KNUST: Bilen til Eirik Oliver ble knust av en takkonstruksjon som ble tatt av den sterke vinden i Stavanger. – Sånn skjer jo som regel når det passer minst, men en bil er en bruksgjenstand og heldigvis er det ingen personskader, det er det viktigste. Bilen kan erstattes, sier Oliver.

Uværet skaper kaos i Sør-Norge: Ras, stengte veier og strømbrudd

Tusener av husstander er strømløse som følge av uværet som herjer i Sør- og Vest-Norge lørdag kveld.

Båtavganger er innstilt, folk er evakuert på grunn av steinras og en rekke fjelloverganger er stengt som følge av uværet som herjer flere steder i Norge.

I Stavanger fikk bileier Eirik Oliver et tak blåst over en bilen sin som sto parkert i sentrum.

– Det var en nabo som tipset meg og sa at det var en bil som lignet på min som hadde et tak over seg. Jeg håpet at det ikke var min bil, men det var det jo selvfølgelig, sier han til VG.

Utenfor Bergen, nærmere bestemt i Vaksdal, har en kunstgressbane kollapset på grunn av de enorme mengdene med regn som har skylt over Vestlandet lørdag.

Det var Vaksdalposten som meldte om saken først.

KOLLAPSET: Det skal gå en bekk i et rør under banen, og det mistenkes at kollapsen kan knyttes til denne.

Uværet har ført til at tusener av husstander er strømløse lørdag kveld.

1400 kunder er rammet av strømbrudd i Moss kommune i Viken. I tillegg er 3600 uten strøm i Agder som følge av uværet, og 1200 må greie seg uten i Rogaland.

I Bergen er 755 husstander uten strøm lørdag kveld, melder Bergens Tidene.

VÅGEN: En båt i havneområdet i Stavanger har slitt seg.

På sitt kraftigste lørdag kveld

Meteorologisk institutt har varslet full storm med vindkast opptil 42 meter per sekund fra lørdag ettermiddag og utstedt oransje farevarsel.

Statsmeteorologen Terje Alsvik Walløe sier til VG at stormen når sitt kraftigste sent lørdag ettermiddag og kveld. Han sier videre:

Det blir først og fremst mye vind i de vestlige delene av landet opp til Rogaland og på Sørlandet.

Det ventes full storm fra nordvest langs kysten fra Lindesnes.

I høyfjellet i Sør-Norge vil det være storm fra nordvest, som vil gi snøfokk og vanskelige forhold på veiene.

– Vent med å kjøre over fjellet mellom øst og vest til godt utpå dagen søndag, råder statsmeteorologen.

fullskjerm neste KAOS: På E39 i Lyngdal ble veien sperret av trær som falt over veien i vinden. 1 av 5 Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Stadig flere stengte veier

– Det er ikke mulig å ramse opp alle vestlandsveiene som er stengt eller der kjøreforholdene er vanskelige grunnet regnet som skyller ned, melder Vegtrafikksentralen Vest.

Det kraftige regnet fører til vannoppsamling i veibanen flere steder.

– Småveier fylkesveier og riksveier flere steder på Vestlandet fra Rogaland opp til Sogn og Fjordane er stengt. På andre veier er det mye vann i veibanen. Kjør varsomt og etter forholdene, sier trafikkoperatøren.

Info Sjekk status på fjellovergangene her Riksvei 7 Hardangervidda: Stengt

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal: Stengt. Til søndag kl. 09.00.

Riksvei 13 Vikafjellet: Stengt. Til søndag kl. 22.55.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Stengt. Til søndag kl. 12.00.

E134 Haukelifjell: Stengt

Riksvei 52 Hemsedal: Kolonnekjøring

E16 Filefjell: Kolonnekjøring, kan bli stengt

Riksvei 15 Strynefjellet: Stengt. Til søndag kl. 12.00.

E10 Bjørnfjell i Narvik: Stengt. Til lørdag kl. 18.00. Kilde: Vegtrafikksentralen Vest. Vær obs på at det tas nye vurderinger og at tidspunktene kan endre seg. Vis mer

Flere jordras og steinskred

Det har gått et jordras over fylkesvei 5616 i Sogndal, der veien er helt stengt. Veimyndighetene tar ny vurdering på rydding og åpning i morgen (søndag) formiddag, melder Vest politidistrikt.



På Osterøy i Vestland gikk det et annet ras tidligere lørdag, da deler av et uthus ble knust av en flere tonn tung stein. Raset førte til at 20 hus ble evakuert.



