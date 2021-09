LEDER: Førstekandidat Irene Ojala i Listepartiet Pasientfokus vil ha sykehus i Alta. Det ser ut som mange av altaværingene er enig med henne.

Med 100.000 kroner i valgbudsjett ser protestpartiet Pasientfokus fra Alta ut til å rappe ett av Finnmarks fire stortingsmandater.

Av Line Fausko

– Vi er klare. Dette blir spennende. Det viser hvor viktig saken er for folk sier Irene Ojala til VG om at hun etter alle solemerker ser ut til å bli et nytt medlem av Stortinget etter kveldens brakvalg.

100 prosent av stemmene er talt opp i Finnmark, men resultatet er ikke endelig ennå, fordi stemmene telles flere ganger før resultatet er endelig.

Protestlisten Pasientfokus har ett hovedmål: Å få sykehus i Alta.

– Vi har gjort alt fra mitt kjøkkenbord, uten rådgivere fra Firsthouse, men med bidrag på Vipps fra vanlige folk. Å få stortingsplass fra det, er ganske bra.

– –Nå må folk i Alta-regionen bli hørt.

Samtidig legger hun til et visst vemod rundt resultatet:

– Det er nesten litt trist at vanlige folk må gjøre dette i demokratiet Norge, og at ikke etablerte politiske partier har fanget opp denne saken.

Partiet har et klart mål: Få akutt- og fødeavdeling i Alta.

– Alta er den største byen i Finnmark. Vi er rundt 21.000 mennesker, men vi må reise til Hammerfest, en by med 11.000 mennesker, for å få behandling, forteller Ojala.

Med 100.000 kroner i budsjett og et halvt år på seg, har de blitt ett av Finnmarks klart største partier.

Pengene har de brukt på å trykke opp en avis med klare beskjeder om hva de vil jobbe med på Stortinget. Hun sier partiet ikke bare vil jobbe for Alta, men også nasjonale saker som å få en Helsehavarikommisjon.

– Stor jubel

Sammen med makker Unn-Hariet Vekve og støttespillere, har protest-gjengen samlet seg på puben Barila i Alta sentrum.

Vekve, som har kreft og selv er avhengig av et godt helsetilbud, er strålende fornøyd med signalene:

– Det betyr alt. Det er jo det vi har jobbet for, og det kan ikke gå bedre enn det her. Så det er jo stor jubel her for det.

GLAD: Andrekandidat Unn-Hariet Vekve sier det betyr alt å få en representant inn på Stortinget.

Vekve tror den høye oppslutningen kommer av at folk er lei av sykehus-kampen og har lyst til å vise politikerne at de mener alvor.

I Alta har flere rødgrønne veteraner oppfordret folk til å stemme på Pasientfokus, ifølge Altaposten.

Ojala sier folk fra alle partier stemmer på dem, og mener grunnen er at folk er trøtte av tomme politikerløfter:

– Folk er lutlei politikere som lover til valg og som etterpå forhandler bort løfter. Alta skal ha fødeavdeling og akutt, det koster rundt 600 millioner. Det er det samme beløp som regjeringen bevilger til nasjonale scene i Bergen til oppussing. Det er ikke pengene det står på.