PÅ SCENEKANTEN: Bjarne Brøndbo under en DDE-konsert på Tromøyfestivalen i sommer.

Bjarne Brøndbo om gjenåpningen: − Ingen umiddelbar endring

DDE-frontfiguren mener gjenåpningen er godt nytt for landet, men advarer mot å tro at kulturbransjen umiddelbart kan friskmeldes.

I forkant av pressekonferansen hvor regjeringen fredag kunngjorde at landet lørdag kan gjenåpnes fullt, sa Brøndbo til Trønder-Avisa:

– Vi sitter og spiser marsipankake og øver på «Vi ska fæst» nå. Dette er som om vi får en nasjonal frigjøringsdag på nytt. Vi er klare til tjeneste.

Men i et intervju med VG fredag ettermiddag, understreker Brøndbo at det ikke bare blir liv og «rai-rai» fremover. Gjenåpningen vil ha begrenset effekt for han og bandet i nærmeste fremtid.

– Jeg er ikke noe sånn «ja, jippi!». Vi må forholde oss til mekanismene i markedet. Du kan ikke kjøre lofotfiske når det ikke er fisk eller skrei der, illustrerer DDE-stjerna.

Det er derfor ikke før til sommeren og neste festivalsesong at ting vil kunne nærme seg normalen i kulturlivet spår han. Og når landet gjenåpnes, frykter han også at kompensasjonsordningene vil falle bort.

FORSIKTIG OPTIMIST: Selv om han ikke vil friskmelde kulturlivet umiddelbart, er Bjarne Brøndbo klar på at han mener både han selv som person og Norge som land har klart seg forholdsvis godt gjennom krisen.

– Vi har mistet to år med kommersiell omsetning. Det er først til sommeren vi kan spille på festivaler igjen. Det vil ikke bli noen umiddelbar endring for DDE.

Han er likevel forsiktig optimist, og tror mange nordmenn er modne for en fest:

– Jeg vil tro vi får en positiv effekt. Mange har kanskje et oppdemmet behov for å treffe mennesker. Den nasjonale psyken har godt å kjenne på at vi har fjerna meterkravet og at vi kan møte hverandre igjen.

Rødvin og torsk

Brøndbo sier han ikke har noen konkrete planer om feiring – men er på vei til hytta for å spise torsk og drikke rødvin med fruen og hennes søster når han snakker med VG.

– Men det er jo bra for samfunnet at vi åpner igjen. Det er alvor når man hører at det er 561 dager siden vi stengte ned, sier Brøndbo.

– Det har vært lite flagging og jubelrop, men det er bra for folket. Mange har hatt det mye tøffere enn meg i denne perioden. Har veldig lite å klage på, egentlig.

– Kanskje skal vi takke en god velferdsstat med system og historikk for å ta vare på den som til enhver tid trenger det. Vi bor i verdens beste land å bo i. Tenker vi oss om, har vi det ganske bra tross alt.

Personlig innrømmer Brøndbo at han selv nok har hatt godt av den slankere timeplanen pandemien har krevd av ham.

– For meg, Bjarne Brøndbo som person, har coronakrisen vært bra for hodet. For å få justert ned tempoet. Det har vært ekstremt kaos i altfor mange år, hit og dit, sier han.

Dette er reglene for kulturlivet:

– Fra og med 16.00 i morgen blir det full gjenåpning av kultur, frivillighet og idrett, varslet kulturminister Abid Raja fredag. Det betyr at kulturlivet endelig kan gå mot mer normale tilstander:

1-metersregelen forsvinner.

Det blir ikke lenger antallsbegrensninger på store arrangementer; konserter, teatre, kinoer og fotballarenaer kan igjen fylles til randen.

Det blir slutt på faste tilviste plasser.

Men også Raja var i likhet med Bjarne Brøndbo fredag klar på at krisen i kulturbransjen ville være over i løpet av én natt.

VARSLET ÅPNING: – Nå slipper kulturen, frivilligheten og idretten endelig fri, sier kulturminister Abid Raja til VG. Dermed er det slutt på de tomme tribunene bak ham og president Berit Kjøll i Norges idrettsforbund.

– Selv om vi nå åpner for fullt, skal vi huske på at det vil – og kan være – vanskelig for kulturen, idretten og frivilligheten å gå tilbake til normalen. Det skjer ikke over natta. Mange systemer skal tilbake, og billetter selges ikke ut fra en dag til en annen. Derfor vil jeg samtidig oppfordre hele det norske folk til å være med på å ta hverdagen tilbake, sa han.