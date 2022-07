GÅTT BORT: Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark døde natt til søndag, bare 54 år gammel.

Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark er død

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), døde brått natt til søndag. Han ble 54 år gammel.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som melder om dødsfallet i en pressemelding.

– Det var med sjokk vi mottok det triste budskapet om Bjørn Inge Mos bortgang. Troms og Finnmark har mistet en markant politisk leder. Våre tanker går til Bjørn Inge Mo sin familie, skriver fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, fylkesrådets nestleder Ronald Wærnes og leder i Troms Arbeiderparti, Nils Ole Foshaug, i en felles uttalelse.

Bjørn Inge Mo ble født 16. mars 1968. Han var ordfører i Kåfjord kommune fra 2003 til 2015. Han var leder av Troms Arbeiderparti, og satt i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Fra 2017 var han i tillegg innvalgt på Sametinget, fra valgkrets Gáisi.



– Stødigheten selv

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også uttrykt sorg over den tragiske beskjeden. På sin Facebook-side skriver Støre at budskapet om dødsfallet ble mottatt med «stor sorg».

Han skriver videre at Bjørn Inge Mo var en nær partikamerat, som vil bli dypt savnet i hele landet.



Støre omtaler Mo som «stødigheten selv».