I Sandnes ble deler av en vei tatt da det gikk et stort steinskred som var 50–60 meter bredt og 100 meter langt lørdag ettermiddag. Skredet har tatt med seg store deler av Haukaliveien som ligger ved Haukalivannet. Ingen personer ble skadd, men sju husstander på innsiden av raset er fullstendig isolert.

Nabo fikk trampoline inn stuevinduet

I Oslo-området har folk fått beskjed om å sikre løse gjenstander og ferdes forsiktig.

Det skjer etter at meteorologisk institutt har meldt om kraftige vindkast for Oslo-, Asker- og Bærums-området utover kvelden lørdag og natt til søndag.

– Publikum anbefales å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, skriver Oslo 110-sentral på Twitter.

– Vær oppmerksom på trær og andre gjenstander som kan ligge i veibanen, heter det videre i meldingen.

På Karmøy fikk en uheldig beboer seg en overraskelse lørdag kveld: Da kom nemlig naboens trampoline kom inn gjennom vinduet. Ingen skal ha blitt skadet i hendelsen.

SIKRER LØSE GJENSTANDER: I Haugesund jobber brannvesenet med å sikre løse plater for kraftige vindkast.

Herjer i Danmark, Sverige og Storbritannia

Det er ikke bare Norge som rammes av uvær lørdag. I Danmark har nesten hele landet vindkast av stormstyrke, skriver dansk TV2. Stormen skal være Danmarks kraftigste på fire år, og har stormen fått et navn, Malik.

På Nordjylland blåser det så kraftig, at politiet har bedt folk om å holde seg inne lørdag kveld. Det skjer etter at flere har rapportert om takstein i lufta og andre gjenstander på avveie.

Både Øresundsbroen mellom København og Malmö og Storebeltsbroen mellom de danske øyene Sjælland og Fyn ble stengt lørdag kveld på grunn av den sterke vinden.

STORMER: En mann på tur med hunden sin i uværet på Tynemouth-stranden nordøst i England.

Dyrehagen i den danske byen Randers opplyser at de har låst inn en jaguar og parkens hyener i frykt for at uværet kan føre til at innhegninger blir ødelagt og dyrene dermed kan rømme.

I Storbritannia har over 130.000 hjem og bedrifter har mistet strømmen etter stormen Malik, skriver Sky News.

En ni år gammel gutt omkom i Staffordshire i England da han ble truffet av et tre som veltet i stormen. Det samme skjedde i Aberdeen i Skottland der en kvinne i 60-årene mistet livet da hun fikk et tre over seg, opplyser den lokale politiet.

Innstilte båter og ferger

Color Line har innstilt lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.

– Vi innstiller på grunn av værprognosene. Det kommer til å blåse for mye, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til danske B.T.

Renneberg sier at alle berørte passasjerer enten er eller vil bli kontaktet av Color Line.

Et av landets største ferge og hurtigbåtrederier, Norled, melder allerede om kanselleringer av fergeruter.

Nordfjordruten fra Bergen til Selje nordgående er kansellert lørdag grunnet værforholdene.

Sambandene Røvær og Feøy kan bli innstilt på kort varsel.

E39 Fergen Arsvågen – Mortavika over Boknafjorden kan bli innstilt i perioder utover ettermiddagen lørdag på grunn av uvær.

Også Hurtigruten opplyser til NRK at deres skip Nordkapp, som egentlig skulle ha seilt sørover til Molde lørdag kveld, utsetter seilasen fra fra Molde frem til klokken 3 natt til søndag.

Nær 70 skademeldinger

– Allerede lørdag ettermiddag kom de første vannskadene inn til If fra Vestland fylke og Agder. I de første timene var det mest skader som skyldtes kraftig nedbør, men senere har vindskadene kommet til, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Lørdag kveld er det en overvekt av skader fra den sterke vinden, men det er stort spenn i skadeomfanget:

Alt fra vanninntrengning gjennom tak til løse gjenstander som har rammet biler. Det er for tidlig å si noe om hva skadene utgjør i kroner og øre, ifølge Clementz.

– Dette er et uvær som kommer til å stå på i mange timer, og det vil ramme steder i Norge som normalt ikke har så mye vindvær. Av den grunn tror vi at det kan bli et ganske stort skadeomfang ved denne hendelsen. Skadeapparatet og samarbeidspartnerne våre står i beredskap til rykke ut for å reparere skadene, sier Clementz.