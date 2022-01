MUGG: Vinduskarmer og lister er spesielt utsatt for å få fukt- og muggskader.

Strømkrisen: Advarer mot å skru ned varme og ventilasjonsanlegg

Selskaper som jobber med fjerning av fukt og mugg i boliger har sett en økning i henvendelser. Nå advarer de mot å skru ned varme eller ventilasjonen for å spare strøm.

– I starten av januar så vi at flere som reiste bort på juleferie slo av varmen hjemme, og kom hjem til et hus fullt av fuktighet og mugg. Og nå ser vi at det bare fortsetter, sier Patrick Westerby.

Han er daglig leder i selskapet Desintrygg. De jobber blant annet med å fjerne mugg og fuktighet i boliger.

Han ser nå at stadig flere i Oslo-området skrur ned varmen hjemme og lukker alle ventiler for å spare strøm.

Det kan føre til kondens spesielt i vinduskarmer og langs gulvlister. Når det heller ikke varmes opp, blir det aldri helt tørt inne.

– Det har økt drastisk og det bekymrer meg veldig, sier Westerby.

FUKT: Patrick Westerby advarer mot å skru ned varmen og stenge friskluftsventiler.

– Mugg er svært helseskadelig

Patrick Westerby er bekymret fordi når flere får fuktskader og mugg, betyr det at flere har et utrygt inneklima.

– For det første ødelegges flatene der muggen oppstår. Også sofa, senger og madrasser tar skade av det.

Men det er ikke det han er mest bekymret for.

– Mugg er svært helseskadelig. Det kryper litt på deg. Du kan føle deg uggen, som om du er forkjølet, sier Westerby.

Ifølge Westerby er besparelsen på strøm ved å lukke luftespalter og luker e minimal.

– Det skaper et utrygt inneklima pga. fukt, men også støv og allergener som vi trenger å lufte ut av hjemmet vårt. I tillegg til at disse tingene gjør det hyggelig for kryp vi ikke ønsker å dele hus med.

Ifølge FHI kan fuktproblemer i boliger hovedsakelig føre til hoste, piping i brystet og astma.

Tre av ti boliger med fuktproblemer

En rapport fra Folkehelseinstituttet i 2016 viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres.

FHI har en rekke råd når fukt og fuktskader oppstår:

Unngå konstruksjoner som medfører fare for lekkasjer og inntrenging av fuktighet.

Sikre tilstrekkelig ventilasjon i forhold til produsert fuktighet.

Unngå kuldebroer eller andre forhold i bygningskonstruksjonen som kan føre til kondens.

Unngå unødige fuktkilder.

FHI har en norm for inneklima. Det står det blant annet at fukt og muggsopp innendørs skal unngås.

Ser en økning i henvendelser

– Vi får en del spørsmål knyttet til at det blir dugg på vinduet og fukt på vinduskarmen, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, Carsten Henrik Pihl.

Han forteller at det ofte kommer spørsmål hver vinter fra folk som bor i eldre hus. De lurer på om de kan skru av ventilene i boligen sin.

NYTT: Carsen Henrik Phil i Huseiernes Landsforbund forteller at de ser at flere lurer på om de kan skru av eller ned ventilasjonsanlegget sitt.

– Problemstillingen knyttet til om man kan skru av ventilasjonsanlegget er nytt. Det er en problemstilling som har dukket opp, og fått mange henvendelser på, forteller han.

– Det er alltid mye fuktproduksjon i en bolig, og da når man skrur av ventilasjonen, vil man få en høyere luftfuktighet, sier Pål Dobloug til VG.

Han er daglig leder i Fuktstopper AS, og forteller at de har en større pågang nå fra folk som er redde for fukt og muggsopp i boligen sin.

– Problemet er at hvis man ikke ventilerer så blir det en luftfuktighet, da har man med en gang større forutsetning og potensial for dårligere innemiljø. Så det kan gjøre at det blir mer muggsopp.

FUKT- OG MUGGSKADER: Bare i januar har flere boliger fått fukt- og muggskader. Foto: Patrick Westerby

Til vanlig har folk mellom 30 og 40 prosent luftfuktighet i huset sitt, forteller Dobloug. Han har opplevd at noen har 60 til 70 prosent luftfuktighet, som følge av stengte ventiler.

– Det er unormalt høyt med tanke på at det er vinter.

Høyere luftfuktighet vil ikke nødvendigvis forårsake muggsopp, men kan gi en negativ biologisk aktivitet forteller Dobloug.

– Det vil gi et dårligere innemiljø. Man merker det ofte med forkjølelsessymptomer og luftveisirritasjon.

Han oppfordrer folk til å la holde ventilene åpne, og ta noen sjokkluftninger i boligen hvis de har høy luftfuktighet.