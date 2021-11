CORONA: Kjerkol skulle ønske at hun fikk mer tid til andre saker enn corona, men sier at hun var forberedt på at det kunne skje.

Helseminister Kjerkol: − Jeg vil ikke være coronaminister

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal på julebord denne uken. Hun mener det er viktig at folk får ha det gøy selv om det er pandemi og er lei av ordet dugnad.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vårt mål er å få kontroll på pandemien over vinteren. Jeg vil være helseminister. Jeg vil ikke være coronaminister. Vi har mange pasienter som trenger helsehjelp og vi er nødt til å se dette i sammenheng. Det vi gjør for å håndtere pandemien må være forholdsmessig, sier Kjerkol.

Hun møter VG på kontoret sitt i Helsedepartementet. De følger ikke Helsedirektoratets eksempel, som avlyste julebordet i år.

– Vi har planlagt julebord på fredag og har tenkt å gjennomføre det på en trygg og god måte. Vi har et lokale hvor det går an å holde litt avstand, sier Kjerkol.

– Det fortjener alle de som jobber i dette huset. De har jobbet døgnet rundt i snart to år, sier hun.

JULEFEST: Ingvild Kjerkol er klar for det hun kaller et smittevernforsvarlig julebord hos Helsedepartementet denne uken.

Vaksine viktigst

Målet med innstrammingene helseministeren la frem i dag, er å begrense smitte, unngå overfylte sykehus og sprengt kapasitet i helsetjenesten.

Det aller viktigste tiltaket for å komme oss gjennom coronapandemien er den tredje vaksinedosen, sier Kjerkol. Men samtidig må folk få beholde sin personlige frihet, og hun minner om at tiltakene har negativ effekt for mange, særlig de som sliter mest fra før av.

– Viktig å ha det gøy

Kjerkol ønsker ikke å være festbremsminister, som Høyres Monica Mæland måtte være på samme tid i fjor.

– På et tidspunkt i pandemien var det nærmest asketisk, og det var nesten et poeng at vi måtte ofre ting. Er vi inne i en fase av pandemien der vi må huske at folk trenger å ha det gøy?

– Ja, jeg mener det er viktig å ha det gøy. Personlig frihet og personlig ansvar er veldig viktige verdier i vårt samfunn. Det er noe med å styre en pandemi og styre landet gjennom pressekonferanser i en marmorsal, som gir litt assosiasjoner som vi skal reflektere over, sier Kjerkol.

– Hva slags assosiasjoner?

– Veldig sterk styring og hvor myndighetene har tydelige beskjeder om hvordan folk skal leve livene sine. Nå har vi god beskyttelse gjennom vaksiner. Det er hovedgrepet vårt.

TILLIT FRA SJEFEN: Kjerkol er en håndfull som i høst tok steget fra stortingsgruppen rett inn som statsråd i regjeringen. Her med sjefen selv, Jonas Gahr Støre.

Ny virkelighet

Kjerkol har gått fra å være opposisjonspolitiker på Stortinget til å skulle fylle Bent Høie (H) sine sko.

– Var du litt skuffa da du skjønte at det var dette du skulle jobbe med, ikke alt i Hurdalsplattformen du sikkert hadde gledet deg til?

– Jeg var forberedt på det. Det som har vært konstant gjennom denne pandemien er usikkerheten. Jeg tror at også min forgjenger trakk pusten mange ganger og tenkte at nå er vi over kneika og nå skal jeg få jobbe med andre ting. Men det ble mye

pandemihåndtering hans to siste år, sier Kjerkol og legger til:

– Vi får til begge deler, det er vi nødt til. Vi er nødt til å ha en fastlegeordning som fungerer, det blir ekstra synlig når vi får en mer ordinær vintersesong med luftveisinfeksjoner og influensa.

– Dårlig metafor

Helseministeren skryter av innsatsen til kommunene, samtidig ønsker hun seg nå enda høyere tempo på vaksinasjon med tredje dose, men understreker at det er naturlig at det har tatt tid siden kommunene ikke var forberedt på dette.

Helseministeren mener at mange av kommunene er for treige til å sette tredje dose, men understreker at det er naturlig siden de ikke var forberedt på dette.

– Vi skal inn i en ny runde. Hvor lenge kommer vi til å være det?

– Hvis vi får gitt alle over 65 år den tredje dosen, så vet vi mye mer. Alt det vi vet nå tyder på at det vil virke positivt på presset på helsetjenesten. Så håper vi at det slår til.

– Det er litt som å gå en femmila, så kommer du over målstreken og så nei, vi har en mil igjen, sant? Det kan jo være et litt motiverende budskap, men vi går ikke med tungen ut av munnen de siste milene, vi må prøve å få med alle på turen, sier Kjerkol og legger til:

– Dårlig metafor. Jeg kjenner at jeg angrer på den, sier hun og ler.

ANGRER: Ingvild Kjerkol mener at hun har kommet med bedre metaforer før.

– Har du gått femmil?

– Jeg har ikke gått femmila, men jeg har gått Norge på tvers, 15 mil på syv dager. Men det var en helt frivillig tur, og jeg tror ikke at de som står i helsetjenesten nå opplever at de går på en frivillig lang tur, sier Kjerkol og fortsetter:

– Jeg tror de opplever at nå må resten av samfunnet se dem og nå må helseministeren se dem. Fagfolkene våre vet at alt som blir utsatt av behandling nå, er det de som må ta igjen. Det er veldig viktig for meg å anerkjenne fagfolkene i helsetjenesten, og sette trøkk på arbeidet med at de skal få flere kolleger.

Tirsdag formiddag sa Venstre-leder Guri Melby til VG at hun tror de fleste føler at dugnaden er over.

– Merker du at folk er litt lei av dugnad nå?

– Jeg liker ikke å bruke ordet dugnad når vi håndterer en pandemi. Fagfolkene våre går på jobb. Vi andre kan bidra med dugnad og oppføre oss fornuftig med tanke på grunnleggende godt smittevern.