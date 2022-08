KOLLAPSET MANDAG: Både fylkeskommunen, havarikommisjonen og politiet har satt i gang sine etterforskninger. Her fra Tretten bru tirsdag formiddag.

Brokollapsen i Innlandet: Skal sjekke lignende broer

Både Innlandet og Vegvesenet skal nå gjennomgå trebroer for å se om noen av dem kan ha lignende feil som Tretten bru.

Det opplyser samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

– Det skal vi gjøre. Det gjør både veivesenet og fylkeskommunen. De gjør det for sine riksvei-trebroer, og vi gjør det for våre, sier hun til VG litt over et døgn etter kollapsen av Tretten Bru i Øyer kommune.

Broen raste mens en personbil og en lastebil kjørte over den. Førerne av disse kom begge fysisk uskadet fra hendelsen. At det ikke gikk verre, har flere uttalt som ren flaks.

– Er sjekken av de andre broene allerede satt i gang?

– Det er rett rundt hjørnet, og det vil bli tatt kontakt med aktuelle rådgivere. Det skjer så fort som det kan.

RYSTET: Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylkeskommune.

Disse skal gå gjennom rapportene som er gjort på andre trebruer, og gå ut og ta nye fysisk undersøkelsene av broene.

For Innlandets del er det Evenstad bro (bygget 1996) og Flisa bro (2003) som skal gjennomgås.

Totalt er det 11 slike trebruer i Innlandet, se oversikten her:

– Dette var totalkollaps

Det er bestemt ikke å stenge andre limtrebroer.

– Kan folk være trygge på at broene er trygge?

– Ja, utgangspunktet er at de er det, så skal vi ta en ekstra sjekk. Broene er bygd etter forskrifter og godkjent av Vegdirektoratet.

– Når Tretten bru har vært såpass godt kontrollert tidligere, kan det hende det er noe man har gått glipp av på andre broer også?

– Det kan vi ikke spekulere i. Det kan hende det er noe helt spesielt som gjelder den broen. Vi kan ikke si at alle broene er syke, selv om dette skjedde. Den skulle tålt mye mer last enn det som var på broen. Dette var totalkollaps, for ofte får man et signaler, som sprekker eller varsler om at her er det noe. Men en totalkollaps er det ikke så ofte man opplever. Her er det total svikt et sted på broen.

– Det som skjedde er uforståelig og sjokkartet, og dessverre opplever man at slike hendelser som overhodet ikke skal skje, skjer.

Dette gjør saken spesiell

RASTE: Tretten bru over Lågen i Gudbrandsdalen kollapset mandag morgen.

Både fylkeskommunen, havarikommisjonen og politiet har satt i gang sine etterforskninger.

Påtaleansvarlig Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt sier det for deres del blir helt sentralt å finne ut av hvordan en bro, som har vært såpass grundig inspisert de siste årene, kunne rase.

– Det er mye av kjernen og derfor er det en så spesiell situasjon og da må man bruke enda mer energi på å komme lenger. Undersøkelsene har vært omfattende, men hvorvidt de har vært gode nok er hovedtema.

Politiet har gjort avhør av de som var involvert i ulykken og utvider nå med å kalle inn eksterne ingeniører fra konsulentselskapene Sweco og Norconsult. De skal gå gjennom rapporter fra tidligere og gjøre nye undersøkelser på stedet. De jobber ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd, blant annet konstruksjonsfeil og belastning fra naturens side.

Skal se om kontrollene var gode nok

Også han bekrefter at fylkeskommunen er oppfordret til å sjekke andre lignende broer nøye. På spørsmål om hvordan det ligger an med andre broer som ikke har blitt inspiserert like nøye som Tretten bru, svarer han:

– Jeg skal ikke se på andre broer, men det vil andre se på. Det man vet er at de ikke blir stengt, men det ligger i kortene å undersøke.

– Kan det skje slike ulykker andre steder?

– Det er tusenkronersspørsmålet. Igjen har det vært omfattende kontroller på Tretten bro, men hvorvidt de har vært gode nok er hovedtema.

KOLLAPS: Dronebilder av Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen etter at den kollapset i elva og over E6 med en lastebil og en personbil på. Lastebilføreren ble berget da Tretten bru i Gudbrandsdalen kollapset. Brua går over Gudbrandsdalslågen. KOLLAPS: Tretten bru over Lågen i Gudbrandsdalen kollapset mandag morgen. BEFARING: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var mandag kveld på plass i Gudbrandsdalen etter brokollapsen ved Tretten.

Broen ble inspisert i fjor og året før, men også grundig kontrollert i 2016, da Perkolo-broen, som er laget på samme måte, raste.

Da fant en faggruppe ut at de burde gjøre forsterkninger i forbindelse med et nytt regelverk som kom på plass etter at broen ble bygget i 2012.

– Ble disse forsterkningene gjort?

– Det er det vi må se nærmere på.

Før 2020 var det Statens vegvesen som var ansvarlig for broen, før fylkeskommunen Innlandet tok over.