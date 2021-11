ISRAEL: En israelsk gutt får vaksinen i Jerusalem på tirsdag. Landet er blant de første som tilbyr den til barn mellom 5–11 år.

Barnevaksiner til Norge i desember – dette må til før FHI tilbyr den

På torsdag er det ventet at EU vil komme med sin anbefaling om barnevaksine. Den er det ikke sikkert Norge vil følge.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

Pfizer-vaksinen ligger an til å bli godkjent for bruk til barn mellom fem og elleve år på torsdag, når EUs legemiddelverk (EMA) har møte.

Vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier de vil motta barnedosene til Norge i siste halvdel av desember.

– Det tenker vi er veldig fint. Vi vil ha klart en anbefaling om hvilke grupper som har underliggende sykdommer som skal tilbys den vaksinen i god tid før vaksinen er tilgjengelig.

FHI: Geir Bukholm sier det blir en litt annerledes vurdering når de skal avgjøre om de yngste skal få.

«Minidose»

Barnedosen fra Pfizer inneholder en tredel av den som voksne får. Det gir omtrent tilsvarende effekt hos barn som «voksen-dosen» gir hos voksne, muligens litt bedre, sier Bukholm.

Men om friske barn skal få, er foreløpig uvisst:

– Den vurderingen tar vi ikke nå. Barn i denne aldersgruppen blir sjelden syke. Selv de som har såkalte risikofaktorer, har veldig liten risiko for å bli alvorlig syke. Det betyr at det å vaksinere friske barn i stor grad handler om å hindre smitte i samfunnet. For den vurderingen må også smittesituasjonen i samfunnet legges til grunn.

Med andre ord vil mye smitte i samfunnet og flere covidpasienter på norske sykehus gjøre det mer sannsynlig at barnevaksine blir tilbudt, enn om smittetrykket er lavt.

Det skiller seg ut fra tidligere vaksinevurderinger, der FHI har lagt vekt på at personen skal ha en direkte nytte av vaksinen mer enn at det hjelper indirekte på smitten.

I vurderingen av barnevaksine, vil de da veie opp smittesituasjonen i landet og barnets nytte av vaksinen opp mot bivirkninger som myokarditt (hjertemuskelbetennelse).

Israel er blant de første landene i verden som begynte å tilby vaksine til de mellom 5–11 år.

Landet har i høst klart å stanse en smittebølge, mye ved hjelp av boosterdose, som nå tilbys til alle ned til 12 år. Nå har smittetall og pasienter på sykehus falt som en sten. Sist døgn hadde de 603 smittetilfeller i landet og de aller fleste på sykehus er uvaksinerte.