personer ble bekreftet døde etter en utforkjøring i Tromsø.

– Dette er helt forferdelig, rett og slett. Enda en dødsulykke føyer seg inn i rekken av dødsulykker i trafikken – etter flere år med nedgang, sa regionleder Helga Anette Melhus i Trygg trafikk i Troms og Finnmark til VG om ulykken lørdag morgen.

Senere lørdag meldes det også om en alvorlig ulykke i Verdal i Trøndelag, der tre personer ifølge politiet fremstår som hardt skadet.

Antall dødsulykker på norske veier så langt i år har skapt bekymring også hos norske myndigheter, og det er foreløpig uklart hva økningen skyldes.

Første halvår – frem til 1. juli, var det 63 mennesker som omkom i trafikken. Det er over dobbelt så mange som første halvår i 2021, viser Trygg Trafikks statistikk. I underlagstallene viser det seg at det er flest menn som mister livet i trafikken, og i juni var syv av dødsulykkene motorsykkel-ulykker.

FLERE KAMPANJER: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland vil øke trafikantenes oppmerksomhet i trafikken.

Tallene for trafikkulykker der personer kommer hardt til skade, viser 569 personer i 2021 og 606 personer i snitt de siste fem årene, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er stor spredning geografisk og i årsakssammenheng. Det vi kan se er at det er 15 MC-ulykker så langt i år, like mange som vi hadde i hele 2021. Det har også vært mange møteulykker og påkjørsler bakfra, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til VG før helgen.

Statistikk for dødsulykker på norske veier:

2022 2021 Januar 2 6 Februar 2 4 Mars 9 4 April 12 2 Mai 21 8 Juni 16 7 Juli 4 (per 16. juli) 9 Totalt 66 40

I juni deltok hun og assisterende sjef i UP (Utrykningspolitiet) Roar Skjelbred Larsen i et krisemøte for å diskutere tiltak, etter at fire mennesker omkom etter dødsulukker i Gjesdal og Bardu i en ulykkeshelg i juni. Vegvesenet og UP er nå i gang med flere tiltak de mener vil øke trafikksikkerheten på veiene.

Flere farts- og beltekontroller

UP-sjef Larsen sier at de allerede før møtet hadde planer om å gjennomføre aksjonen «grønne veier», som hovedsakelig finner sted på europa- og fylkesveier i sommermånedene.

Aksjonen handler om økt kontroll av fart, rus, førerens oppmerksomhet og bilbelte.

– For politiet er det disse tiltakene som har størst effekt. Over tid har overholdelsen av fartsgrensene økt i Norge, men så har vi hatt en uheldig og trist utvikling de siste månedene, sier Larsen.

DØDSULYKKE: I juni omkom to personer i en trafikkulykke på E6 i Bardu.

På risikoutsatte strekninger over hele landet får fotobokser lengre oppetid gjennom sommeren, noe som ble bestemt allerede i starten av 2022.

– Men har dere gjort noe mer enn det som var planlagt allerede før den negative trenden?

– Vi har satt inn ekstra ressurser, spesielt i helgene, og lokalt der man føler at dette har størst effekt.

FLERE KONTROLLER: Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen, melder om økt tilstedeværelse av politiet på norske veier i sommer.

Vil sette ned fartsgrensene på fire strekninger

Vegdirektør Hovland sier at for høy fart etter forholdene eller fartsgrensen er en faktor som går igjen i mange av ulykkene.

– Derfor har vi sett på muligheten for å justere fartsgrensene på noen av de mer risikoutsatte strekningene. I første omgang har vi identifisert fire strekninger – flere kommer.

Disse strekningene vurderes for fartsnedsettelse:

E6 ved Støren i Trøndelag – fra 90 til 80 km/t på en fire kilometer lang strekning

E6 i Bardu i Troms og Finnmark – fra 80 til 70 km/t gjennom Brandvollkrysset

E6 i Troms og Finnmark – fra 90 til 80 km/t på en 8,5 kilometer lang strekning fra Larsbergtunnelen til Indre Nordnes

E39 i Agder – fra 80 til 79 km/t på en 14,2 kilometer lang strekning fra litt nord for Flekkefjord-krysset og nordover til broen som krysser elven Sira

Hovland forteller at alle disse veiene er vanlige tofeltsveier uten midtdeler, hvor det har vært særdeles mange møteulykker.

– Det jobbes med fartsnedsettelse på disse strekningene, men det tar litt tid. Man skal innom politi, fylkeskommunen og de høringsrundene som er lokalt.

Vegdirektøren sier at de på lengre sikt vil se på sammenhengen mellom ulykker, fart og fartsgrenser langs hele veinettet.

Trenger mer forskning

Tor Olav Nævestad, forskningsleder for trafikksikkerhet og resiliens ved Transportøkonomisk institutt, sier at Norge er verdens beste land på trafikksikkerhet.

– Vi trenger mer forskning, for vi kan ikke ta statusen som verdensmester for gitt. Det er utfordrende å øke trafikksikkerheten ytterligere når vi har hatt et systematisk og godt trafikksikkerhetsarbeid, som involverer mange ulike aktører over mange år. Samtidig ser vi nye trender, som kanskje krever tiltak, sier han.

Info Døde i trafikken: Norge sammenlignet med resten av Europa Nævestad forteller at antall drepte i trafikken i Norge årlig har ligget på rundt 20 per million innbygger de siste årene, mens det ellers i Europa har ligget på 50 per million innbygger. – Norge har de siste syv årene hatt den laveste risikoen i trafikken i Europa, sier Hovland. – På verdensbasis dør 1,35 millioner i trafikken hvert år, så dette er en av de største globale utfordringene vi har, sier Nævestad. Antall dødsulykker i Norge har gått ned 71 prosent fra 2000 til 2020, samtidig som det har vært en økning på 35 prosent i antall kjørte kilometer. Vis mer

– Det er gjerne store skjermer i de nye bilene

Grunnen til at forskning på trafikksikkerhet er så viktig, er for å forstå nye trender og forhold som krever tiltak, sier Nævestad.

Han peker blant annet på noe relativt nytt, som kan være en kilde til distraksjon og uoppmerksomhet for sjåføren.

– Det er gjerne store skjermer i de nye bilene og flere ting som betjenes digitalt. Sosiale mediers popularitet har økt.

– Det har også blitt mer hjemlevering med bruk av varebil. Dette betyr gjerne økt trafikk med varebiler i boligfelt, med sjåfører som kanskje er stresset.

– Vi får også økt grad av automatisering i kjøretøyene og stadig mer avanserte førerstøttesystemer. I tillegg vil vi nok få flere innslag av mer eller mindre automatiserte kjøretøy, som må samhandle med andre bilister, syklister og fotgjengere. Det er viktig å forske på hvordan disse trendene kan skje på en så sikker måte som mulig.

Nævstad nevner også gange og sykling i byene, og at ulykkesstatistikken for disse trafikantene har store mørketall.

Økt informasjonsarbeid

Vegdirektør Hovland sier at det de kan gjøre på kort sikt er rettet mot sjåførene.

– Vi har to ordinære sommerkampanjer med fokus på fart og oppmerksomhet. Med ulykkesutviklingen som bakteppe har vi samlet store deler av «sikkerhetsfamilien» i et ekstra krafttak denne sommeren.

I tillegg til det forsterkede informasjonsarbeidet har vegvesenet fått på plass plakater langs fergekøer, på bensinstasjoner, rasteplasser og overnattingssteder.

