KAMERATER: Raymond Johansen angriper Sps Jan Bøhler fra hjertet av Arbeiderpartiet på Folkets Hus i Oslo. Utenfor sentralstyrets møterom står bysten av Tryggve Bratteli (bak) og Einar Gerhardsen (foran).

Johansen hamrer løs på Bøhler: − Nok er nok

Raymond Johansen (Ap) går til frontalangrep mot Jan Bøhler (Sp) to dager før valget, fordi han skaper et bilde av Oslo som en utrygg by. Drøyt og ekstrem dobbeltmoral, svarer Bøhler.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG møter en oppgitt Raymond Johansen utenfor Arbeiderpartiets hovedkvarter på Folkets Hus i Oslo.

Oslos byrådsleder har sett seg kraftig lei av sin tidligere partifelle Jan Bøhler.

– Vi har sett en valgkamp hvor Sps toppkandidat i Oslo har fått sin valgkamp finansiert av mange rike mennesker, som bor i store hus både på Bygdøy og i Holmenkollen. Han kommer med et budskap om at Oslo er en utrygg by, for å selv bli gjenvalgt på Stortinget, sier Johansen til VG.

I hovedstaden kjører busser og trikker nå rundt med plakater av Jan Bøhler med slagordet «Trygg by».

– Nok er nok nå. Du bør rykke ut og si at Oslo allerede er en trygg by, sier en tydelig irritert Johansen til VG.

Sps Jan Bøhler mener at det er Johansen må skjerpe seg.

Jan Bøhler har representert Oslo Ap på Stortinget i 15 år. Han har vært leder i Oslo Ap i 12 år fram til 2016.

– Johansen utviser en ekstrem dobbeltmoral når han kjører et personangrep på meg få dager før valget, etter at han i starten av valgkampen sa at vi måtte være rause med hverandre, sier Jan Bøhler til VG.

Bøhler sier at det er «drøyt av Johansen» å ta så lett på kriminalitetsutviklingen og kaller ham en «etterplaprer» (se resten av svaret nederst).

KAMERATER: Raymond Johansen holdt en apell til Oslo Ap før dagens dont fredag morgen før valget, men bommet på fistbumpen.

Mener Bøhler er uredelig

Johansen svarer bekreftende på spørsmål om det er uredelig å spre et inntrykk av Oslo som en utrygg by.

– Ja, det stemmer jo ikke. Det er heller ikke valg på ny politimester i Oslo, sier han.

Han sier at det aldri har vært tryggere i Oslo enn de to foregående sommerne, og viser til at antall anmeldelser har gått ned med 30 prosent siden 2013.

Johansen sier at Oslo hadde to drap i fjor, mens Stockholmsregionen hadde 45 drap og 15 mennesker ble drept i gjengvold i Danmark.

– Han sier alltid at det er gjenger som står bak skyting, også når det ikke er tilfellet. Utviklingen går i riktig retning, sier Johansen.

IKKE KAMERATER: Raymond Johansen og Jan Bøhler har vært partifeller i en mannsalder. Johansen sier at han ikke har snakket med Bøhler siden partiskiftet.

Kaller Bøhler arrogant

Jan Bøhler vil opprette nye politiposter i Oslo og en egen gjengenhet hos Kripos.

– Her skal man sitte på en pult på Stortinget og organisere Oslo-politiet. Jeg har advart tidligere mot hva det gjør når politikere sitter og hjemmesnekrer noe. Regionreformen er et ganske tydelig eksempel på det. Ved å vedta en ny gjengenhet vil det bety en sentralisering. Det reagerer jeg på, sier Johansen.

Johansen mener et slikt ønske om detaljstyring er en «mistillit mot Oslo-politiet».

– Mener du at det er arrogant?

– Ja, det er helt arrogant. Hadde han hatt kontakt med politiet, så hadde han sett hvordan det går og hvordan kriminalitetsforebyggingen fungerer, sier han.

KAMERATSLIG TONE: Raymond Johansen ser opp til bysten av landsfader, statsminister og Ap-leder Einar Gerhardsen.

