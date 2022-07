NORSK NOK? Sarah Lilleberg Safavifard sier hun opplevde møtet med norsk politi som ubehagelig, etter hun aksjonerte for å stanse gruvedumping i Førdefjorden.

Politiet krevde at Sarah oppga feil etnisitet: − Fremstår rasistisk

Politiet ga norske Sarah Lilleberg Safavifard tre etniske kategorier å velge mellom da hun ble arrestert. Hun passet ikke inn i noen av dem.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I vår deltok Sarah Lilleberg Safavifard i en sivil ulydighetsaksjon mot dumping av gruveslam i Førdefjorden i regi av Natur og Ungdom. Hun venter nå en bot på 10.000 til 12.000 kroner.

Men det er ikke boten 23-åringen reagerer så sterkt på, det er måten hun ble behandlet på av det lokale politiet.

Etter hun ble satt i arresten, måtte hun nemlig redegjøre for sitt «etniske utseende». Grunnen var at politiet valgte registrere «signalement» hos de ulike aksjonistene, altså en nøyaktig beskrivelse av personers ytre.

– Det var ubehagelig, og så sitter jeg igjen med en veik beklagelse fra politiet «om jeg opplevde at spørsmålet ble stilt på feil måte», sier Safavifard, som er folkevalgt SV og sitter i bystyret i Oslo.

– Jeg synes hele skjemaet og inndelingene av menneskene ut fra deres merkelige kategorier fremstår rasistisk, legger hun til.

KRITISK TIL POLITIET: Sarah Lilleberg Safavifard er ikke imponert over sitt møte med norsk politi.

I registrering av utseende har politiet et skjema hvor blant annet «hud – etnisk utseende» skal registreres.

I tillegg til hudtone, der kategoriene er lys, lysebrun, mellombrun, mørkebrun og svart, skal også «etnisk utseende» registreres.

Her er kategoriene:

Nord-europeisk

Sør-europeisk

Indisk/pakistansk

Asiatisk

Nord-afrikansk

Afrikansk for øvrig

Arabisk

Øst-europeisk

Latinamerikansk

ETNISK UTSEENDE: Politiet har sendt skjemaet de brukt til Safavifard.

Safavifard tilhører ingen av kategoriene.

– Da de ikke var fornøyd med svaret mitt om at jeg er norsk og norsk statsborger, sa jeg at faren min kom fra Iran.

Hun sier at politiet ikke godtok svaret, siden det ikke sto på listen deres.

– Derfor måtte jeg til slutt si «arabisk», selv om det vel først og fremst er et språk, sier hun, og forteller at politiet sa hun måtte velge mellom kategoriene arabisk, nord-afrikansk og indisk/pakistansk.

– Iranere er ikke nordafrikanere, bemerker hun tørt.

Hun forteller at ingen av de andre aksjonistene fikk tilsvarende spørsmål.

– Det føltes ubehagelig å hverken bli sett på som norsk nok, men i tillegg å tvunget til å plassere meg i en etnisk kategori som er feil.

– Ikke nødvendig

VG har vært i kontakt med politiinspektør Dag Fiske i Sunnfjord tjenestested, i Vest politidistrikt.

– Det er synd hvis hun har hatt en dårlig opplevelse, og føler seg dårlig behandlet av oss.

Fiske sier skjemaet de benyttet seg av er et standardskjema i norsk politi, for personer som får sitt signalement registrert.

Det er ikke alle typer lovbrudd som lar politiet registrere signalement.

Safavifard, som bedrev sivil ulydighet, fikk senere signalementet sitt slettet fra politiets registre fordi de mente det likevel ikke var nødvendig.

– Det ble gjort en vurdering av politijuristen at i dette tilfellet var det i yttergrensen for om det var nødvendig, og man landet da på å slette oppføringene til de som ble registrert, sier Fiske.

ENDRER SKJEMA: Kripos varsler at de vil endre etnisitets-skjemaet, som opprinnelig er fra 2007.

Kripos skal endre skjemaet

Det er Kripos som har laget skjemaet Safavifard måtte bruke. Til VG opplyser de at det er laget i 2007 og at det er under revisjon.

– I det arbeidet vil vi gå gjennom og vurdere kategoriene for etnisk utseende. I tillegg vil Kripos harmonere kategoriene med resten av politiets registre, skriver Rune Moen, fungerende leder ved Seksjon for Biometri og ansiktssammenligning i Kripos.

Moen skriver videre at opplysninger om utseende er viktig for politiet i etterforskninger og etterlysinger. Det er sentralt for politiet å kunne gjenkjenne en person som er etterlyst.

– Kripos har, etter bestilling fra POD, over flere år arbeidet med en modernisering av signalementsverktøyene til politiet. Det aktuelle skjemaet inngår i dette arbeidet, skriver Moen.

Politiinspektør Dag Fiske i Sunnfjord tjenestested sier at han ikke kan svare på om det var flere som ble bedt å redegjøre for sin etnisitet, fordi det var 80–90 personer inne.

– Er det kun folk som ikke har et hvit hud og vesteuropeisk utseende som blir spurt om sin etnisitet?

– Det ligger vel til grunn, basert på skjemaet, at hvis man har en annen etnisitet av utseende, vil man mest sannsynligvis bli spurt om det, sier Fiske.

Han sier at det ikke er politiets intensjon at det skal oppleves som forskjellsbehandling. Han sier at politiet også spør om blant annet hårfarge, øyenfarge og tatoveringer.

– Vi har signalisert mange forskjellige etnisiteter, men aldri opplevd at dette har blitt problematisert før, sier han.