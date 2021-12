FRØS TIL: En mann tok plutselig tak i Ellisiv og holdt henne fast da hun var på byen i høst. Morgenen etter oppdaget hun såret som ligner på et nålestikk i låret.

Ellisiv (27) sier hun ble stukket med nål på byen

Flere unge kvinner melder om lignende hendelser i Oslo.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Ellisiv (27) skulle feire gjenåpningen av samfunnet 26. september på et utested i Oslo sentrum, men kvelden endte annerledes enn forventet.

– Jeg hadde vært ute for å trekke litt luft, og fant ikke kjæresten min da jeg kom inn igjen. Jeg gikk for å lete etter henne da en fyr plutselig tok tak i meg, sier 27-åringen om det som skjedde den kvelden.

Hun ønsker ikke sitt fulle navn på trykk i VG.

Mannen holder henne fast, mens han slikker henne på kinnet, forteller Ellisiv til VG. Han skal også ha holdt tak i hodet hennes og bitt henne i halsen.

– Jeg frøs helt til. Det var den første dagen klubbene åpnet igjen. Jeg hadde jo ikke vært nært et fremmed menneske på halvannet år.

Husker ikke deler av kvelden

Ellisiv kom seg løs, og fant kjæresten i folkemengden.

– Da var jeg veldig opprørt, og gråt.

Minnene fra resten av kvelden er visket ut.

– Det neste jeg husker er at jeg har kommet hjem noen timer senere, og at kjæresten min kommenterer at jeg har blod på sokken og nedover beinet.

Etter å ha vasket vekk blodet legger Ellisiv seg. Morgenen etter oppdager hun at hun har et stort blåmerke og det som ligner på et sprøytestikk på låret, i området hvor mannen på utestedet hadde holdt fast i henne kvelden før.

HULL: Buksen Ellisiv gikk med den aktuelle kvelden har hull ved stikket.

VG skrev mandag om hvordan unge kvinner i Oslo har anmeldt nålestikking på utesteder.

– Vi ser på dette som svært alvorlig, sa påtaleleder Eirik Skøyeneie til VG da, og opplyste om at politiet kjenner til flere mulige tilfeller av neddoping.

Oslo-politiet kunne ikke da si noe om hvor mange tilfeller av neddoping, eller forsøk på det, det er snakk om. De kommenterte heller ikke om tilfellene de kjenner til gjelder flere ulike former for neddoping, eller om det gjelder nålestikking.

Flere har lignende opplevelser

Ellisiv er en av flere kvinner som har kontaktet VG i etterkant av publiseringen.

Kvinnene opplyser at de i ulike grad har opplevd å bli stukket med nål eller lignende på utesteder i Oslo. Det er ikke ett bestemt utested som går igjen, og heller ikke helt like opplevelser. Noen har fått tydeligere merker og blitt testet for både rus og smittsomme sykdommer, andre har kjent stikket men ikke merket noe annet.

VG har hørt fra seks kvinner om lignende hendelser.

Først skjønte ikke Ellisiv hva såret var. Ikke før hun kom over en TikTok-video om hvordan unge kvinner i Storbritannia har meldt om å bli dopet ned med sprøytestikk på byen ser hun sammenhengen. Kvinnene skal ha blitt injisert med dop med nåler inne på tettpakkede dansegulv.

Merkene de britiske kvinnene viser fram på TikTok er like det hun selv fikk på låret.

LIKHET: Bildet til venstre viser stikket til en ung britisk kvinne som ble dopet ned på byen. Til høyre ser du Ellisiv sitt stikk.

Saken ble henlagt

I etterkant av VGs publisering mandag, bestemte Ellisiv seg for å anmelde saken til politiet. Hun delte også en TikTok-video om anmeldelsen. Tiktoken har nå over 200.000 visninger.

Politiet har bekreftet overfor VG at de mottok anmeldelsen mandag kveld. Tirsdag ettermiddag ble saken henlagt da det ikke finnes tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.

VG har bedt om å få snakke med politiadvokaten. De ønsker ikke å kommentere noe mer, utover at sakene VG kjenner til er henlagt.

Reaksjonene på tiktoken har i hovedsak bestått av unge kvinner som blir satt ut av det Ellisiv forteller.

– Man blir jo litt sånn: Hva gjør vi nå, liksom, sier Ellisiv til VG.

I tillegg til at det kan være farlig å bli neddopet, er det også en risiko ved å bli stukket av urene nåler eller sprøytespisser generelt.

Det kan føre til forgiftning og smittsomme sykdommer, ifølge overlege Beate Nilsen ved Allmennlegevakten.

– Det er også farlig fordi personen kan bli ute av stand til å ta vare på seg selv, uttalte Nilsen til VG tidligere.