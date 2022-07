FLAGG I FLAMMER: Dette var synet som møtte tipseren.

Fant Pride-flagg i flammer under bro i Oslo

Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet.

– Jeg skulle gå fra en god venn av meg på Haugenstua og fikk helt sjokk av det jeg så.

I en undergang ble han møtt av et Pride-flagg i flammer som lå på bakken.







Mannen i 30-årene sier han er helt i sjokk av synet som møtte han. VG kjenner mannens identitet, men han ønsker ikke navnet på trykk av hensyn til egen sikkerhet.

– Jeg ble helt knust, særlig med tanke på helgens terrorhendelse på London Pub hvor to mennesker ble fratatt livet. Vi lever i 2022 og det er tydelig at man må kjempe videre for retten til å være den man er.

Operasjonsleder Lina Odden Lerhol i Oslo-politidistrikt sier de har mottatt henvendelser om det brente flagget ved riksvei 163 på Haugenstua.

– Vi har vært på stedet for å snakke med vitner og oppretter nå en hatkrim-sak.

Hun opplyser at dette er en sak politiet kommer til å prioritere høyt.

– Hva betyr det brente flagget for sikkerheten til skeive i Oslo?

– Vi i politiet vil fra vår side etterforske så godt vi kan og kan si at dette er en sak som vil bli prioritert høyt.

Siden skytingen i Oslo lørdag har PST skrudd trusselnivået i Norge til ekstraordinært og nivå fem - det høyeste trusselnivået vi har.

Det trusselnivået senket PST onsdag til nivå fire.

Dette betyr at PST nå har mer informasjon og situasjonen fremstår mindre uavklart, sier PST-sjef Roger Berg.