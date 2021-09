GIR RÅD TIL VEDUM: Sp-topp Kjersti Toppe er tydelig på at SV bør inngå i en ny rødgrønn regjering. På bildet - i samtale med partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp splittet om regjeringssamarbeid med SV

Flere stortingsrepresentanter og en tidligere partileder i Senterpartiet mener SV bør inngå i en ny rødgrønn regjering. Men Sp-nestleder Ola Borten Moe mener det beste er en Ap/Sp-mindretallsregjering med SV som budsjettpartner.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har sagt tidligere – og kan gjenta at vi ikke må utelukke SV dersom Sp og Ap ikke får flertall. Valgresultatet sier meg da at vi må forholde oss til SV for å få en regjering med rent flertall. Derfor må vi nå sette oss ned og vurdere veien videre, sier Sps mangeårige helsepolitiske talsperson på Stortinget, Kjersti Toppe til VG.

Hun er dermed enig med partiveteran Per Olaf Lundteigen (Sp) som brukte lignende ordvalg i et intervju med VG allerede på valgkvelden mandag:

– Jeg har sagt det før, og kan gjenta det: Hvis Ap og Sp ikke får flertall, så må vi gå i samtaler med SV om en trepartiregjering dersom den får flertall, sa Buskerud-representanten som går løs på sin sjette (!) periode som stortingsrepresentant.

NESTLEDER: OIa Borten Moe sikret seg stortingsplass mandag. Sp-nestlederen har lenge vært tydelig om at han foretrekker en mindretallsregjering med Ap og Sp med SV som støttehjul i Stortinget.

Dagen etter valget - der Senterpartiet oppnådde den største fremgangen - og ble landets tredje største parti, er imidlertid både partiledelsen og de politikerne som har utvist størst skepsis mot et SV-samarbeid, lite snakkesalige.

– Har ingenting å melde, sms-er nestleder Anne Beathe Tvinnereim til VG.

Mangeårig leder av stortingsgruppen og tidligere Sp-statsråd Marit Arnstad, ønsker heller ikke å si noe om temaet regjeringssamarbeid.

Den andre nestlederen, Ola Borten Moe, som før valget uttrykte sterk skepsis til et SV-samarbeid, bekrefter imidlertid sin tidligere SV-skepsis overfor Adresseavisen.

Han sier til avisen at han vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap, der SV kan være forhandlingspartner for å få flertall for statsbudsjett.

– Sitter du i regjering sammen, må du være enig om absolutt alt, understreker han.

Overfor VG viser Ola Borten Moe til sine uttalelser til Adresseavisen og ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

LEITER ETTER SAUER: Sandra Borch prioriterte sauejag fremfor regjerings-spekulasjoner tirsdag.

Stortingsrepresentant Sandra Borch er ofte enig med Borten Moe. Men tirsdag prioriterer hun sauesanking.

– Eg e på sauesanking. Og regjeringsforhandlinger bidrar jeg ikke til via media, skriver Borch til VG.

Overfor NTB uttrykker imidlertid noen av Senterpartiets fylkesledere støtte til Borten Moes syn.

– Mindretallsregjering størst gjennomslag for Sp

– Vårt utgangspunkt er en regjeringsplattform basert på Sp og Aps politikk, og jeg tror dette vil gi størst gjennomslag for Sps løsninger. Vi har i dag en mindretallsregjering, det vil også kunne fungere godt for en Sp/Ap-regjering, sier fylkesleder i Oppland, Kjersti Bjørnstad.

De neste dagene skal partiledelsen blant annet rådføre seg med fylkeslederne.

Fylkesleder Margrethe Handeland i Agder mener det samme som sin kollega i Oppland.

– Agder Sp støtter landsmøtevedtaket om en Ap/Sp-basert regjering, skriver hun i en SMS.

Avtroppende stortingsrepresentant og eks. Sp-leder Liv Signe Navarsete, er imidlertid åpen for en rødgrønn regjering der SV er med og danner rent flertall sammen med Ap og Sp.

I følge avisen Klassekampen sier Navarsete at regjeringens fremtid er rødgrønn og inkluderer SV med på laget i en regjering med rent flertall på Stortinget.

LEVERTE BIL: Marit Knutsdatter Strand brukte tirsdagen til å levere inn den gildt dekorerte Senterparti-bilen etter valgkampen.

– Jeg har lyst til å bli kunnskapsminister

Også stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand fra Oppland, synes det er dumt å fjerne SV fra fremtidsplanene til regjeringen.

– Vi har et landsmøtevedtak på at en Ap- og Sp-basert regjering er å foretrekke. Men her er ingenting gitt. Vi har ikke stengt noen dører for SV. Nå må vi prate sammen både internt og med andre partier, sier Strand til VG.

Hun er lærer av yrke, har i flere år sittet i Stortingets utdanningskomité, og har et konkret forslag til hvem som bør bli ny kunnskapsminister:

– Jeg har lyst til det, og har stilt meg til disposisjon. Jeg synes det godt kan være en fra Senterpartiet som tar en slik statsrådpost. Både Marit Arnstad og jeg har jobbet lenge med utdanningssaker i fagkomitéen på Stortinget. Jeg har spilt meg selv inn som en statsrådkandidat. Det kan jeg godt være helt åpen om. Men det aller viktigste nå er at en ny regjering fører god Sp-politikk og bidrar til en ny kurs for landet, sier Strand til VG.

PS

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bekrefter overfor NRK tirsdag ettermiddag at han skal møte Ap-leder Jonas Gahr Støre til samtaler onsdag. Fra før er det kjent at Støre ønsker seg en trepartiregjering med Ap, Sp og SV, mens Vedum forholder seg til Sp-landsmøtets prioritering - en Ap- og Sp-basert regjering.