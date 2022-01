Uværet skaper kaos i Sør-Norge: Flere ras og stengte veier

Det kraftige uværet er på god vei innover hele Sør- og Vest-Norge. Enorme mengder regn og kraftig vind skaper kaos på veiene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Båtavganger er innstilt, folk er evakuert på grunn av steinras og en rekke fjelloverganger er stengt som følge av uværet som herjer i Sør-Norge.

I Agder har uværet har også ført til at 1400 husstander er strømløse, melder NRK.

– Det er ikke mulig å ramse opp alle vestlandsveiene som er stengt eller der kjøreforholdene er vanskelige grunnet regnet som skyller ned, melder Vegtrafikksentralen Vest.

– Det kraftige regnet fører til vannoppsamling i veibanen flere steder. Entreprenører er i beredskap og gjør tiltak fortløpende, skriver Vegtrafikksentralen Vest på Twitter.

– Småveier fylkesveier og riksveier flere steder på Vestlandet fra Rogaland opp til Sogn og Fjordane er stengt. På andre veier er det mye vann i veibanen. Kjør varsomt og etter forholdene, sier trafikkoperatøren.

ÅPEN: På E39 i Lyngdal ble veien sperret av trær som falt over veien i vinden.

Meteorologisk institutt har varslet full storm med vindkast opptil 42 meter per sekund fra lørdag ettermiddag og utstedt oransje farevarsel.

Terje Alsvik Walløe sier til VG at stormen når sitt kraftigste sent lørdag ettermiddag og kveld.

– Det blir først og fremst mye vind i de vestlige delene av landet opp til Rogaland og på Sørlandet. Vi venter full storm fra nordvest langs kysten fra Lindesnes. I høyfjellet i Sør-Norge vil det være storm fra nordvest, som vil gi snøfokk og vanskelige forhold på veiene. Vent med å kjøre over fjellet mellom øst og vest til godt utpå dagen søndag, råder statsmeteorologen.

SIKRER LØSE GJENSTANDER: I Haugesund jobber brannvesenet med å sikre løse plater for kraftige vindkast.

Info Status fjelloverganger/kollonnekjøring Riksvei 7 Hardangervidda: Stengt

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal: Stengt. Til søndag kl. 09.00.

Riksvei 13 Vikafjellet: Stengt. Til søndag kl. 22.55.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Stengt. Til søndag kl. 12.00.

E134 Haukelifjell: Åpent

Riksvei 52 Hemsedal: Kolonnekjøring

E16 Filefjell: Åpent

Riksvei 15 Strynefjellet: Stengt. Til søndag kl. 12.00.

E10 Bjørnfjell i Narvik. Til lørdag kl. 18.00. Kilde: Statens vegvesen. Vær obs på at det tas nye vurderinger og at tidspunktene kan endre seg. Vis mer

Jordras og steinskred flere steder

Den foreløpig siste hendelsen er et jordras over fylkesvei 5616 i Sogndal, der veien er helt stengt.

– Veimyndighetene tar ny vurdering på rydding og åpning i morgen (søndag) formiddag, melder Vest politidistrikt.

I Forsand i Sandnes kommune har brann- og redningsetaten rykket ut til et stort steinskred. Skredet har tatt med seg store deler av Haukaliveien som ligger ved Haukalivannet.

– Vi har fått beskjed om at deler av veien er tatt av skredet, som beskrives som et sted mellom 50 og 100 meter langt og fem-seks meter bredt. Raset har ikke berørt hverken biler, hytter, eller hus. Vi er på stedet nå, sier vaktleder ved 110 Sør-Vest Tor Magne Auestad til VG.

VIND: Kraftig på Karmøy i dag.

En beboer på Haukali opplyser til Stavanger Aftenblad at skredet stenger veien, og at beboerne er stengt inne. Skredet skal ha gått i nærheten av en hytte. Det melder NTB.

Vegtrafikksentralen Midt melder lørdag ettermiddag at fjellovergangen fylkesvei 705 Tydal mellom Stuggudal og Brekken kan bli stengt på kort varsel i løpet av kvelden/ natten på grunn av ventet nedbørsmengde i kombinasjon med sterk vind.

Politiet i Agder skriver i 15-tiden at et tre har veltet over Riksvei 44 ved Botnevatnet mellom Åna Sira og Flekkefjord. Foreløpig er derfor det ene kjørefeltet er åpent.

På Karmøy er Karmsund bru sendt på grunn av sterk vind. Politiet skriver på Twitter at det er farlig å ferden på broen.

Danskebåt innstilt

NTB melder litt over klokken tolv at Color Line har innstilt lørdagens avganger på strekningene Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals på grunn av kraftig vind.

– Vi innstiller på grunn av værprognosene. Det kommer til å blåse for mye, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til danske B.T.

Renneberg sier at alle berørte passasjerer enten er eller vil bli kontaktet av Color Line.

I Danmark har stormen fått et navn, Malik, men ikke i Norge.

– Det er kun ved rødt farenivå vi gir stormen navn. Uværet nå er i kategorien oransje, sier Alsvik Walløe.

Stormen vil bevege seg oppover resten av vestlandet til til Møre og Romsdal, i kveld og i natt.

– Det er ikke mer enn et par uker siden forrige “tiårsstorm”. Hva er det som skjer?

– Det er ganske vanlig at denne typen uvær oppstår i perioder. I 2021 var det lite storm og uvær, mens vi nå er inne i en periode med aktiv sone nær Norge, som gir ubehagelig vær.

Venter skader

Tryg Forsikring forventer skader i forbindelse med uværet som treffer store deler av Sør-Norge lørdag ettermiddag.

– Folk bør sikre båt og alle løse gjenstander med en gang, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg i en melding. ‌

Han opplyser at de av erfaring vet vi at det er stor fare for skade på bygninger og infrastruktur.

– Vi anbefaler en runde rundt hus og eiendom, og sikre alt som kan løsne og fyke av gårde. Prøv også å parkere bilen unna trær, og vær forberedt på at strømmen kan bli borte. Langs kysten kan bølgene bli svært høye og slå langt innover land, så hold dere unna strandsonen og unngå all ferdsel på sjøen.

If forsikring melder at de har satt skadeapparatet i beredskap og følger situasjonen nøye.

– Det har allerede begynt å komme inn enkelte vannskader fra Vestlandet, hvor det har vært mye vind og regn allerede i dag, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i en melding.

– Det blir alltid en del skader på biler som står parkert fordi gjenstander treffer bilene. Jeg vil oppfordre folk til å sikre hagemøblene sine. Det er ofte disse på ville veier som bilene får skader av.

Forsøk å sett campingvogn og bobil i le for vinden, råder han.

Innstilte ferger

Et av landets største ferge og hurtigbåtrederier, Norled, melder allerede om kanselleringer av fergeruter.