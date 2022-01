Hele Nordkapp kommune uten veiforbindelse etter snøskred

Fredag morgen har flere snøskred skapt utfordringer i Nord-Norge. I Nordland har et stort skred gått i Beisfjord, mens Nordkapp kommune i Finnmark er uten veiforbindelse etter skred over E69.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Et snøskred sperrer E69 ved Reinselva i Nordkapp kommune. Veitrafikksentralen har stengt bommene på stedet.

Ifølge politiet er ingen personer fanget inne i skredområdet. Veien er sperret mellom Reinelva og Nordkapptunellen. Med det er hele Nordkapp kommune uten veiforbindelse til resten av Finnmark, opplyser politiet i Finnmark til VG.







– Det er den eneste veien som knytter Nordkapp kommune til resten av Finnmark, sier operasjonsleder Sunniva Lillesund ved 08.15-tiden.

Flere skred i Narvik

I Beisfjord, femten minutter sørøst for Narvik, har det også gått flere skred fredag morgen.

Ved 07-tiden meldte de om et stort ras på Twitter, som førte til at strømlinjen til Beisfjord er kuttet.

– Det er et omfattende ras, og vi har kalt ut frivillige og øvrige politiressurser for å forsikre oss om at folk ikke er tatt i raset, sier operasjonsleder Mari Lillestø ved politiet i Nordland til VG like etter at de meldte om skredet.

– Vi har fått tips og meldinger om at raset er over 300 meter langt og så skal det være tre-fire meter høyt. Det går langt oppover fjellsiden.

Ifølge Lillebø har det gått flere ras ved Beisfjordveien.

Ved 08-tiden sier operasjonsleder Ulf Slettan til VG at politiet jobber med å klarhet i hvor skredene er og hvor store de er, i tillegg til å finne ut om biler er fanget i eller mellom skred.

Den eneste veien inn til det lille tettstedet med nesten 700 innbyggere er nå via båt.

– Vi prøver å få ressurser inn der. Eneste måten å komme inn til Beisfjorden på, er med båt. Fjorden er imidlertid full av is og gjøre fremkomsten vanskelig.

– Er situasjonen uoversiktlig?

– Ja, vi står på hver vår side av skredet og ser inn på det. Hva som er inni der har vi ikke oversikt over for det går ikke å komme seg dit. Det går heller ikke å fly over på grunn av været, sier Lillestø.

Politiet opplyser til NRK at personer i et hus som ligger i skredområdet, er evakuert.

– De har vært evakuert siden forrige raset gikk, sier operasjonsleder Lillestø og henviser til et ras som gikk forrige uke.

Politiet kan ikke utelukke om personer kan være berørt – men opplyser at det ikke er mye beboelse ved veien der skredet har gått.

Slettan sier det er dårlig vær i området med snøbyger og dårlig sikt.

Advarer om snøskredfare

Også i Sør-Norge meldes det nå om høy snøskredfare.

Fredag morgen advarer HRS Sør-Norge om «betydelig» snøskredfare i fjellet.

– Anbefaler alle som skal oppholde seg i fjellstrøk om å ta forholdsregler og sjekke varsom.no for sitt område, skriver de på Twitter.

Store deler av kysten har nå betydelig snøskredfare fredag og lørdag, som er den nest høyeste farenivået Varsom opererer med.

I Nord-Norge er områder som Finnmarkskysten, Vest-Finnmark, Troms, Tromsø, Lyngen, Lofoten og Vesterålen og Salten merket med betydelig fare for snøskred.

Lenger sør har Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen og Indere Sogn samme farenivå.