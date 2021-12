Hvor «syk» er syk?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at om du begynner å få vondt i halsen, feber, er slapp, begynner å hoste, nesen renner - da vet du at du er i ferd med å få en luftveisinfeksjon. Da skal du holde deg hjemme. Når feberen har vært borte i hvert fall et døgn, og kroppen er i gang vil du ofte regnes som frisk. Det er ikke uvanlig å hoste i tiden etterpå.