VINNEREN: Jonas Gahr Støre (Ap) viste hvem som er sjefen.

VGs dom: Jonas er tilbake i kontroll­rommet

ARENDAL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre tar tilbake kontrollen over strømdebatten, mener VGs kommentatorer. Han viker ikke i forsvaret for fortsatt krafteksport til et Europa der Putin bruker gass som våpen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Blant de ni partiledere som barket sammen i debatt på Arendalsuka var det to debutanter og en sistereis.

MDG-leder Une Bastholm varslet onsdag sin avgang – og den skjer allerede på mandag. Olaug Bollestad tok over som KrF-leder i november 2013, og partileder-vikar Kirsti Bergstø stepper inn mens Audun Lysbakken er i pappaperm.

Den ene debutanten gjorde den aller dårligste debatten, er VGs dom.

Og mens statsminister Støre ikke kan kalles en vinner av meningsmålingene for tiden, er han den suverene vinneren av debatten.

Under kan du lese hvem VG-kommentatorene Hans Petter Sjøli, Hanne Skartveit og Astrid Meland synes var best – og dårligst.

Debatten: Terningkast 3

Vanskelig å få en oversiktelig debatt om strøm. Fredrik Solvang lyktes ikke. Kom skjevt inn i debatten da han glemte sin egen planlagte håndsopprekning. Tidvis fremsto det som om hverken han eller de han spurte ut, forsto hva de snakket om. Dette ble for ambisiøst, for detaljert, vanskelig å følge med. Solvang var mindre strukturert enn vi er vant til å se ham. Slapp styring, lot folk slippe til når de egentlig ikke fikk lov.