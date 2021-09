MISBRUKTE STILLINGEN SIN: Psykolog Sverre Varhaug begikk overgrep mot pasienter gjennom fire tiår. Nå har VG kartlagt en rekke nye pasienter.

Helsetilsynet om Varhaug-saken: − Det gjør inntrykk på oss

Lørdag fortalte VG historien om 22 nye pasienter i Varhaug-saken. Helsetilsynet og helseminister Bent Høie er rystet over omfanget.

Publisert: Nå nettopp

– Det gjør inntrykk på oss at så mange pasienter og pårørende har henvendt seg til VG om mulige overgrep fra den tidligere psykologen, skriver assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, til VG.

I vår avslørte VG serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter gjennom fire tiår.

Til tross for tre ulike etterforskninger, gikk politiet aldri systematisk gjennom Varhaugs pasientlister for å undersøke om det kunne være flere ofre.

les også Aktor i Varhaug-sak: – Ble ikke etterforsket bredt nok

SA UNNSKYLD: Bent Høie (H) har beklaget overfor ofre og pårørende i Varhaug-saken.

Høie: - Jeg er forskrekket

Etter avsløringen har en rekke personer varslet. Lørdag fortalte VG historiene om 28 Varhaug-pasienter.

22 av disse pasienthistoriene er først blitt kjent etter at VG skrev om psykologen tidligere i år.

Her kan du lese hvordan Sverre Varhaug forsvarte seg mot anklagene før sin død.

Alle de 28 historiene VG fortalte lørdag omfatter/handler om overgrep, manipulasjon eller grenseoverskridende adferd i terapirommet til Sverre Varhaug.

– Jeg er forskrekket over omfanget av denne saken, skriver helseminister Bent Høie (H) via kommunikasjonsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Høie har tidligere bedt alle ofrene i Varhaug-saken om unnskyldning. Helseministeren satt også ned en ekstern ekspertgruppe som skal ettergå hele saken.

– Det er veldig bra at VG har fått avdekket disse historiene. Dette viser at det var riktig å nedsette et eget utvalg både for å gå gjennom erfaringene fra tidligere saker, men ikke minst for å sikre at noe lignende ikke kan skje igjen, sier Høie.

les også Helsetilsynet om serieforbryteren: «Vi kan ikke bruke mer tid på en historisk sak som dette»

HEVDET SIN USKYLD: Sverre Varhaug mente det måtte kunne gjennomføres «seksuelle handlinger i terapiøyemed, hvis dette er til beste for pasienten og hvis terapeuten er i stand til å gjøre dette», ifølge et politiavhør.

Tidligere kollega: - Voldsomt

Gaute Ånestad var Varhaugs kollega på Stavanger sentralsjukehus på 1960 og -70-tallet. Presentert for antallet pasienter VG har funnet, svarer han:

– 22 nye historier? Det var voldsomt.

– Denne saken er mye større enn jeg har forstått. Omfanget er jo enormt. Det er nesten ikke til å fatte at Varhaug kan ha forgrepet seg mot så mange mennesker og likevel gått under radaren til myndighetene så lenge.

Pål Grøndahl er psykologspesialist og var rettspsykiatrisk sakkyndig i den såkalte «Lommemann-saken» i 2010. Lommemannen ble dømt for overgrep mot 66 gutter i 2010.

Varhaug-saken er i en særstilling, sier han:

– En slik sak, med denne dimensjonen, omfanget og konsekvensene den har fått, har jeg ikke vært i nærheten av å oppleve, sier han til VG.

– Det er rett og slett forstemmende å registrere at det har kunnet pågå så lenge, sier Grøndahl.

les også Førstestatsadvokat: Vi må lære av Varhaug-saken

Psykologspesialist: Pål Grøndahl er rettspsykiatrisk sakkyndig og psykolog.

Erkjente ikke straffskyld

Grøndahl har også vært sakkyndig for Helsetilsynet og bistått dem i vurderingen av om helsepersonell skal fratas autorisasjonen eller ikke.

– Da har det dreid seg om personer med sinnslidelser, seksuallovbrudd eller rus. Men ingenting har vært i nærheten av dette, sier han.

– Jeg syns det er bemerkelsesverdig at vedkommende i denne saken har klart å skape dette avhengighetsforholdet til så mange, sier han.

Sverre Varhaug døde i 2014. I den siste rettsprosessen mot ham forklarte psykologen at det var støtte for å bruke seksuell stimulering i terapi i USA.

«Siktede mener at en psykolog/terapeut må kunne gjennomføre seksuelle handlinger i terapiøyemed, hvis dette er til beste for pasienten og hvis terapeuten er i stand til å gjøre dette», mente psykologen ifølge utskriften av et avhør.

– Han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Men tvert imot strakk seg langt for å hjelpe pasientene sine, har advokat Arvid Sjødin tidligere uttalt til VG.

Han var Sverre Varhaugs forsvarer i Oslo byrett og Borgarting lagmannsrett i 2001 og 2002.

Advokaten husker Varhaug som en omtenksom og samarbeidsvillig klient.

– Varhaug fortalte hvordan han hadde rådgitt de fornærmede gjennom ulike faser i livet. Han sa de kom til ham frivillig og alt han hadde gjort, var å hjelpe, sa Sjødin tidligere i år.

Advokaten ønsker ikke å kommentere VGs kartlegging av de 22 nye pasientene.

les også Helsetilsynet åpner interngransking etter VG-avsløring

INTERN EVALUERING: Helsetilsynet skal også granske sin egen praksis etter at VGs avsløringer. Denne kommer i tillegg til det regjeringsopppnevnte utvalget.

Helsetilsynet: Ser frem til granskning

Flere av pasientene VG skrev om lørdag forteller at de varslet politi eller helsemyndigheter.

Ingen av dem fikk saken sin prøvd for retten, til tross for at Varhaug ble dømt for overgrep mot totalt seks pasienter i tre forskjellige rettsprosesser.

– Vi ser fram til at det regjeringsoppnevnte utvalget skal granske denne saken spesielt. Vi forventer at det vil bidra til læring for de ulike instansene som har vært involvert, sier Rudi i Helsetilsynet.

Hun viser til at også Helsetilsynet har igangsatt en intern granskning.

Denne ble iverksatt etter VGs avsløringer om at psykologer og psykiatere får ny autorisajon etter å ha krysset grensen seksuelt med pasienter.