Tre ganger så mange fuskesaker – slik blir de oppdaget

Under pandemien skjøt antallet fuskesaker i været, viser tall fra Felles klagenemnd. VG har snakket med en student som forteller om hvordan han fusket på nesten alle eksamener et helt år.

Fra januar til juni i år behandlet Felles klagenemnd 131 fuskesaker. I samme periode i 2019 var antallet 43. Tallet er likevel noe lavere enn toppåret 2021.

Nemnden er de som behandler klager på vedtak gjort av institusjonene, som blant annet gjelder studenter som er tatt i fusk.

– Om det er en nedadgående trend, er det for tidlig å si noe om, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir), som Felles klagenemnd ligger under.

Se oversikten over klager de har behandlet januar til juni siste fire årene:

År Fuskesaker Saker totalt 2019 43 52 2020 61 68 2021 152 163 2022 131 137

Både utdanningsinstitusjonene og nemnden så en klar sammenheng mellom at skoleeksamener ble omgjort til hjemmeeksamener under pandemien, og at antallet fuskesaker skjøt i været.

VG har tidligere skrevet om eksplosjonen i fuskesaker.

Det er flest som tas i fusk på hjemmeeksamen. Sakene handler i all hovedsak om plagiering av andres arbeid og ulovlig samarbeid, opplyser Marianne Klausen, leder i Felles klagenemnd. I de aller fleste sakene kommer nemda til at studenten har fusket med vilje. Hovedregelen er da at studenten utestenges i to semestre.

Hkdir opplyser at på grunn av stor saksmengde er sakene som kommer inn til sekretariatet nå, først planlagt behandlet i januar 2023.

Fusket på nesten alle eksamener

VG har vært i kontakt med en student i 20-årene ved NTNU, som forteller hvordan han har fusket på hjemmeeksamen flere ganger.

Mannen vil ikke stå frem med navn og bilde i VG, av frykt for konsekvensene av fuskingen.

Ifølge mannen har han fusket på alle eksamener han har hatt gjennom året som student, unntatt én, som var en vanlig skoleeksamen.

– For mange fag ligger det tidligere eksamensoppgaver ute på nett, og de gir en god indikasjon på hva som kommer på eksamen. Jeg har bare notert fra løsningsforslagene og laget gode oppsummeringer av disse på forhånd. På eksamensdagen er det bare å kopiere fra disse.

I tillegg sier mannen at han sitter sammen med andre medstudenter som har gjort det samme, og at de samarbeider om å lete frem stoffet til de ulike deloppgavene.

Mannen forteller at de gjør det de kan for å gjøre besvarelsene mindre like, ved å endre språk, rekkefølge og strukturen i avsnittene.

Studenten er ikke bekymret for å ikke lære alt han bør kunne når han skal ut i arbeidslivet.

– Jeg hadde nok uansett klart å stå i alle fagene, men jeg har gjort det med mye mindre innsats.

– Dere bruker jo mye tid på forberedelsene. Kunne dere ikke heller bare brukt den tiden på å forberede dere uten å fuske?

– De dagene man jobber med å skrive oppsummeringene er veldig intense, men det er mye mindre innsats enn vi måtte gjort ellers.

Han forteller at han frykter konsekvensene hvis han blir tatt i fusk, men at han ikke tror det kommer til å skje.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan de skal oppdage det.

Slik oppdager de fusk

Utdanningsdirektør ved Universitetet i Agder (UiA) Greta Hilding forteller at det er sensorene som først får mistanke om fusk, ofte ved at de oppdager tekstlikhet.

Alle eksamenbesvarelser kjøres gjennom et kontrollverktøy som sjekker dem opp mot andre kilder. Sensorer kan også få mistanke for eksempel hvis det er mye variasjon i kvaliteten på teksten eller språkbruk. Så melder de det videre til universitetet, som undersøker saken videre.

UiA er en av institusjonene som har hatt flest fuskesaker de siste årene. Av sakene behandlet i 2022, har 56 endt med utestengelse i ett eller to semester. Ifølge tall VG har fått fra utdanningsinstitusjonene, er det bare Universitetet i Sørøst-Norge som har utestengt flere - 76 stykker. Universitet i Oslo har ikke oppdaterte tall for i år.

– Greier dere å oppdage samarbeid også på denne måten?

– Vi kan avdekke det hvis to besvarelser blir for like, men vi tror ikke at vi avdekker alle tilfellene av ulovlig samarbeid, sier Hilding.

Hun sier at universitetet forsøker å forebygge fusking ved å informere studentene om hva det er, hvordan man kan unngå det og hva som kan være konsekvensene. Men til syvende og sist er det studentenes ansvar å sette seg inn i informasjonen og regelverket som gjelder for hver enkelt eksamen.

Vedvarende utfordring

Også i vår har de fleste eksamener vært hjemmeeksamener på Universitetet i Agder, men til høsten blir det sannsynligvis annerledes. Likevel går ikke universitetene helt tilbake til slik ting var før.

– Utviklingen går i en retning av mer varierte eksamensformer. Vi vil antageligvis ikke gå tilbake til et like høyt antall skoleeskamener som før pandemien, så utfordringen med fusk vil vedvare, sier Hilding.

Hun advarer mot å fuske, og peker på at de som gjør det, med mindre de blir oppdaget, kan få en karakter som ikke reflekterer kunnskapen de faktisk har. Hun trekker også frem hensynet til de andre studentene, som ikke fusker.

– For dem er det viktig at vi prøver å avdekke fusk, slik at ikke noen skal kunne fuske seg til bedre karakter enn de kanskje har fortjent. Det er også viktig at arbeidsgivere og andre kan ha tillit til at et vitnemål gjenspeiler kandidatenes kunnskaper på en riktig måte.