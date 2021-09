LIKE UNDER: Une Bastholm (MDG) havner tilsynelatende nesten så nært sperregrensen som det går an å komme uten å vippe over. Det synes hun er irriterende.

Bastholm om sperregrense-dramaet: − Det var hårfint. Det er irriterende

På 3,94 prosent er det mindre enn 2000 stemmer som skal til for å få MDG over sperregrensen. Partileder Une Bastholm tror ikke det vil skje.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandagens stortingsvalg ble dramatisk for småpartiene. Tirsdag har det utspilt seg nok et drama rundt sperregrensen for MDG. Utover kvelden har de krøpet oppover mot den magiske 4-prosentgrensen underveis i kontrolltellingen landet rundt.

– Tror du det er håp?

– Nei, svarer MDG-lederen til VG like før klokken 23.00 tirsdag kveld.

VALGVAKE: MDGere følger spent med på opptellingen like under sperregrensen på valgkvelden.

– Meningsmålingene viste noe annet, men jeg var forberedt på begge scenarioer. Jeg vet at det tar tid å bygge opp tillit hos velgerne. Vi er jo et lite parti, som møter mye motstand og karikering fra de store når vi vokser, sa Bastholm til VG tidligere samme kveld.

Nå ser det altså ut til at det blir en trio bestående av Une Bastholm, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson som skal representere partiet på Stortinget.

Færre enn 2000 stemmer under

Tidlig tirsdag kveld så det ut til at partiet kom til å mangle rundt 2000 stemmer for å komme seg over sperregrensen – og drømmen om utjevningsmandatene.

– Det var hårfint. Det er irriterende, så klart, for vi har mange dyktige og hardtarbeidende kandidater som hadde gjort en formidabel jobb, sier Bastholm.

Nå skal partiet evaluere og se hva de kan lære av resultatet, lover hun.

Nå mener Bastholm at de tre miljøpolitikerne folket har stemt frem til stortingsplass, vil utrette mye i norsk politikk.

– Det vil merkes. Nesten alle partier har gått høyt ut denne valgkampen og lovet forsterket innsats mot klimakrisen. Det må få konsekvenser for Stortingets fokus og for politikken til Støres regjering, sier hun.

Men til sammenligning med MDGs tre mandater, fikk Rødt på andre siden av sperregrensen hele åtte. Det monner enda mer i avstemmingene.

– Hva er det MDG ikke har klart som Rødt klarte i denne valgkampen?

– Vi er to helt forskjellige partier med veldig ulike velgergrupper, så det er vanskelig å sammenligne. Vi gikk frem i 16 av 19 valgdistrikt, vi har altså vokst i hele landet. Så skulle vi selvsagt vært over sperregrensen. Nå skal vi evaluere og se hva vi kan gjøre enda bedre neste gang.

– FN ropte varsku med klimarapporten som kom i august. Hvorfor valgte ikke flere velgere å stemme på MDG, som har klima som sin viktigste sak?

– Det er tydelig at veldig mange med klima som sin viktigste sak har stemt også på andre partier i år, etter mange partier har kommet med store klimaløfter i denne valgkampen. Det må alle partier levere på i den neste stortingsperioden, og det må vi forvente at Støres nye regjering tar på alvor.

– En trist dag

Margit Fausko, førstekandidat fra Buskerud, måtte også se utjevningsmandatet ryke da det ble klart at MDG ikke ville passere sperregrensen.

– Jeg kaller det for en skuffende seier. Vi gjorde jo historiens beste stortingsvalg for MDG, sier hun.

– Jeg hadde håpet om at vi skulle klare det så vidt, men det gjorde vi ikke. Så det er en trist dag i dag. Når det er sagt, skal vi bruke stemmene godt. Folk må ikke undervurdere kraften av tredoblet antall MDG-representanter.

SKUFFET: Margit Fausko, førstekandidat i Buskerud.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat for MDG i Rogaland, er blant dem som kunne kommet inn hvis partiet kom seg over fire prosent.

– Jeg hadde is i magen, men håpet selvfølgelig å bryte sperregrensen. Jeg visste at det var en kamp til siste slutt, og at det sto om få stemmer, sier Ulrikke Torgersen.

OPTIMISTISK: – Jeg er veldig stolt av den gruppen, og jeg vet de kommer til å kjempe for klima og naturen, og kjempe for kommende generasjoners frihet, sier MDG-politiker Ulrikke Torgersen om den nye trioen på Stortinget.

– Jeg er veldig stolt – både over valgkampen vi har gjort, og over at vi har tredoblet kandidatene på Stortinget.

Også Torgersen og Fausko lover at resultatet skal evalueres i ettertid.

– Man lærer noe av alle valgkampene, sier Margit Fausko.

– Ikke et dårlig valg

Ask Ibsen Lindal sto på førsteplass på MDGs stortingsliste i Sør-Trøndelag, og kunne som Fausko og Torgersen ha endt opp på Stortinget hvis MDG hadde passert sperregrensen.

– Vi skulle tatt sperregrensen. Samtidig er det viktig å si at MDG har lyktes. Vi har 110.000 stemmer i ryggen og har virkelig befestet posisjon, så dette er ikke et dårlig valg for oss.

Han mener MDG har bidratt til at de andre partiene har strukket seg i en grønnere retning i valgkampen. Det skal de fortsette med fremover, lover han.

– MDGs rolle i norsk politikk er todelt – vi er både en selvstendig politisk faktor, og vi drar de andre i en grønnere retning, sier Ask Ibsen Lindal.

– Tror du at det kan ha svekket MDGs sakseierskap at de andre partiene har måttet være tydeligere på hva de mener om klima i denne valgkampen enn tidligere?

– Det er vanskelig å skulle spekulere i det, men mange partier har kjørt retoriske løp på klima og politikk i valgkampen. Det har nok betrygget velgerne å se at partiene de tenker å stemme har en klima- og miljøpolitikk.