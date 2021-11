STRAMMER INN: Helseminister Ingvild Kjerkhol.

Regjeringen innfører nye coronatiltak

Nå må fullvaksinerte også i karantene hvis en i husstanden blir smittet – og det er grunn til å tro at det er omikron-varianten.

WHO advarte mandag om at omikron-varianten av coronaviruset trolig vil spre seg over hele verden og kan få alvorlige konsekvenser i noen regioner.

Regjeringen opplyser at de ønsker å bremse spredningen av den nye varianten.

– Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge. For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Dette er de nye tiltakene, som regjeringen sier innføres «nå»:

Isolasjonstiden forlenges til syv dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

Det pålegges smittekarantene i 10 dager for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.

Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.

Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.

Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

FHI mener det er mulig at omikron-varianten allerede har kommet til Norge, men den er ennå ikke påvist her. FHI mener at det er sannsynlig at denne varianten er mer smittsom enn delta, som dominerer i Norge i dag, men at det så langt er lite sannsynlig at den gir mer alvorlig sykdom.

På lørdag ble det også innført en rekke strenge innreisetiltak for åtte afrikanske land.

Tirsdag morgen, rett etter klokken 10, skal statsminister Jonas Gahr Støre redegjøre for coronasituasjonen i Stortinget. Helsedirektoratet og FHI leverte sine faglige råd til regjeringen i dag, mandag.

– Det er spesielt tre områder vi ser på, det er hvordan vi skal sikre at vi har god kontroll på de som reiser inn i Norge, hvordan vi rigger TISK-systemet med den nye varianten og hvordan vi får en god balanse mellom nasjonale tiltak i forhold til lokale tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VGTV om rådene direktoratet ga til regjeringen mandag.

I tillegg til innstramming i innreisereglene, som allerede er innført, sier Guldvog at nasjonale tiltak for å ta ned noe av belastningen på helsetjenesten er mer relevante nå når vi står overfor nye utfordringer med en ny virusvariant.

– Er det fare for at nordmenn fra i morgen av må begynne å ta på seg munnbind på kollektivtransport og andre steder?

– Munnbind er en av de tiltakene som er lite belastende og som i hvert fall om det brukes der det er vanskelig å holde avstand, kan være aktuelle, så er det regjeringen som bestemmer i hvilken utstrekning det skal være på nasjonalt, regionalt, og lokalt nivå, sier Guldvog.

– Er det mer aktuelt med regionale munnbindråd enn nasjonalt?

– Begge deler kan være aktuelt, så her er det en avveining mellom ulike hensyn, sier han.