Han frykter at Bøhlers budskap om en utrygg by skremmer eldre folk i Groruddalen, som tror det er farlig å gå ut.

– Han er 70 år. Jeg er 60 år. Jeg innser at jeg ikke vet alt som skjer og hvordan det skal organiseres. Politiet jobber med dette 24/7 og jobber systematisk. Politiet vet best hvordan de politifaglig organiserer arbeidet sitt, sier Johansen.

Han sier at Oslo-politiet allerede jobber personrettet mot gjengene, slik at mange av lederne nå sitter i fengsel. Han sier videre at politiet i Oslo har styrket forebyggingsenheten og har en rekke mobile enheter.

– Men det passer ikke inn i narrativet Jan Bøhler prøver å skape, særlig om at det er utrygt i Groruddalen, sier han.

KAMERATER? Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum har stilt opp på en rekke medieopptredener det siste året.

Bøhler: Derfor forlot jeg Ap

Jan Bøhler viser til Salto-rapporten fra Oslo kommune og politiet i Oslo, som ser på kriminalitetsutviklingen.

Rapporten viser at flere ungdom mellom 10 og 17 år anmeldes for vold, kobles til ran og at vold med kniv øker, mens oppklaringsprosenten i Oslo er 14 prosent under landsgjennomsnittet.

– Det er alvorlig at Johansen ikke bekymrer seg for disse tallene og denne utviklingen, som mange familier og nærmiljøer opplever på nært hold, skriver Bøhler som understreker at pandemiåret 2020 så en liten nedgang fordi færre var utendørs.

– En av hovedgrunnene til at jeg forlot Ap var Oslo Aps og Johansens ønske om å skyve disse utfordringene under teppet. Det hjelper ikke at han dekker seg bak generell kriminalitetsstatistikk som handler om alt mulig fra mindre tyverier til trafikklovbrudd, legger han til.

Kriminalitet i Oslo Jan Bøhler viser til Salto-rapporten som sier at antall mistenkte personer for vold 10–17 år har økt fra 177 i 2013 til 360 i 2020. Fjorårets tall er en liten nedgang fra 395 i 2019. Antall mistenkte personer for ran mellom 10–17 år har økt fra 49 i 2011, til 124 i 2020. Det er en nedgang fra 2019 da tallet var 143. Til sammen er det 341 gjengangere under 18 år. 147 personer er registrert med fire eller flere anmeldelser i ett år og 194 personer har fire eller flere anmeldelser over flere år fram til og med 2020. Vold med kniv økte med 49% i Oslo i 2020 og ran med kniv økte med 62%. (NRK Dagsrevyen 15/2 2021). «Det som også er et alvorlig problem i Oslo er politiets lave og synkende oppklaringsprosent som skiller seg ut og ligger hele 14% under landsgjennomsnittet, og 29 % under f eks Møre og Romsdal. Oppklaringsprosent i Oslo: 2020: 35,5% ned fra 2017: 39,5%. Oppklaringsprosent i landet: 2020: 49,4% ned fra 2017: 52,8% Møre og Romsdal: 2020: 64,2% opp fra 20176: 62,2%» Vis mer

SP-KANDIDAT: Bøhler kritiserer Johansen for å bruke statistikk fra pandemiåret 2020. Han mener at gjengproblemet i Oslo har blitt verre etter at den globale MC-banden Satudarah kom til Norge, fordi de utfordrer andre gjenger som Young Guns i Lørenskog.

Trenger gjengenhet

Bøhler mener at Johansen bagatalliserer kriminalitetsutvklingen i Oslo.

– Når det gjelder forslaget om å opprette en gjengenhet hos Kripos, så handler det om å møte trusselen mot Norge fra organisert kriminalitet og kriminelle gjenger og nettverk som opererer på tvers av landegrenser og politidistrikter, sier Bøhler.

Han sier at internasjonal mafia og gjenger bruker kryptert kommunikasjon, som bare spesialiserte ressurser i Kripos kan avdekke.

– Når Johansen bare plaprer etter de politibyråkratene som er imot en gjengenhet, viser det hvor lite han har satt seg inn i saken, sier han.